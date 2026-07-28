מתי ישראל צפויה לאבד את "הרוב הציוני"?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הטענה: ב־2048, החרדים והערבים יהיו רוב אוכלוסיית ישראל מצד אחד: התחזיות עד 2048 הערבים והחרדים יחדיו יהוו לכל היותר 44% מהאוכלוסייה.

לפי תחזיות אחרות וחדשות יותר, חלקן של האוכלוסיות הללו יעמוד בשנה זו על 40% ופחות.

לפי תחזית אחת ומיושנת, הערבים והחרדים צפויים להפוך לרוב רק ב־2062. מצד שני: החברות הללו אכן צפויות לגדול בשיעור לא זניח ולהוות נתח משמעותי מאוכלוסיית ישראל.

מדובר בציפיות לעתיד, כך שייתכנו תרחישים שישנו את תמונת המצב שלא נקלחים בחשבון בתחזיות. הציון: לשיפוטכם

במסיבת עיתונאים של מפלגת המילואימניקים, יו"ר המפלגה יועז הנדל הזהיר שהמצב חמור, ויש לעשות מעשה: "אם לא נעשה מעשה דרמטי, אז נישאר תקועים, וישראל תתפרק לנו. מגזר ערבי חסר משילות, שטייטעלים חרדים נטולי מדינה. אסור לנו להגיע למצב שבו ב־2048 יהיה כאן רוב לא ציוני".

רוב לא ציוני כבר בעוד 22 שנה? האם זה מתכנס עם המספרים? לפני שנצלול לנתונים, חשוב לומר שהאמירה הזאת לא תקבל ציון משתי סיבות: אחת - אנחנו כמובן לא ניכנס לשאלה על מידת ה"ציונות" של קבוצת אוכלוסייה כזו או אחרת; שתיים - הנדל לא קבע במפורש שזה מה שעתיד לקרות, אלא רמז להיתכנות כזאת.

● טעות חוזרת: הריבוי של החרדים לא יהיה כל־כך מהיר כמו שנוטים לחשוב

● מתי החרדים צפויים להיות שליש מהאוכלוסייה?

וכעת למספרים. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), כיום חלקם של הערבים והחרדים מאוכלוסיית ישראל עומד על 35% (21% ערבים ו־14% חרדים). בתחזית הבינונית של הלמ"ס, בה מקובל להשתמש, ב־2048 חלקן של הקבוצות הללו יהיה 44%, פחות מרוב. רוב של שתי החברות הללו יושג רק ב־2062, עם 50.2%.

אבל זו לא התחזית היחידה. למכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית יש תחזיות משלו - שיש להן מספר יתרונות על פני התחזית של הלמ"ס: הן מעודכנות יותר, מבוססות על נתונים מנהליים (במקום על סקרים) וכוללות את פקטור העזיבה וההצטרפות לחברה החרדית (מה שלא משוקלל בתחזיות הלמ"ס).

התחזיות של סמנכ"ל המחקר של המכון, ד"ר איתן רגב, מספקות ארבעה תרחישים - כתלות בשיעור הפריון בחברה החרדית. כדי ללכת ככל האפשר לקראת הנדל, התחלנו בבחינת התחזית בה שיעור הילודה הממוצע של החרדים בשנים 2026־2048 הוא הגבוה ביותר - וזהה לשיעור הנוכחי - שעומד על 6.2 לידות בממוצע. במקרה כזה, ב־2048 האוכלוסייה תכלול 15.8 מיליון נפש, מתוכם 2.8 מיליון חרדים ו־3.5 מיליון ערבים - כ־40% בלבד. עד 2065, שיעורם צפוי לעמוד על כ־45%.

אלא שלפי רגב, שיעור הילודה בחברה החרדית נמצא במגמת ירידה, ולהערכתו צפוי לעמוד בין 5.4 ל־5.8 לידות. במקרה של 5.8, שיעור החרדים והערבים ב־2048 אמור לעמוד על 39% וב־2065 על כ־44%. במקרה של 5.4 לידות בחברה החרדית, ב־2048 שיעור החרדים והערבים יחד אמור להגיע ל־38% וב־2065 ל־42%.

התרחיש הרביעי, והנמוך ביותר, הוא של 5 לידות בחברה החרדית, שמביא את שיעור החרדים והערבים ל־38% ב־2048 ול־41% ב־2065.

ועוד הערה לקראת סיום. כל תחזית מושתתת על הנחות יסוד מסוימות, ובוחנת מספר מוגבל של תרחישים. אבל כשעוסקים בעתיד, תמיד צריך לקחת בחשבון שיכולות להיות התפתחויות שלא נבחנו ושיכולות להביא לתוצאה לא חזויה. במקרה שלנו, למשל, ירידה מואצת מהארץ של אחת מקבוצות האוכלוסייה יכולה להטות את התוצאה לכאן או לכאן.

מטעם יועז הנדל נמסר בתגובה: "לפי הלמ"ס, הצפי הוא שרק 55% מהאוכלוסייה יהיו מהחברה הציונית ב־2048. זה נתון שקרוב מאוד לאיבוד הרוב הציוני במדינה. בעיניי יש כאן סכנה קיומית". 

השורה התחתונה: לפי התחזיות, עד 2048 הערבים והחרדים יחדיו יהוו לכל היותר 44% מהאוכלוסייה, ולפי תחזיות אחרות וחדשות יותר על 40% ופחות. לפי תחזית אחת ומיושנת, הם צפויים להפוך לרוב רק ב־2062.