ברקשייר האת'וויי רשמה זינוק משמעותי ברווח התפעולי ברבעון הראשון, בעיקר בזכות התאוששות בעסקי הביטוח שלה, תוך צבירת סכום שיא של מזומנים לקופתו של המנכ"ל החדש, מחליפו של וורן באפט - גרג אייבל.

הרווח התפעולי מחברות שבבעלותה המלאה - כולל ביטוח ורכבות - עלה ב-18% לעומת שנה שעברה. מדובר בדוח הראשון של החברה מאז החליף אייבל את וורן באפט כמנכ"ל בתחילת 2026. באפט מזכיר מכהן עדיין כיו"ר חברת האחזקות.

גם ערימת המזומנים של ברקשייר התנפחה לשיא של 397.4 מיליארד דולר, ועברה את השיא הקודם של 381.6 מיליארד דולר שנקבע ברבעון השלישי של השנה שעברה.

ברקשייר דווקא סובלת ממומנטום שלילי יחסית. מניות ברקשייר ירדו בכ-6% מתחילת השנה, ופיגרו אחרי העלייה של 5.6% במדד S&P 500. ברקשייר פיגרה אחרי המדד ביותר מ-30 נקודות האחוז, מאז שבאפט הודיע על פרישתו הקרובה במאי האחרון. הביצועים הנמוכים המשיכו גם לאחר שברקשייר חידשה את רכישת המניות החוזרת, לראשונה מאז 2024. ברקשייר רכשה בחזרה מניות בשווי 235 מיליון דולר ברבעון הראשון, על פי דוח הרווחים.

ברגעים אלה מתקיימת באומהה אסיפת בעלי המניות השנתית של חברת האחזקות, לראשונה בניהולו של אייבל, מחליפו של באפט, שנצפה יושב בקהל. באפט דיבר ממושבו ושיבח את אייבל. הוא ציין כי היום חל יום השנה למועד בו הודיע כי אייבל יהיה המנכ"ל. "לא יכולנו לקבל החלטה טובה יותר. זה היה 100% מוצלח. הוא עושה כל מה שאני עשיתי ואף יותר מכך. הוא האדם הנכון", הוא אמר.

שלטים בכניסה מקבלים בברכה את בעלי המניות ומכריזים כי "המורשת נמשכת". מי שעוד נצפה באירוע הוא טים קוק מנכ"ל אפל. אפל נותרה אחת מאחזקותיה הגדולות ביותר של ברקשייר, גם לאחר שהקונגלומרט צמצם את אחזקותיו לאחר עלייה מסיבית בשנים האחרונות.

למעשה, ברקשייר ציינה כי הפורטפוליו שלה נותר מרוכז במספר קטן של מניות ידועות. לפי הדיווח ב-CNBC, אלו חמש ההחזקות הגדולות ביותר של החברה ברבעון הראשון: ענקית השירותים הפיננסיים אמריקן אקספרס , ענקית הטכנולוגיה אפל , בנק ההשקעות בנק אוף אמריקה , ענקית המשקעות העולמית קוקה קולה וענקית הנפט שברון . החברה ציינה כי חמש ההחזקות הללו היוו 61% מהערך ההוגן הכולל של תיק ניירות הערך שלה בסוף מרץ 2026.