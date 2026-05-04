טילי כתף לאיראן, לצד לחץ להגיע לעסקה: המשחק הכפול של סין

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1לחץ על טהרן וטילי כתף מאחורי הקלעים: הגישה הכפולה של סין

סין לוחצת על איראן להתגמש במשא ומתן מול ארה"ב סביב תוכנית הגרעין, אך במקביל משדרת לחברות סיניות כי יוכלו לספק נשק ומערכות מתקדמות לטהרן במקרה של התחדשות המלחמה; כך מנתח היום הניו יורק טיימס את העמדה של המעצמה האסייתית, עשרה ימים בלבד לפני שהנשיא דונלד טראמפ ייסע לביקור היסטורי במדינה.

לפי הדיווח, השלטון הסיני "מגדר סיכונים" ויושב בשלב זה על הגדר. בעוד שסין "יוצאת נשכרת" מהשחיקה בכוח האמריקאי כתוצאה מהסתבכות באיראן, היא גם מפסידה כלכלית מעליית מחירי האנרגיה וחסימת השיט במצרי הורמוז, כותב העיתון. "הסינים מעדיפים כעת דה-אסקלציה", אמר מומחה לסין המצוטט בכתבה. במקביל, עם זאת, ישנם דיווחים על אספקת טילי כתף קרקע-אוויר לאיראן, כמו גם חומרים דו-שימושיים שיכולים לשמש את תעשיית הנשק שנותרה באיראן.

אפשרות אחרת הנדונה בניתוח היא שסין ממתינה לביקור הנשיא האמריקאי, שיתקיים לפי התכנון ב-14 במאי, כדי לקבל בקשה רשמית מטראמפ להתערבות ולהפעיל את כל כובד משקלה בלחץ על המשטר האיראני. סין היא הלקוחה הגדולה ביותר, בפער, של נפט איראני.

מאת אדוארד וונג. מתוך הניו יורק טיימס.

2המלחמה עם איראן מערערת את הברית: מדינות המפרץ מתרחקות מישראל

מלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן מטלטלת את תפיסת הביטחון של מדינות המפרץ, ומובילה אותן להתרחק מהרעיון של סדר אזורי הנשען על עליונות ישראלית, כך לפי מאמר שפורסם ב-Foreign Affairs. לפי הניתוח, התקיפות האיראניות על שדות תעופה, נמלים, מתקני נפט ותשתיות מים במפרץ, לצד הפגיעה הקשה בתנועת הספנות במצר הורמוז, שדרכו עובר חלק משמעותי מאספקת האנרגיה העולמית, המחישו למדינות האזור כי מדיניות הניטרליות שניסו לקיים בעשור האחרון אינה אפקטיבית. למרות ניסיונות להימנע מהסלמה ולשמור על קשרים גם עם טהרן, איראן ראתה בהן חלק ממערך ביטחוני עוין ותקפה אותן ישירות.

המאמר מדגיש כי לצד שחיקת האמון ביכולת של ארה"ב להבטיח הגנה מלאה, גם התפיסה של שיתוף פעולה אזורי עם ישראל נמצאת תחת סימן שאלה. מדינות המפרץ, כך נטען, אינן מוכנות לקבל מציאות שבה ישראל פועלת בחופשיות צבאית ומכתיבה את כללי המשחק, במיוחד לאחר שורה של מהלכים אזוריים שהגבירו את חוסר האמון כלפיה. במקביל, אף שחלק מהמדינות קידמו בשנים האחרונות נורמליזציה עם ישראל, הן לא אימצו בפועל את רעיון הדומיננטיות הישראלית, וכעת רואות בו סיכון ישיר לביטחונן.

על רקע זה, מדינות המפרץ מתחילות לגבש גישה חדשה: הן ממשיכות להישען על ארה"ב בטווח הקצר, אך פועלות במקביל לגיוון מקורות הנשק והבריתות, עם מדינות כמו טורקיה, דרום קוריאה ואירופה, במטרה להגדיל את עצמאותן וליצור מרחב תמרון אסטרטגי. לצד זאת, הכתבה מצביעה גם על הצורך הגובר בשיתוף פעולה פנימי בין מדינות המפרץ, הן ברמה הצבאית והן ברמה הדיפלומטית, אף שהבדלים ביניהן ממשיכים להקשות על יצירת קו אחיד.

המסקנה המרכזית היא כי הפער בין החזון הישראלי־אמריקאי לסדר אזורי חדש לבין האינטרסים של מדינות המפרץ הולך ומעמיק, וכי האחרונות שואפות לעבור למודל ביטחוני גמיש ורב־קוטבי יותר, שבו לא יהיה גורם דומיננטי אחד הקובע עבורן את כללי המשחק.

מאת ה.א. הלייר, מתוך Foreign Affairs.

3הפוליטיקאי היהודי שהפך לשנוא הקהילה היהודית אחרי התקפת הטרור

זאק פולנסקי, המנהיג של מפלגת "הירוקים" הבריטית, מעורר זעם בקהילה היהודית ובבריטניה כולה בימים האחרונים, אחרי שביקר את אופן המעצר "האלים", לדבריו, של הטרוריסט שדקר שני יהודים בשכונת גולדר'ס גרין בשבוע שעבר; כך מדווח הטיימס הבוקר.

פולנסקי הוא יהודי, פעיל פרו-פלסטיני המשתתף במצעדי המחאה נגד המלחמה בעזה ומרבה לתקוף את ממשלת ישראל. הוא גם רמז בעבר כי אין בעיית אנטישמיות אמיתית בבריטניה מצד הקהילה המוסלמית, אלא רק "תפיסה של אנטישמיות" בקרב הקהילה היהודית. בשורת ראיונות שניסו לצמצם את הנזק כתוצאה מההתבטאויות ביממות האחרונות פולנסקי הרבה להזכיר כי הוא יהודי, ואמר כי את הביקורת שלו על אופן המעצר יביע "באופן אישי" בפגישה עם ראש משטרת המטרופולין, ולא ברשתות החברתיות.

פולנסקי "צייץ מחדש" פוסט ברשת X שבו נטען נגד השוטרים כי "בעטו בראשו של אדם חולה-נפש כאשר הוא כבר מנוטרל על ידי הטייזר". בראיונות שב ואמר פולנסקי כי הוא "מוטרד מאוד" מאופן המעצר. מפלגת הירוקים זוכה לתמיכה גוברת בחודשים האחרונים, ובבחירות המקומיות בחמישי הקרוב צפויה לקבל תמיכה על חשבון הלייבור. חלק מכך נובע מהעמדות הביקורתיות כלפי ישראל של המפלגה. מועמדים מהמפלגה אמרו בעבר כי היהודים הם "מקקים" ואמרו כי הקורבנות הישראלים ב-7 באוקטובר "לא היו חפים מפשע". הם הושעו מהמפלגה. פולנסקי הביע תמיכה בסלוגן הנשמע בהפגנות: "הפכו את האינתיפדה לגלובלית".

מאת אוליבר וויט, מתוך הטיימס הלונדוני.