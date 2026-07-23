נשיא ארה"ב דונלד הפתיע את כולם ובהודעה דרמטית שפרסם היום (ה') ברשת Truth Social הצהיר כי הסכם הגרעין עם סעודיה, עליו הודיע רק יממה קודם לכן תיכנס לצורך רק אם היא תצטרף להסכמי אברהם.

בהודעה כתב טראמפ כי "הסכם הגרעין האזרחי (לא תתבצע העשרת חומר!) שמתגבש בין משרד האנרגיה של ארצות הברית לבין סעודיה, ושנוגע אך ורק לשימושים לא צבאיים, בדומה להסכמים שכבר קיימים עם איראן, איחוד האמירויות ומדינות נוספות, יאושר - אך הוא מותנה לחלוטין בהצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם המכובדים והמצליחים מאוד. ארצות הברית אינה מתנגדת למתקני גרעין אזרחיים (ללא העשרה)".

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ההודעה הזו ודאי תנעם לאוזניים ישראליות שכן בימים האחרונים דווח בתקשורת האמריקאית והישראלית שירושלים הביעה דאגה עמוקה מהעסקה המתגבשת.

בשנה האחרונה הסימנים העידו שריאד אינה מעוניינת לפחות בשלב זה להצטרף להסכמי אברהם.

הסימן המובהק למתיחות שקיימת לאחרונה ביחסים בין ישראל לסעודיה נוגעת לאחד הפרויקטים המרכזיים שעל הפרק - מסדרון הודו/המזרח התיכון/ אירופה (IMEC), שהוכרז ב-2023 ונועד ליצור נתיב סחר שיחבר את הודו לאירופה דרך איחוד האמירויות, סעודיה, ירדן וישראל, וממנה דרך הים התיכון לאירופה. אלא שלאחרונה דווח כי בריאד בוחנים אפשרות לשנות את התוואי כך שיעבור דרך סוריה ויעקוף את ישראל.

במקביל, סעודיה וטורקיה מקדמות תוכנית לחיבור מסילתי דרך ירדן וסוריה, שיוכל לקשר את מדינות המפרץ לטורקיה ומשם לאירופה. אם תוכניות אלה יבשילו, ישראל עלולה לאבד את התפקיד המרכזי שיועד לה בחזון המקורי של המסדרון, המחשה לכך שהיעדר התקדמות לנורמליזציה עם סעודיה עלול לגבות מישראל לא רק מחיר מדיני, אלא גם מחיר כלכלי ותשתיתי.

כעת פתאום נדמה שחלומה הגרעיני של סעודיה עובר דרך ירושלים, השאלה המרכזית היא האם ריאד מוכנה לכך.