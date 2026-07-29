כמה גדלה הריסת הבתים הלא חוקיים תחת בן גביר?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר: הטענה: בעוד שבממשלה הנוכחית נהרסו 5,750 בתים לא חוקיים בנגב בשנה אחת, בממשלה הקודמת נהרסו רק ארבעה. מה נכון:

● ב-2025 נרשמו 5,742 הריסות של מבנים לא חוקיים בנגב.

● מספרי ההריסות שנרשמו תחת איתמר בן גביר גדולים משמעותית מאלה שנרשמו בתקופת הממשלה הקודמת. מה לא נכון:

● ב-2022, בזמן הממשלה הקודמת, נהרסו 2,862 מבנים לא חוקיים - ולא ארבעה.

● גם אם מתייחסים רק למבנים בייעוד למגורים, ב-2022 היו 380 הריסות. הציון: לא מדויק

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התראיין לרדיו קול חי והתגאה: "ממשלת השינוי הרסו ארבעה בתים כל הקדנציה - ובא איתמר בן גביר, ובשנה אחת הרס 5,750 בתים לא חוקיים בנגב".

מאיפה המקור לנתון על ארבעה בתים? מטעמו של בן גביר הפנו אותנו לדבריו של ח"כ מנסור עבאס במליאת הכנסת, שאכן הזכיר את הנתון הזה. אבל זה, כמובן, לא פוטר את בן גביר - שהוא גם השר הממונה - לוודא שדבריו אכן מבוססים על נתונים רשמיים. אז עשינו בעצמנו את הבדיקה.

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הודא אבו עובייד, מנכ"לית פורום דו־קיום בנגב לשוויון אזרחי, הפנתה אותנו לנתוני המשרד לביטחון לאומי בעניין הריסות וצווי הריסה בעשור האחרון, כולל הערכה ל־2026 לפי החציון הראשון. ב־2025 נרשמו 5,742 הריסות - מספר קרוב מאוד לזה שבן גביר ציין. אולם ב־2022, השנה המלאה היחידה תחת הממשלה הקודמת, נהרסו 2,862 מבנים. זה פחות ממחצית מהמספר ב־2025, אך רחוק מאוד מארבעה מבנים בלבד.

עם זאת, בן גביר דיבר על "בתים" ולא על "מבנים". לפי נתוני מינהלת דרום, ב־2022, 380 מהמבנים שנהרסו היו בייעוד למגורים. עדיין משמעותית יותר מארבעה בתים. ב־2024 אומנם נהרסו כמעט פי שניים יותר בתים למגורים (736), אבל הפערים משמעותית קטנים מאלו שהציג בן גביר.

כשפנינו לבן גביר עם הנתונים הללו, נמסר לנו מטעמו כך: "הנתונים שאליהם אתם מתייחסים כוללים גם מבנים שאינם מאוישים, בעוד שאנו מדברים על נתוני בתים מאוישים שנהרסו" (התגובה המלאה תובא באתר). אבל גם את ההסבר הזה קשה לקבל, שכן הוא מותיר על כנה את העובדה שבן גביר לא משווה תפוחים לתפוחים: הוא למעשה ממשיך "לערבב" בין סיווג נתונים מרחיב בתקופתו, לבין סיווג נתונים מצומצם (שמקורו טרם נודע לנו) בתקופת הממשלה הקודמת. 

השורה התחתונה: דברי בן גביר לא מדויקים. בן גביר השווה בין נתונים מסוגים שונים. אכן נרשמה עלייה בהריסות בנגב בתקופתו, אך הפער קטן בהרבה מהנטען, והטענה על ארבעה בתים בלבד בממשלה הקודמת אינה נתמכת בנתונים.