טעות חוזרת: הריבוי של החרדים לא יהיה כל־כך מהיר כמו שנוטים לחשוב

תקציר הבדיקה הטענה: בשנת 2050 החרדים יהיו 52% מכלל מחייבי הגיוס

מה נכון: הלמ"ס חוזה שב־2065, שיעור הגברים החרדים מתוך הגברים היהודים בגיל הגיוס יעמוד על 49%

מה לא נכון: בשנה שאותה ציין ח"כ מיקי לוי, 2050, הגברים החרדים יהיו כ־40% מתוך הגברים היהודים בגיל הגיוס

הציון: לא מדויק

יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ח"כ מיקי לוי, התראיין ל"יומן 90" בריו אמצע הדרך והסביר את הצורך הדוחק בגיוס חרדים. "אני רוצה לגלות משהו", אמר, "בשנת 2050 המועמדים לגיוס יהיו 52% מהעדה החרדית". ואם זה נשמע לכם מופרז, לוי הבהיר כי הוא עומד מאחורי הדברים: "מה שאני אומר מבוסס לחלוטין - שיבדקו אותי".

למען האמת, כבר עשינו את זה. זו לא הפעם הראשונה שאנחנו נדרשים לבדיקת הנתון הזה בעקבות האמירה של לוי, אבל נראה שעדיין יש מקום לרענן את הנתונים. המקור המיידי לנתונים כאלה הוא התחזית הרשמית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). התחזית האחרונה שכוללת התייחסות לקבוצות גיל ולחרדים היא מ־2019, והיא מבוססת על נתוני 2015 ומגיעה עד 2065. מתוכה בחרנו את התחזית הבינונית, שהיא זו שמשתמשים בה לרוב.

ואיך מוגדרים בדיוק ה"מועמדים לגיוס"? היות שזה לא ממש ברור, בדקנו גברים יהודים (ו"אחרים") בני 18 ובני 18-21 (בבדיקה המלאה תוכלו למצוא פירוט של בדיקות נוספות שעשינו).

במקרים הללו, התחזית מדברת על שיעור חרדים של כ־40% מתוך קבוצות "חייבי הגיוס" שהגדרנו. גם כאן, רק בקצה התחזית ב־2065, מגיעים לנתון של כ־49%, שהוא כבר מספר קרוב יותר לזה שציין לוי.

כאן ראוי לציין כי התחזית של הלמ"ס אינה היחידה. כפי שהראינו בעבר, המכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית משתמש בתחזית אחרת, שנשענת על נתונים מינהליים, וגם בלמ"ס מתחילים לעדכן את התחזיות, אך בקנה־מידה קטן יותר. כיום ישנה הסכמה שהתחזית של הלמ"ס סובלת מהערכת יתר, ושמשקל החברה החרדית בעשורים הקרובים יהיו נמוכים יותר ממה שצוין.

לפי ד"ר איתן רגב, סמנכ"ל המחקר של המכון, בעוד שלפי הלמ"ס האוכלוסייה החרדית צפויה להגיע ל־32% מהאוכלוסייה הכללית בשנת 2065, למכון יש תחזיות מתונות יותר. כך, בשנת 2065, התחזית של המכון מדברת על שיעור של האוכלוסייה החרדית שיעמוד על בין 18 ל־23%. רגב מדגיש כי אומדן זה הוא תחת ההנחה ששיעורי הילודה ושיעורי העזיבה וההצטרפות למגזר יישארו דומים.

למה יש כזה הבדל בין ההערכות? "הפער בתחזיות נובע משלושה גורמים", אומר רגב. "ראשית, הגודל של האוכלוסייה החרדית קטן בכ־10% לעומת האומדנים הקודמים. שנית, הילודה ירדה משמעותית מאז התחזית שפורסמה ב־2019 והתבססה על נתוני 2015, מ־6.7 ל־6.2. שלישית, שיעורי העזיבה את החברה החרדית, שהם לא זניחים ולפי כל המחקרים נעים בין 13 ל־14%, לעומת הצטרפות למגזר החרדי שהין בין אחוז ל־1.5% מהאוכלוסייה היהודית הלא חרדית.

"בתחזיות עדכניות של הלמ"ס הם מציינים כי לא משוקלל בהן הפקטור של העזיבה וההצטרפות. עקב כך, קצב הגידול השנתי של האוכלוסייה החרדית על־פי תחזיות הלמ"ס הוא כ־4%, ועל־פי התחזיות שלי כ־3.4%, וככל שמתקדמים בשנים, נוצר אפקט 'ריבית דריבית', והפערים גדלים".

מטעם ח"כ מיקי לוי לא נמסרה תגובה.

השורה התחתונה: דברי לוי לא מדויקים. התחזיות הקיימות לא מגיעות למספרים בהם נקב לוי לפני 2065, וישנן תחזיות מתונות אף יותר.