מתי ישראל צפויה לאבד את "הרוב הציוני"?

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נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר
הטענה: ב־2048, החרדים והערבים יהיו רוב אוכלוסיית ישראל
מצד אחד:
- התחזיות עד 2048 הערבים והחרדים יחדיו יהוו לכל היותר 44% מהאוכלוסייה.
- לפי תחזיות אחרות וחדשות יותר, חלקן של האוכלוסיות הללו יעמוד בשנה זו על 40% ופחות.
- לפי תחזית אחת ומיושנת, הערבים והחרדים צפויים להפוך לרוב רק ב־2062.
מצד שני:
- החברות הללו אכן צפויות לגדול בשיעור לא זניח ולהוות נתח משמעותי מאוכלוסיית ישראל.
- מדובר בציפיות לעתיד, כך שייתכנו תרחישים שישנו את תמונת המצב שלא נקלחים בחשבון בתחזיות.
הציון: לשיפוטכם
במסיבת עיתונאים של מפלגת המילואימניקים, יו"ר המפלגה יועז הנדל הזהיר שהמצב חמור, ויש לעשות מעשה: "אם לא נעשה מעשה דרמטי, אז נישאר תקועים, וישראל תתפרק לנו. מגזר ערבי חסר משילות, שטייטעלים חרדים נטולי מדינה. אסור לנו להגיע למצב שבו ב־2048 יהיה כאן רוב לא ציוני".
רוב לא ציוני כבר בעוד 22 שנה? האם זה מתכנס עם המספרים? לפני שנצלול לנתונים, חשוב לומר שהאמירה הזאת לא תקבל ציון משתי סיבות: אחת - אנחנו כמובן לא ניכנס לשאלה על מידת ה"ציונות" של קבוצת אוכלוסייה כזו או אחרת; שתיים - הנדל לא קבע במפורש שזה מה שעתיד לקרות, אלא רמז להיתכנות כזאת.
● טעות חוזרת: הריבוי של החרדים לא יהיה כל־כך מהיר כמו שנוטים לחשוב
● מתי החרדים צפויים להיות שליש מהאוכלוסייה?
וכעת למספרים. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), כיום חלקם של הערבים והחרדים מאוכלוסיית ישראל עומד על 35% (21% ערבים ו־14% חרדים). בתחזית הבינונית של הלמ"ס, בה מקובל להשתמש, ב־2048 חלקן של הקבוצות הללו יהיה 44%, פחות מרוב. רוב של שתי החברות הללו יושג רק ב־2062, עם 50.2%.
אבל זו לא התחזית היחידה. למכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית יש תחזיות משלו - שיש להן מספר יתרונות על פני התחזית של הלמ"ס: הן מעודכנות יותר, מבוססות על נתונים מנהליים (במקום על סקרים) וכוללות את פקטור העזיבה וההצטרפות לחברה החרדית (מה שלא משוקלל בתחזיות הלמ"ס).
התחזיות של סמנכ"ל המחקר של המכון, ד"ר איתן רגב, מספקות ארבעה תרחישים - כתלות בשיעור הפריון בחברה החרדית. כדי ללכת ככל האפשר לקראת הנדל, התחלנו בבחינת התחזית בה שיעור הילודה הממוצע של החרדים בשנים 2026־2048 הוא הגבוה ביותר - וזהה לשיעור הנוכחי - שעומד על 6.2 לידות בממוצע. במקרה כזה, ב־2048 האוכלוסייה תכלול 15.8 מיליון נפש, מתוכם 2.8 מיליון חרדים ו־3.5 מיליון ערבים - כ־40% בלבד. עד 2065, שיעורם צפוי לעמוד על כ־45%.
אלא שלפי רגב, שיעור הילודה בחברה החרדית נמצא במגמת ירידה, ולהערכתו צפוי לעמוד בין 5.4 ל־5.8 לידות. במקרה של 5.8, שיעור החרדים והערבים ב־2048 אמור לעמוד על 39% וב־2065 על כ־44%. במקרה של 5.4 לידות בחברה החרדית, ב־2048 שיעור החרדים והערבים יחד אמור להגיע ל־38% וב־2065 ל־42%.
התרחיש הרביעי, והנמוך ביותר, הוא של 5 לידות בחברה החרדית, שמביא את שיעור החרדים והערבים ל־38% ב־2048 ול־41% ב־2065.
ועוד הערה לקראת סיום. כל תחזית מושתתת על הנחות יסוד מסוימות, ובוחנת מספר מוגבל של תרחישים. אבל כשעוסקים בעתיד, תמיד צריך לקחת בחשבון שיכולות להיות התפתחויות שלא נבחנו ושיכולות להביא לתוצאה לא חזויה. במקרה שלנו, למשל, ירידה מואצת מהארץ של אחת מקבוצות האוכלוסייה יכולה להטות את התוצאה לכאן או לכאן.
מטעם יועז הנדל נמסר בתגובה: "לפי הלמ"ס, הצפי הוא שרק 55% מהאוכלוסייה יהיו מהחברה הציונית ב־2048. זה נתון שקרוב מאוד לאיבוד הרוב הציוני במדינה. בעיניי יש כאן סכנה קיומית".
השורה התחתונה: לפי התחזיות, עד 2048 הערבים והחרדים יחדיו יהוו לכל היותר 44% מהאוכלוסייה, ולפי תחזיות אחרות וחדשות יותר על 40% ופחות. לפי תחזית אחת ומיושנת, הם צפויים להפוך לרוב רק ב־2062.
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שם: יועז הנדל
מפלגה: המילואימניקים
פלטפורמה: מסיבת עיתונאים
תאריך: 7.7.26
ציטוט: "אסור לנו להגיע למצב שבו ב-2048 יהיה כאן רוב לא ציוני (חרדים וערבים)"
ציון: לשיפוטכם
במסיבת עיתונאים של מפלגת המילואימניקים, יו"ר המפלגה יועז הנדל הזהיר שהמצב חמור, ויש לעשות מעשה: "אם לא נעשה מעשה דרמטי, אז נישאר תקועים, וישראל תתפרק לנו. מגזר ערבי חסר משילות, שטייטעלים חרדים נטולי מדינה. אסור לנו להגיע למצב שבו ב-2048 יהיה כאן רוב לא ציוני". בדקנו אם אכן יש תחזית כזו.
חשוב לציין מראש שבדיקה זו לא מקבלת ציון משתי סיבות: ראשית, בגלל הבעייתיות שבקביעה שכל הערבים והחרדים הם לא ציונים, שכשמדבריו של הנדל ברור שמכך הוא מזהיר. שנית, כיוון שהוא לא קבע במפורש שזה מה שצפוי לקרות, אלא רמז להיתכנות כזו.
התחלנו מהתחזית הרשמית. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) פרסמה תחזיות צמיחה שמגיעות עד 2065. הפרסום נעשה ב-2019, בהסתמך על נתוני 2015. התחזית בה נוהגים להשתמש היא הבינונית (לעומת הנמוכה או הגבוהה), ולפיה ב-2048 גודל האוכלוסייה יהיה 15,156,820 נפש, מתוכם 3,549,274 חרדים ו-3,149,868 ערבים - יחד 44% בסך-הכול, פחות מרוב. ב-2065, השנה האחרונה בתחזית, האוכלוסייה צפויה למנות 19,954,018 איש, מתוכם 6,447,638 חרדים ו-3,841,163 ערבים - 51% בסך-הכול, כשבפעם הראשונה מושג רוב ב-2062 עם 50.2%.
אלא שזו לא התחזית היחידה. למכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית יש תחזיות משלו, המבוססות על נתונים מינהליים במקום סקרים, והם מביאות לנתונים נמוכים יותר. בבדיקת עבר של המשרוקית, סמנכ"ל המחקר של המכון ד"ר איתן רגב הסביר את הסיבה לפערים בין תחזית הלמ"ס לבין התחזיות של המכון: "הפער בתחזיות נגרם משלושה גורמים. ראשית, הגודל של האוכלוסייה החרדית קטן בכ-10% לעומת האומדנים הקודמים. שנית, הילודה ירדה משמעותית מאז התחזית שפורסמה ב-2019 והתבססה על נתוני 2015, מ-6.7 ל-6.2. שלישית, שיעורי העזיבה את המגזר, שהם לא זניחים ולפי כל המחקרים נעים בין 13 ל-14%, לעומת הצטרפות למגזר החרדי שהיא בין 1% ל-1.5% מהאוכלוסייה היהודית הלא חרדית. בתחזיות עדכניות של הלמ"ס הם מציינים שלא משוקלל בהן הפקטור של העזיבה וההצטרפות. עקב כך, קצב הגידול השנתי של האוכלוסייה החרדית על-פי תחזיות הלמ"ס הוא כ-4%, ועל-פי התחזיות שלי כ-3.4%, וככל שמתקדמים בשנים נוצר אפקט 'ריבית דריבית' והפערים גדלים".
עוד הסביר רגב כי "על-פי הפרסום האחרון של הלמ"ס (המתבסס על הסקר החברתי הקטן יחסית) שיעור הילודה של החרדים עלה בחזרה ב-2024 ל-6.75 ילדים. אך כשבדקנו את שיעורי הילודה ב-2024 על בסיס זיהוי חרדים של סקרי כוח האדם והמפקד (סקרים גדולים בהרבה, אשר שבוצעו על-ידי הלמ"ס), והצלבנו עם נתוני ילודה מנהליים, גילינו שלא הייתה שום עלייה בילודת החרדים ב-2024 והיא נותרה כ-6.2 ילדים בלבד. את העלייה שנמדדה על בסיס הסקר החברתי ניתן לייחס לטעות הדגימה של הסקר החברתי, עקב מספר התצפיות הקטן בו".
רגב העביר לנו תחזיות עד 2065 שכוללות את החרדים, אבל גם את הערבים והיהודים הלא-חרדים. התחזיות מבוססות על מספר הנחות יסוד: ראשית, ששיעור הריבוי של החברה הערבית יישאר כפי שהוא כיום, קרי 2.34%. שנית, ששיעורי החזרה בשאלה בחברה החרדית ושיעורי החזרה בתשובה יישארו זהים (כאמור, כ-13.5% ו-1.5% בהתאמה). הדבר נועד מצד אחד ללכת על התרחיש המחמיר מבחינת החברה הערבית, ובו בזמן לא להתעלם ממגמות בחברה החרדית שמשפיעות על גודלה לא פחות מילודה ותמותה.
התחזיות שסיפק רגב מספקות ארבעה תרחישים לפי שיעור הפריון בחברה החרדית. כדי ללכת ככל האפשר לקראת הנדל, התחלנו בבחינת התחזית בה שיעור הילודה הממוצע של החרדים בשנים 2026-2048 הוא הגבוה ביותר - וזהה לשיעור הנוכחי - שעומד על 6.2 לידות בממוצע. במקרה כזה, ב-2048 האוכלוסייה תכלול 15,781,709 נפש, מתוכם 2,845,694 חרדים ו-3,451,094 ערבים - כ-40% בלבד. עד 2065, שיעורם צפוי לעמוד על כ-45%.
אלא שלפי רגב, שיעור הילודה בחברה החרדית נמצא במגמת ירידה, ולהערכתו צפוי לעמוד בין 5.4 ל-5.8 לידות. במקרה של 5.8, שיעור החרדים והערבים ב-2048 אמור לעמוד על 39% וב-2065 על כ-44%. במקרה של 5.4 לידות בחברה החרדית, ב-2048 שיעור החרדים והערבים יחד אמור להגיע ל-38% וב-2065 ל-42%. התרחיש הרביעי, והנמוך ביותר, הוא של 5 לידות בחברה החרדית, שמביא את שיעור החרדים והערבים ל-38% ב-2048 ול-41% ב-2065.
מטעם יועז הנדל נמסר בתגובה: "מדינת ישראל בסכנת התפרקות. כאשר יש חוסר שליטה מוחלט בנגב ובגליל - אוטונומיות ערביות. במקביל להתפתחות שטייטעלים חרדים שרואים במדינה את שלטון הכופרים.
"לפי הלמ"ס, הצפי הוא שרק 55% מהאוכלוסייה יהיו מהחברה הציונית ב-2048. זה נתון שקרוב מאוד לאיבוד הרוב הציוני במדינה. בעיניי יש כאן סכנה קיומית.
"המשימה שלנו היא לפרק את האוטונומיות במדינת ישראל, ולחבר את כל האוכלוסיות לשותפות הציונית, ובפרט את אחינו החרדים. בשביל זה צריך להקים ממשלה ציונית. חוק וסדר אחידים לכולם. הזדמנויות וחינוך שווה.
"שנת המאה למדינת ישראל היא נקודת מבחן סמלית,
"אובדן הרוב הציוני זו מגמה מעשית שחייבים להתמודד איתה.
"ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו באיזה מצב נרצה להגיע אליה".
לסיכום, לפי התחזיות עד 2048 הערבים והחרדים יחדיו יהוו לכל היותר 44% מהאוכלוסייה, ולפי תחזיות אחרות וחדשות יותר על 40% ופחות. לפי תחזית אחת ומיושנת, הם צפויים להפוך לרוב ב-2062.
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