מה עושה השותפות החדשה למפה הפוליטית?

אודות סקר הסקרים של גלובס מדור סקר הסקרים מרכז לפחות שלושה סקרים אחרונים שפורסמו בכלי התקשורת המובילים ומספק תמונת מצב עדכנית וממוצע שלהם. שימו לב כי מספר המנדטים בגרף הממוצע לא בהכרח מסתכם ב-120, משום שישנן מפלגות שבחלק מהסקרים נמצאות מעל אחוז החסימה ובחלק מתחתיו, ולעתים נדרש עיגול תוצאות.

סקר הסקרים של גלובס חוזר. ישראל הולכת לבחירות, וגם הפעם נלווה את המערכה. נביא את הסקרים העדכניים ביותר מכלי התקשורת המובילים ונבחן מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה.

מה הנתונים? לא רק שמפלגת הליכוד ממשיכה לשמור על מעמדה בראש, אלא שהשבוע היא אף התחזקה במנדט ועלתה בממוצע ל-25 מנדטים. מפלגת ישר בראשות איזנקוט נשארת על 21 מנדטים, ומפלגת ביחד בראשות בנט יורדת ל-15 מנדטים (שניים פחות מהשבוע שעבר).

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ישראל ביתנו והדמוקרטים מקבלות 10 מנדטים כל אחת, וש"ס ועוצמה יהודית (איתמר בן גביר) עם 9 כל אחת. יהדות התורה נשארת עם 7 מנדטים, חד"ש-תע"ל זוכה ל-6, והציונות הדתית ורע"ם עם 4 מנדטים כל אחת. כחול לבן בראשות בני גנץ והמילואימניקים בראשות יועז הנדל לא עוברות את אחוז החסימה.

מה המסקנה? גוש הקואליציה מתחזק במנדט - ומגיע ל-54 מנדטים. גוש האופוזיציה עומד על 66 מנדטים, כאשר 10 מתוכם שייכים למפלגות הערביות (חד"ש-תע"ל ורע"ם). ההתחזקות של הקואליציה מגיעה בעיקר מכיוון הליכוד, בעוד שההיחלשות של האופוזיציה נובעת בעיקר מירידת כוחה של מפלגת ביחד בראשות בנט.

מאחורי המספרים: לראשונה מזה שבועות, כל חמשת הסקרים העידו פה אחד: הקואליציה מתחזקת והאופוזיציה נחלשת. הסקר שבו נרשמה מגמת ההתחזקות הגדולה ביותר היה של ערוץ 13, בו הקואליציה התחזקה בשני מנדטים. בשאר הסקרים הקואליציה התחזקה במנדט אחד. הדבר מסמן שינוי מגמה, שכן בתקופה האחרונה הקואליציה לרוב נחלשה - או לפחות לא התחזקה.

בשלושה מתוך חמשת הסקרים שנבחנו, גוש האופוזיציה זוכה ל-67 או 68 מנדטים, כאשר מתוכם המפלגות הערביות (חד"ש-תע"ל ורע"ם) מקבלות ביחד 10 מנדטים בכל הסקרים. זה המצב בסקר של ערוץ 11 (68 מנדטים לאופוזיציה), ערוץ 12 (68 מנדטים) וערוץ 13 (67 מנדטים).

מבחינת האופוזיציה, הסקרים האופטימיים והפסימיים ביותר היו שוב הסקרים של מעריב וערוץ 14 (בהתאמה). בסקר מעריב האופוזיציה זוכה ל-70 מנדטים, ובסקר של ערוץ 14 היא מגיעה ל-57 בלבד.

השותפות שעשויה לטרוף את הקלפים?

הנתון הנוסף: האם מתחת לרדאר נרקמת שותפות שתטרוף את הקלפים במשחק הפוליטי? לפני שבועיים הראינו שהצטרפות של תא"ל (מיל') דדי שמחי לכחול לבן בראשות בני גנץ עדיין לא מספיקה כדי להעביר את המפלגה מעל לאחוז החסימה, ושהמהלך לא מביא לשום חלוקה מחדש של הגושים.

אבל הפעם נראה שהתמונה שונה. בערוצים 11 ו-12 בחנו את התרחיש שבו כחול לבן, המילואימניקים (בראשות יועז הנדל) ודדי שמחי חוברים לריצה משותפת. המסקנה? מעבר של אחוז החסימה, ושינוי לא זניח במפת הגושים. בערוץ 11 המפלגה החדשה זוכה ל-7 מנדטים: 5 על חשבון האופוזיציה (שתקבל בתרחיש כזה 52 מנדטים) ו-2 על חשבון הקואליציה (שתקבל 51 מנדטים). בערוץ 12 המפלגה החדשה מגיעה ל-5 מנדטים: 3 מהאופוזיציה (שתישאר עם 68 מנדטים) ו-2 מהקואליציה (שתהיה עם 50 מנדטים).