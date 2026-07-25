הרשת החברתית Truth Social של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החלה למכור לסוחרי שוק ההון גישה מהירה במיוחד לפוסטים שהוא מפרסם בה. אלא שבוול סטריט המשחק הזה כבר תפס מזמן.

לדברי סוחרים, רבות מחברות ההשקעות הגדולות פיתחו מערכות אוטומטיות שמנטרות את הפרסומים ברשת Truth, מזהות מילות מפתח חשובות ומבצעות פעולות, לעיתים תוך שבריר שנייה, דוגמת פתיחה או סגירה של פוזיציות במניות שונות.

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מבדיקת נתוני מסחר שביצע הוול סטריט ג'ורנל, עולה עד כמה מהר חלק מהסוחרים מגיבים לפרסומים של הנשיא ברשת. לפי נתוני חברת המחקר DTN, בדקה שלאחר פרסום שני פוסטים של טראמפ בנושא איראן בחודש שעבר, נסחרו יותר מ־2 מיליון מניות. העסקאות הללו הובילו לתנודות של יותר מ־2% בכמעט 24 מניות מתחומי האנרגיה והתעשייה.

המוצר החדש, Truth API, של חברת טראמפ מדיה אנד טכנולוג'י גרופ, יאפשר לחברות לשלם עבור גישה מהירה אף יותר לפוסטים של הנשיא. לדברי גורמים המעורים בנושא, החברה מתכננת לגבות בין 60 ל-100 אלף דולר בחודש למי שיתחייב למספר שנים. מדובר בסכומים שמרבית המשקיעים הפרטיים, שמן הסתם עוקבים באדיקות אחר פרסומיו של טראמפ ברשתות החברתיות, אינם יכולים להרשות לעצמם.

מטראמפ מדיה נמסר בתגובה לשאלות, כי "Truth API נועד להעביר פוסטים ברגע שהם הופכים לציבוריים עבור כולם, ולא לפני כן".

ב־9 ביוני, בשעה 12:38 בצהריים, פרסם הנשיא פוסט שבו כתב כי איראן הפילה מסוק אפאצ'י שסייר בשמי מצר הורמוז, וציין: "ארצות הברית חייבת, מכורח הנסיבות, להגיב למתקפה הזו". מנתוני המסחר שבחן הוול סטריט ג'ורנל עולה כי המסחר במניות האנרגיה זינק כמעט מיד בצמוד לפרסום הפוסט, והוביל לעליות בכלל השוק.

יומיים לאחר מכן הנשיא פרסם כי הוא מבטל את התקיפות שתוכננו לאותו ערב, משום שהמו"מ עם איראן מתקדם. הוא אף רמז כי הסכם שלום ארוך טווח נמצא בהישג יד: "המועד והמקום לחתימה יפורסמו בקרוב", כתב. הפעם, התגובה המיידית בשווקים הייתה ירידות חדות במניות האנרגיה ובמניות הקשורות לתעשיות הביטחוניות.

ננו שניות לפני המתחרים - יתרון משמעותי

גורמים המעורים בנושא מסרו כי בכירי טראמפ מדיה, ולדימיר נובצקי, מנהל הטכנולוגיה הראשי, פול ברמר, מנהל ההכנסות הראשי ומתאוס וגנר, מנהל היוזמות האסטרטגיות, מנהלים מגעים עם חברות מסחר כדי לשווק את שירות אספקת ה"פיד" בתשלום. השירות יכלול גישה לפוסטים של החשבונות הבכירים ביותר בפלטפורמה. לנשיא טראמפ מספר העוקבים הגדול ביותר, כ־13 מיליון משתמשים, וגם בניו וסגן הנשיא ג'יי.די ואנס נהנים ממספר רב של עוקבים.

לדברי אחד הגורמים, בין החברות שכבר נרשמו לשירות נמנות חמש אשר מתמחות במסחר בתדירות גבוהה (High-Frequency Trading). חברות אלה מנסות להפיק רווחים מפערי מחירים זעירים וקצרי מועד בין נכסים, ולכן מהירות התגובה היא גורם קריטי עבורן. בתחום הזה, קבלת מידע אפילו כמה ננו שניות (ננו שנייה הוא פרק הזמן שלוקח לאור לעבור מרחק של כ־30 סנטימטרים) לפני המתחרים עשויה להעניק יתרון משמעותי.

חברות המתמחות במסחר בתדירות גבוהה מנסות להשיג יתרון בדרכים רבות, ובהן הצבת השרתים שלהן סמוך ככל האפשר למחשבים המפעילים בורסות כמו נאסד"ק או הבורסה לני"ע בניו יורק (NYSE). לדברי אריק בודיש, פרופסור בבית הספר למנהל עסקים בות' של אוניברסיטת שיקגו, שחקר את התחום, חלק מהחברות אף מציבות שרתים באזור וושינגטון כדי להתקרב ככל האפשר למוקדי פרסום הנתונים הכלכליים של הממשל.

רכישת גישה להזנת מידע (FEED) מהירה היא כלי נוסף בארסנל שלהן. כך למשל, אם חברת מסחר הציבה פקודות קנייה לחוזים עתידיים על נפט, ולאחר מכן קיבלה באמצעות השירות החדש פוסט של טראמפ שבו הודיע כי המלחמה עם איראן הסתיימה, היא תוכל לבטל מיד את פקודות הקנייה ולעבור לפוזיציית שורט על הנפט - כפי שמסביר ג'ו סלוצי, ממייסדי חברת הברוקראז' תמיס טריידינג. כל זה עשוי לקרות עוד לפני שמשקיעים אחרים יספיקו לראות את הפוסט.

"הן חייבות להיות המהירות ביותר, ולכן בונות סביב זה מערכות מכל הסוגים", אמר סלוצי. "זה כנראה החלק שהיה חסר במערך".

השירות יהפוך לכלי חובה לפעילים בענף?

השווקים בוול סטריט מגיבים כיום באופן מתון יותר לפרסומים של הנשיא ברשתות החברתיות מבתחילת כהונתו, למשל כשהודעתו אז על ביטול המכסים הובילה לזינוק של 12% במדד נאסד"ק ביום מסחר אחד. עם זאת, סוחרים מהירים עדיין יכולים לנצל את התנודות שהוא יוצר במניות בודדות ובשוק כולו.

חברות מסחר כבר סורקות באופן אוטומטי את הפיד שלו בחיפוש אחר אזכורים של חברות או ביטויים כמו "Thank you for your attention to this matter (תודה על התייחסותך לנושא)", שעשויים להעיד כי מדובר במסר בעל חשיבות מיוחדת. מילות מפתח נוספות עשויות להיות ceasefire (הפסקת אש) או Iran (איראן). חלק מהחברות אף משתמשות בסוכני בינה מלאכותית כדי להעריך במהירות את ההשפעה האפשרית של דבריו על השווקים.

לפעמים, גם בלי להזכיר חברה מסוימת, ההצהרות של טראמפ עשויות להשפיע בתוך זמן קצר על מניות ספציפיות. כך למשל, ב־7 בינואר השנה פרסם כי הוא פועל לאסור על משקיעים מוסדיים גדולים לרכוש בתים צמודי קרקע נוספים, וכתב כי "אנשים גרים בבתים, לא תאגידים". בעקבות הפרסום רשמו מניותיהן של חברות כמו בלקסטון ו־Invitation Homes, הפועלות בתחום זה, ירידות חדות.

לדברי כמה סוחרים, שירות הפיד המהיר של Truth Social צפוי להפוך לכלי חובה בענף, וחברות רבות יירשמו אליו כדי שלא להישאר מאחור. "זו הוצאה שנועדה להגן עליך מפני פיגור אחרי המתחרים, ולאו דווקא כדי להשיג יתרון במסחר", אמר דייוויד בול, מנהל בחברת הברוקראז' לאופציות בייקרסט.

גם משקיעים פרטיים רבים מבקשים לפעול בעקבות הפוסטים של טראמפ ברשתות החברתיות, ופעילים בפורומים ברדיט המוקדשים לנושא. אולם אותם משקיעים אינם יכולים להגיב במהירות שמתקרבת לזו של אלגוריתם מסחר. "למשקיעים פרטיים פשוט אין סיכוי להגיב מהר מספיק כדי שתהיה לכך משמעות", אמר בול.

שירות הזנת המידע בזמן אמת של Truth Social ספג ביקורת מצד חברי המפלגה הדמוקרטית, שלא במפתיע, ובהם הסנאטור מארק וורנר שטען כי מדובר בניגוד עניינים מצד הנשיא, וכי השירות "ייצור מערכת דו שכבתית של גישה למידע ממשלתי, ויפגע באמינותם של שוקי ההון בארה"ב".

דובר טראמפ מדיה מסר בהקשר זה, כי פוליטיקאים מסוימים מאשימים את החברה לשווא ב"התנהלות המנוגדת לעקרונות השוק החופשי, ובמקביל מפעילים לחץ על חברות להחרים את המוצר שלה, כחלק ממאמץ מתואם לפגוע בחברה ציבורית".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.