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דונלד טראמפ

טראמפ מנסה לכופף את סעודיה: "לנורמליזציה בינה לבין ישראל אין כרגע היתכנות"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, חזר להתנות את הגרעין האזרחי לסעודיה בנורמליזציה עם ישראל, צעד שמעורר תמיהה בריאד ועלול להחריף את המתיחות מול וושינגטון • לדברי ד"ר מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ מאוניברסיטת בן גוריון, הפניות החדות של הנשיא באשר לסוגיית הגרעין האזרחי בסעודיה "מעוררות לא מעט סימני שאלה"

הילה ויסברג 17:17
יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ונשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: Reuters, Handout
יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ונשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: Reuters, Handout

איך אפשר להבין את החלטתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להתנות את כוונתו להתקדם להסכם גרעין אזרחי עם סעודיה בכך שתצטרף להסכמי אברהם? ההחלטה התקבלה יממה אחת בלבד אחרי שטראמפ הכריז על הסכם הגרעין המסתמן, שעמד אז לבדו, ללא תנאים כלל.

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לדברי ד"ר מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ מאוניברסיטת בן גוריון, הפניות החדות של הנשיא באשר לסוגיית הגרעין האזרחי בסעודיה "מעוררות לא מעט סימני שאלה. מדיניותו המוצהרת הייתה שהגרעין האזרחי מותנה בהתקדמות היחסים בין ריאד לירושלים לעבר נורמליזציה, אך אתמול ויתר על ההתניה הזו. כעבור יממה, שוב חזר לקשור בין נורמליזציה לבין גרעין".

מה עשוי להסבר את שינוי הכיוון הזה? לדבריה, הסבר אפשרי לכך הוא הערכתו של טראמפ כי אחרי הבחירות בישראל שמיועדות להיערך בסוף אוקטובר, תקום ממשלה חדשה שתהיה מוכנה להתקדם לעבר אופק מדיני עם הפלסטינים. "אופק שכזה הוא בגדר תנאי סף מבחינת הסעודים לנירמול היחסים מול ישראל".

מדובר לדבריה במהלך מפתיע, שכן הוא עלול לפגוע באינטרסים האמריקאיים. "טראמפ מחזיר לשולחן את המשוואה שבין גרעין אזרחי לנורמליזציה עם ישראל בכפייה ובאופן לא רציני. הוא מנסה לכופף את ידה של סעודיה. זה מפתיע, כי דווקא בתקופה של מתיחות גואה מול סין, טראמפ זקוק לאותה התקרבות מחודשת מול סעודיה. הוא לא רוצה שתפנה למדינות כמו סין ורוסיה לקידום שאיפותיה".

מהן ההשלכות של החלטת טראמפ הנוכחית?
"התנהלות זו רק תחריף את משבר האמון שהתהווה בין סעודיה לארה"ב, על רקע המלחמה בין ארה"ב לאיראן. "מאז החלה המתקפה הצבאית האמריקאית-ישראלית על איראן, בית המלוכה טען שההחלטה התקבלה ללא התייעצות ומעורבות של מדינות ערב, והסבה להן נזק כבד ביותר. ההחלטה לאפשר לסעודיה לפתח גרעין אזרחי נתפסה כצעד לשיקום היחסים בין המדינות, וכאינטרס מובהק המשרת את וושינגטון וריאד כאחד. הכותרות בעיתונות הסעודית הדגישו את חיזוק שיתוף הפעולה ואת התמורה הבולטת הצפויה מכך לממלכה".

לדבריה, "התזזיתיות של טראמפ בנושא שהוא קריטי עבור סעודיה, תעמיק את התחושות הקשות בריאד ועלולה להעביר מסר שלא ניתן לסמוך על האמריקאים ועל כן יש להעמיק את הקשרים עם מדינות אחרות, כמו סין ורוסיה, שיכולות לסייע לסעודיה בעניין זה".

מהי להערכתך העמדה הסעודית?
"הסעודים אינם מוכנים להיכנס לנורמליזציה מול ישראל, ללא הסכמה, ולו חלקית, על אופק מדיני בסוגיה הפלסטינית. זהו תנאי ראשי, מרכזי, והוא מהווה את הסף התחתון של המשא ומתן. כך שכרגע אין היתכנות להתקדמות המהלך".