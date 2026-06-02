טעות חוזרת: הריבוי של החרדים לא יהיה כל־כך מהיר כמו שנוטים לחשוב

להגדרות הציונים לחצו כאן
נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר הבדיקה
הטענה: בשנת 2050 החרדים יהיו 52% מכלל מחייבי הגיוס
מה נכון: הלמ"ס חוזה שב־2065, שיעור הגברים החרדים מתוך הגברים היהודים בגיל הגיוס יעמוד על 49%
מה לא נכון: בשנה שאותה ציין ח"כ מיקי לוי, 2050, הגברים החרדים יהיו כ־40% מתוך הגברים היהודים בגיל הגיוס
הציון: לא מדויק
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ח"כ מיקי לוי, התראיין ל"יומן 90" בריו אמצע הדרך והסביר את הצורך הדוחק בגיוס חרדים. "אני רוצה לגלות משהו", אמר, "בשנת 2050 המועמדים לגיוס יהיו 52% מהעדה החרדית". ואם זה נשמע לכם מופרז, לוי הבהיר כי הוא עומד מאחורי הדברים: "מה שאני אומר מבוסס לחלוטין - שיבדקו אותי".
למען האמת, כבר עשינו את זה. זו לא הפעם הראשונה שאנחנו נדרשים לבדיקת הנתון הזה בעקבות האמירה של לוי, אבל נראה שעדיין יש מקום לרענן את הנתונים. המקור המיידי לנתונים כאלה הוא התחזית הרשמית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). התחזית האחרונה שכוללת התייחסות לקבוצות גיל ולחרדים היא מ־2019, והיא מבוססת על נתוני 2015 ומגיעה עד 2065. מתוכה בחרנו את התחזית הבינונית, שהיא זו שמשתמשים בה לרוב.
ואיך מוגדרים בדיוק ה"מועמדים לגיוס"? היות שזה לא ממש ברור, בדקנו גברים יהודים (ו"אחרים") בני 18 ובני 18-21 (בבדיקה המלאה תוכלו למצוא פירוט של בדיקות נוספות שעשינו).
במקרים הללו, התחזית מדברת על שיעור חרדים של כ־40% מתוך קבוצות "חייבי הגיוס" שהגדרנו. גם כאן, רק בקצה התחזית ב־2065, מגיעים לנתון של כ־49%, שהוא כבר מספר קרוב יותר לזה שציין לוי.
כאן ראוי לציין כי התחזית של הלמ"ס אינה היחידה. כפי שהראינו בעבר, המכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית משתמש בתחזית אחרת, שנשענת על נתונים מינהליים, וגם בלמ"ס מתחילים לעדכן את התחזיות, אך בקנה־מידה קטן יותר. כיום ישנה הסכמה שהתחזית של הלמ"ס סובלת מהערכת יתר, ושמשקל החברה החרדית בעשורים הקרובים יהיו נמוכים יותר ממה שצוין.
לפי ד"ר איתן רגב, סמנכ"ל המחקר של המכון, בעוד שלפי הלמ"ס האוכלוסייה החרדית צפויה להגיע ל־32% מהאוכלוסייה הכללית בשנת 2065, למכון יש תחזיות מתונות יותר. כך, בשנת 2065, התחזית של המכון מדברת על שיעור של האוכלוסייה החרדית שיעמוד על בין 18 ל־23%. רגב מדגיש כי אומדן זה הוא תחת ההנחה ששיעורי הילודה ושיעורי העזיבה וההצטרפות למגזר יישארו דומים.
למה יש כזה הבדל בין ההערכות? "הפער בתחזיות נובע משלושה גורמים", אומר רגב. "ראשית, הגודל של האוכלוסייה החרדית קטן בכ־10% לעומת האומדנים הקודמים. שנית, הילודה ירדה משמעותית מאז התחזית שפורסמה ב־2019 והתבססה על נתוני 2015, מ־6.7 ל־6.2. שלישית, שיעורי העזיבה את החברה החרדית, שהם לא זניחים ולפי כל המחקרים נעים בין 13 ל־14%, לעומת הצטרפות למגזר החרדי שהין בין אחוז ל־1.5% מהאוכלוסייה היהודית הלא חרדית.
"בתחזיות עדכניות של הלמ"ס הם מציינים כי לא משוקלל בהן הפקטור של העזיבה וההצטרפות. עקב כך, קצב הגידול השנתי של האוכלוסייה החרדית על־פי תחזיות הלמ"ס הוא כ־4%, ועל־פי התחזיות שלי כ־3.4%, וככל שמתקדמים בשנים, נוצר אפקט 'ריבית דריבית', והפערים גדלים".
מטעם ח"כ מיקי לוי לא נמסרה תגובה.
השורה התחתונה: דברי לוי לא מדויקים. התחזיות הקיימות לא מגיעות למספרים בהם נקב לוי לפני 2065, וישנן תחזיות מתונות אף יותר.
לבדיקה המלאה לחצו כאן
שם: מיקי לוי
מפלגה: יש עתיד
תוכנית: "יומן 90", רדיו אמצע הדרך
ציטוט: "בשנת 2050... המועמדים לגיוס יהיו 52% מהעדה החרדית"
ציון: לא מדויק
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה ח"כ מיקי לוי התראיין ליומן 90 והסביר את הצורך הדוחק בגיוס חרדים: "אי-אפשר ליפול עול על האזרחים המשרתים והעובדים. זה לא ילך. אנחנו חייבים לשנות תפיסה. אתה יודע מה? אני רוצה לגלות משהו: בשנת 2050 - ומה שאני אומר מבוסס לחלוטין, שיבדקו אותי - המועמדים לגיוס יהיו 52% מהעדה החרדית. 52% חיילים, והחילונים רק 48%, בגלל הגידול הטבעי. ו-34% משפחות. המדינה הזו, אם לא תשנה תפיסות עולם, תהפוך להיות מדינת עולם שלישי, לא יהיה מי שיעבוד ולא יהיה מי שישרת".
למרות שהנוסח לא בהיר לחלוטין, אפשר להבין שהכוונה היא שב-2050 החרדים יהוו 52% ממחזור הגיוס ו-34% מהאוכלוסייה הכללית. ראשית, מפני שמול 52% חרדים יש 48% חילונים, כלומר הם אמורים להשלים זה את זה מתוך מחזור הגיוס. שנית, מפני שהמספרים דומים למה שהוא אמר בבדיקה קודמת של המשרוקית: "בשנת 2050 החרדים יהיו 34% מהאוכלוסייה, ו-52% מכלל חייבי הגיוס", הוא טען אז. לכן, ניתן להניח שהוא התכוון לאותם נתונים. הנתונים שלהלן מבוססים על אותה בדיקה.
ראשית, בדקנו את התחזית הרשמית, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). התחזית האחרונה שכוללת התייחסות לקבוצות גיל ולחרדים היא מ-2019, שמבוססת על נתוני 2015 ומגיעה עד 2065. מתוכה בחרנו את התחזית הבינונית, שהיא זו שמשתמשים בה לרוב. לפי תחזית זו, ב-2050 האוכלוסייה החרדית צפויה לכלול כ-3.8 מיליון נפש מתוך אוכלוסייה של כ-15.7 מיליון - כ-24.4%. עם זאת, אם נלך עד ל-2065, נגיע ל-32.3%, מספר שתואם במידה רבה את הנתון בו נקב לוי.
השאלה של השיעור מתוך חייבי הגיוס היא יותר מסובכת, שכן ההגדרה לא לגמרי ברורה: קבוצת הייחוס יכולה להיות בני 18 (גיל הגיוס), בני 18-21 (גיל השירות), בני 18-29 (ההגדרה בחוק שירות ביטחון), אחת מקבוצות הגיל הזו מקרב יהודים (שכן כרגע אין קריאה לערבים לשרת בצבא), וניתן גם להקטין אותה עוד יותר אם נתייחס לגברים בלבד. מאחר שלא קיבלנו מלוי התייחסות להגדרה שלו לחייבי גיוס, ומכיוון שמשרתים בסדיר שמגיעים לגיל 29 הם זניחים, בדקנו בני 18, בני 18-21, ואת הקבוצות האלו לבדוק מתוך האוכלוסייה הכללית, האוכלוסייה היהודית (ו"אחרים") ומתוך הגברים היהודים.
אם מתייחסים לכלל בני ה-18, ב-2050 החרדים יהוו 31.8%. מכלל היהודים בלבד, התחזית מדברת על 40.5%. הדבר נכון גם לגבי גברים יהודים. אם מדובר בבני 18-21, ב-2050 החרדים יהוו 31%. מתוך היהודים בלבד בקבוצת גיל זו, החרדים צפויים להוות 39.6%. לגבי גברים, המצב הוא 39.7%. ב-2065, שיעור בני ה-18 החרדים מתוך בני ה-18 היהודים מגיע לפי התחזית לכ-49.4%, שזה מספר קרוב יותר לזה שנקב בו לוי.
בפעם הקודמת ייחסנו את הטעות של לוי לכך שבטעות קרא את סוף התחזית וייחס את תחזית 2065 ל-2050. מאחר שפנינו אליו כבר אז לתגובה (זו לא נמסרה), פירוש הדבר הוא שהטעות הובאה לתשומת לבו ולמרות זאת הוא חזר עליה.
כאן ראוי לציין שהתחזית של הלמ"ס אינה היחידה. כפי שהראינו בכתבה של המשרוקית, המכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית משתמש בתחזית אחרת, שנשענת על נתונים מינהליים, וגם בלמ"ס מתחילים לעדכן את התחזיות, אך בקנה מידה קטן יותר. כיום, ישנה הסכמה שהתחזית הבינונית של הלמ"ס סובלת מהערכת יתר, ושמשקל החברה החרדית בעשורים הקרובים יהיו נמוכים יותר ממה שצוין.
לפי ד"ר איתן רגב, סמנכ"ל המחקר של המכון, המכון חוזה ששיעור החרדים באוכלוסייה יהיה בין 16 ל-19% ב-2050 ובין 18 ל-23% ב-2065. מקרב האוכלוסייה היהודית בגיל 18, התחזית היא כ-30% ב-2050. רגב מדגיש שאומדן זה הוא תחת ההנחה ששיעורי הילודה ושיעורי העזיבה וההצטרפות למגזר יישארו דומים.
"הפער בתחזיות נגרם משלושה גורמים", אומר רגב. "ראשית, הגודל של האוכלוסייה החרדית קטן בכ-10% לעומת האומדנים הקודמים. שנית, הילודה ירדה משמעותית מאז התחזית שפורסמה ב-2019 והתבססה על נתוני 2015, מ-6.7 ל-6.2. שלישית, שיעורי העזיבה את המגזר, שהם לא זניחים ולפי כל המחקרים נעים בין 13 ל-14%, לעומת הצטרפות למגזר החרדי שהין בין אחוז ל-1.5% מהאוכלוסייה היהודית הלא חרדית. בתחזיות עדכניות של הלמ"ס הם מציינים שלא משוקלל בהן הפקטור של העזיבה וההצטרפות. עקב כך, קצב הגידול השנתי של האוכלוסייה החרדית על-פי תחזיות הלמ"ס הוא כ-4%, ועל-פי התחזיות שלי כ-3.4%, וככל שמתקדמים בשנים נוצר אפקט 'ריבית דריבית' והפערים גדלים".
לסיכום, התחזיות הקיימות לא מגיעות למספרים בהם נקב לוי לפני 2065, וישנן תחזיות מתונות אף יותר.
