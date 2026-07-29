כמה גדלה הריסת הבתים הלא חוקיים תחת בן גביר?

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נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר:
הטענה: בעוד שבממשלה הנוכחית נהרסו 5,750 בתים לא חוקיים בנגב בשנה אחת, בממשלה הקודמת נהרסו רק ארבעה.
מה נכון:
● ב-2025 נרשמו 5,742 הריסות של מבנים לא חוקיים בנגב.
● מספרי ההריסות שנרשמו תחת איתמר בן גביר גדולים משמעותית מאלה שנרשמו בתקופת הממשלה הקודמת.
מה לא נכון:
● ב-2022, בזמן הממשלה הקודמת, נהרסו 2,862 מבנים לא חוקיים - ולא ארבעה.
● גם אם מתייחסים רק למבנים בייעוד למגורים, ב-2022 היו 380 הריסות.
הציון: לא מדויק
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התראיין לרדיו קול חי והתגאה: "ממשלת השינוי הרסו ארבעה בתים כל הקדנציה - ובא איתמר בן גביר, ובשנה אחת הרס 5,750 בתים לא חוקיים בנגב".
מאיפה המקור לנתון על ארבעה בתים? מטעמו של בן גביר הפנו אותנו לדבריו של ח"כ מנסור עבאס במליאת הכנסת, שאכן הזכיר את הנתון הזה. אבל זה, כמובן, לא פוטר את בן גביר - שהוא גם השר הממונה - לוודא שדבריו אכן מבוססים על נתונים רשמיים. אז עשינו בעצמנו את הבדיקה.
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הודא אבו עובייד, מנכ"לית פורום דו־קיום בנגב לשוויון אזרחי, הפנתה אותנו לנתוני המשרד לביטחון לאומי בעניין הריסות וצווי הריסה בעשור האחרון, כולל הערכה ל־2026 לפי החציון הראשון. ב־2025 נרשמו 5,742 הריסות - מספר קרוב מאוד לזה שבן גביר ציין. אולם ב־2022, השנה המלאה היחידה תחת הממשלה הקודמת, נהרסו 2,862 מבנים. זה פחות ממחצית מהמספר ב־2025, אך רחוק מאוד מארבעה מבנים בלבד.
עם זאת, בן גביר דיבר על "בתים" ולא על "מבנים". לפי נתוני מינהלת דרום, ב־2022, 380 מהמבנים שנהרסו היו בייעוד למגורים. עדיין משמעותית יותר מארבעה בתים. ב־2024 אומנם נהרסו כמעט פי שניים יותר בתים למגורים (736), אבל הפערים משמעותית קטנים מאלו שהציג בן גביר.
כשפנינו לבן גביר עם הנתונים הללו, נמסר לנו מטעמו כך: "הנתונים שאליהם אתם מתייחסים כוללים גם מבנים שאינם מאוישים, בעוד שאנו מדברים על נתוני בתים מאוישים שנהרסו" (התגובה המלאה תובא באתר). אבל גם את ההסבר הזה קשה לקבל, שכן הוא מותיר על כנה את העובדה שבן גביר לא משווה תפוחים לתפוחים: הוא למעשה ממשיך "לערבב" בין סיווג נתונים מרחיב בתקופתו, לבין סיווג נתונים מצומצם (שמקורו טרם נודע לנו) בתקופת הממשלה הקודמת.
השורה התחתונה: דברי בן גביר לא מדויקים. בן גביר השווה בין נתונים מסוגים שונים. אכן נרשמה עלייה בהריסות בנגב בתקופתו, אך הפער קטן בהרבה מהנטען, והטענה על ארבעה בתים בלבד בממשלה הקודמת אינה נתמכת בנתונים.
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שם: איתמר בן גביר
מפלגה: עוצמה יהודית
תוכנית: המהדורה המרכזית, רדיו קול חי
תאריך: 21.7.26
ציטוט: "ממשלת השינוי הרסו... ארבעה בתים כל הקדנציה, ובא איתמר בן גביר, ובשנה אחת הרס 5,750 בתים לא חוקיים בנגב"
ציון: לא מדויק
איתמר בן גביר התראיין למהדורה המרכזית של רדיו קול חי ומנה את הישגיו. ביניהם הוא ציין: "ממשלת השינוי הרסו ארבעה בתים - ארבעה בתים כל הקדנציה - ובא איתמר בן גביר, ובשנה אחת הרס 5,750 בתים לא חוקיים בנגב, ואני גאה בזה". בדקנו אם אכן אלו המספרים.
יצוין שלא ניתן לקשר ישירות לריאיון, אך בעמוד התוכנית ניתן ללכת ללשונית "קצרים", ותחת התאריך ז' בתמוז למצוא את הריאיון תחת הכותרת "'אסור שזה יקרה': השר בן גביר מזהיר מפני ממשלת אחדות". מטעם בן גביר נטען בפנינו שהוא הגיב לדברים דומים שהשמיע במליאה יו"ר רע"ם חה"כ מנסור עבאס במליאת הכנסת. הדבר ייתכן אבל לא ניתן לדעת, כיוון שלפני תחילת המשפט השידור נופל לזמן קצר ולא היה ניתן לשמוע. הוחלט לבדוק את בן גביר בכל זאת, הן מפני שכשר האחראי הוא אמור לשלוט בנתונים הרשמיים, הן משום שהוא אמר שהוא מתגאה בנתונים ולכן אימץ אותם כנתוני אמת, והן משום שהמראיין לא איתגר אותו עליהם ולכן המאזין הסביר קיבל את הרושם שבן גביר עומד מאחוריהם.
הודא אבו עובייד, מנכ"לית פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, הפנתה אותנו למצגת שהמשרד לביטחון לאומי הציג לוועדת הפנים והגנת הסביבה בישיבה שהתקיימה ב-8 ביולי 2026 תחת הכותרת "האכיפה נגד הבנייה הבלתי חוקית בנגב", בה נכח גם בן גביר עצמו. בשקופית השנייה מופיע גרף של הריסות וצווי הריסה על פני העשור האחרון (ל-2026 ישנה הערכה לינארית לפי ההריסות בחציון הראשון של השנה).
בשנה הקלנדרית המלאה האחרונה, 2025, ניתן למצוא מספר דומה מאוד לזה שבו בן גביר נקב לגבי עצמו: 5,742. כלומר, עד לנקודה זו נראה שהצדק עמו. אלא שאם נלך ל-2022, השנה הקלנדרית המלאה היחידה תחת הממשלה הקודמת, נראה שבאותה שנה נהרסו 2,862 מבנים. אומנם מדובר בפחות מחצי ממה שהיה ב-2025 - ולפי המצגת סך ההריסות ב-2023-2025 היה גבוה ב-81% מסך ההריסות ב-2020-2022 - אבל עדיין מדובר ביותר מארבעה מבנים.
כאן חשוב לשים לב לעניין נוסף: בן גביר דיבר על "בתים", ולא "מבנים". המצגת של המשרד לביטחון לאומי לא מספקת חלוקה, אך דוחות של מינהלת דרום לתיאום האכיפה של דיני המקרקעין במשרד לביטחון לאומי כן מפורטים יותר מבחינת סוגי המבנים שנהרסים. לפני הצלילה לנתונים, יש לציין שלושה דברים: ראשית, הדוח האחרון של המינהלת הוא ל-2024. שנית, למעט 2024, ישנם הבדלים קלים בין סך ההריסות שהופיע במצגת לבין סך ההריסות בדוחות, וייתכן שהדבר נובע מעדכון בדיעבד של הנתונים. שלישית, הדוחות האלו מאפשרים גם חלוקה לחציונים של מספר ההריסות הכללי (ללא חלוקה לסוגי מבנים), ובהינתן שבן גביר התייחס לכל תקופת הממשלה הקודמת שכללה גם את החציון השני של 2021, הרי שיחד עם 2022 מדובר ב-4,596 הריסות בסך-הכול.
אם ניקח את הדוח של 2022, כדוגמה, נוכל לראות בעמוד 13 שבין המבנים שנהרסים ישנם לא רק בתי מגורים, אלא גם גדרות, אוהלים, סככות ועוד. לפי הדוח, 380 מהמבנים שנהרסו היו בייעוד למגורים. עדיין משמעותית יותר מארבעה בתים. לצורך השוואה, ב-2024 נהרסו 736 בתים למגורים. שוב, כמעט פי 2 מאשר ב-2022, אבל הפערים משמעותית קטנים מאלו שהציג בן גביר.
עדיין לא ברור מאיפה הגיעו אותם "ארבעה בתים" שנהרסו בממשלה הקודמת. הדבר הקרוב ביותר שניתן להניח במקרה הזה הוא בתי אבן. ב-2022 לא נהרסו כאלו כלל, וב-2021 נהרסו שניים כאלו. אם נניח ששני הבתים מ-2021 נהרסו בחציון השני של השנה, במהלכו כיהנה הממשלה הקודמת, נגיע לשני בתים שהיא הרסה. אלא שב-2023 נהרסו שני בתים וב-2024 לא נהרסו כלל, כך שכאן נגיע לשוויון של ממש.
ל-2025 כאמור אין נתונים ספציפית על מבני אבן או מבנים בייעוד למגורים, ולא הצלחנו לקבל מענה מהדוברות של מינהלת דרום או המשרד לביטחון לאומי כדי לקבל נתונים, אך בכל מקרה לא סביר שכל אלפי המבנים שנהרסו ב-2025 יועדו למגורים, ולמעשה אם שיעור המבנים בייעוד למגורים מתוך כלל הריסות המבנים ב-2025 היה זהה לזה שהיה ב-2024 (כ-14%), הרי שכ-808 מבנים בייעוד למגורים נהרסו בשנה זו.
עוד חלוקה בדוחות ובמצגת היא להריסות עצמיות ויזומות, כשבכל השנים יש יותר מהסוג הראשון. "הריסה עצמית היא כשאנשים מקבלים צו הריסה והורסים בעצמם", מסבירה אבו עובייד. "הן מתבצעות כי אם המדינה תגיע להרוס אז הם יחויבו בעלויות שיכולות להיות מאוד גבוהות. בגלל שעכשיו יש את החידוש הזה שהשר מגיע לצפות בהריסות, הרבה הורסים בעצמם כדי לא לאפשר לו לעשות כותרות על הגב שלהם. הריסות יזומות הן כשהמדינה מגיעה לאכוף את החוק".
אבו עובייד גם מדגישה שבעוד המצב לגבי ההריסות ברור, מצב ההסדרה הרבה פחות: "בית המשפט קבע שהמדינה לא צריכה לספק חלופה למי שהיא הורסת לו מבנה. אבל לקבל את כל האישורים וההיתרים למי שרוצים לבנות באופן חוקי לוקח בממוצע שלוש שנים - ואני מדברת גם מניסיון אישי - בזמן שאת ההריסות מבצעים מיד. ככה נוצר מצב שמי שהורסים לו את המבנה צריך למצוא פתרון לעצמו, ולא ברור כמה זמן זה ייקח".
מטעם השר בן גביר נמסר בתגובה: "הדברים נאמרו בהתייחס לדברי מנסור עבאס, והנתונים שבידינו מראים כי מנסור עבאס צדק. הנתונים שאליהם אתם מתייחסים כוללים גם מבנים שאינם מאוישים, בעוד שאנו מדברים על נתוני בתים מאוישים שנהרסו. כך או כך, המדיניות ברורה: נמשיך להגביר את האכיפה, להמשיך ולהרוס בנייה בלתי חוקית, ולהשיב את המשילות בנגב".
כאמור, כפי שניתן להבין מהבדיקה, בן גביר הוא זה שיצר השוואה בין קטגוריות שונות של ספירה.
לסיכום, בן גביר יצר השוואה בין שני סוגים שונים של נתונים. השוואה בין אותו סוג של נתונים מראה שאכן הייתה עלייה בהריסת מבנים בנגב תחת בן גביר, אך ההפרשים קטנים בהרבה מהנטען. לכן, דברי בן גביר לא מדויקים.
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