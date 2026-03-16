"לא איום קיומי": חצי מהטילים האיראניים כלל לא מגיעים לארץ

הערכות שפורסמו לאחרונה בהתבסס על נתוני צה"ל מראים שלמרות ירידה דרמטית בכמות הטילים שנורו לעבר ישראל בהשוואה לימים הראשונים של המלחמה, איראן מצליחה לשמור על קצב שיגור קבוע של 10-20 טילים בכל יום בשבועיים האחרונים - זאת למרות ציד הטילים והמשגרים שצה"ל עושה מדי יום באיראן. בנוסף, נתונים חדשים מראים: פחות מחצי מהטילים שיורים באיראן מגיעים לשטח ישראל.

הערכות שפורסמו אמש (א') על בסיס נתוני צה"ל מראות שביום הראשון של המלחמה, זמן קצר לאחר המתקפה הישראלית-אמריקאית הראשונית, נורו לעבר ישראל 80 טילים מאיראן. ביום שלאחר מכן נורו 60 טילים, ואז 30 טילים, ולאחר מכן הקצב נשאר פחות או יותר קבוע ונע בין 10 ל-20 טילים מדי יום.

בדובר צה"ל טוענים כי מדובר בהדלפה ולא בפרסום רשמי שלהם, וכי הנתונים אינם מדויקים - אך ב-INSS (המכון למחקרי ביטחון לאומי) דווקא מאשרים כי הנתונים קרובים לנתונים שהם אוספים באופן עצמאי, ומציינים כי חוסר דיוק - אם יש כזה - נובע בעיקר מ"עיגול" המספרים.

ב-INSS מוסיפים נתון נוסף, שמתפרסם כאן לראשונה: איראן שיגרה כ-700 טילים מתחילת המלחמה, מתוכם רק 304 על-פי ה-INSS (ו-340 על-פי נתוני ההדלפה מצה"ל) הגיעו לשטח ישראל בפועל. ניסיונות יירוט בוצעו כמובן רק מול הטילים שגם הגיעו לשטח הארץ וגם איימו על שטח מיושב; זאת מתוך "מחסנית" מוערכת של בין 2,000 ל-3,000 טילים שאיראן התחילה איתם את המלחמה, אך רבים מהם (ועוד יותר: המשגרים מהם הם נורים) הושמדו על-ידי צה"ל וחיל האוויר האמריקאי מתחילת המלחמה.

"יכולים לירות שני טילים ביום במשך חצי שנה"

למעשה, בהינתן הציד הזה, איך ייתכן שאיראן ממשיכה לשמור על קצב אש פחות או יותר קבוע בשבועיים האחרונים? ד"ר יהושע קליסקי, חוקר בכיר ב-INSS, מעיד כי "איראן היא מדינה ענקית, פי שלושה מצרפת, והטופוגרפיה שלה מאוד הררית. אין בעיה להסתיר משגרים במקומות כאלה - אפילו אם תסרוק את כל המדינה הלוך וחזור, תמיד תפספס משהו. גם אם השמידו 1,800 מתוך 3,000 טילים. הם יכולים לירות שני טילים ביום במשך חצי שנה".

עם זאת, שני טילים הם כמובן פחות מהקצב כיום, ולדברי ד"ר קליסקי, "הם יירדו מ-10 הטילים שמגיעים אלינו עכשיו מדי יום", שמיתרגמים כנראה ל-20 טילים יומיים שמשוגרים מאיראן.

ובכל זאת, "גם עם טילים בודדים אפשר להטריד אותנו. זה מספיק כדי להוציא מאיפוס. זה כמובן אילוץ, הם היו רוצים לעשות נזק ולהשמיד את ישראל, אבל הם נאלצים לעבור לאסטרטגיה חות'ית של הטרדה וטיל 'פעם ב-'. זה יכול להימשך הרבה זמן, אבל הם כבר לא יורים מאות טילים כמו ב-2024".

"לא איום קיומי, אבל לא נעים"

עניין נוסף הוא שמה שצדים באיראן הוא לא בהכרח הטילים עצמם, אלא המשגרים שלהם. "המשגרים הם 'צוואר הבקבוק' האמיתי, בלעדיהם אפשר לעשות מטיל אנדרטה. חיל האוויר עושה ציד כמיטב יכולתו, וברגע שמשתגר טיל, אפשר לזהות חתימה ולתקוף. אבל אפילו עם מעט משגרים אפשר להמשיך להטריד למשך זמן. זה לא איום קיומי, אבל זה לא נעים. אני חושב שלוש פעמים האם לצאת לעיר רחוקה ואיפה אפשר להסתתר בדרך".

קליסקי מדגיש כי לאיראן יהיה קשה לשמור על הקצב הנוכחי לאורך זמן, אך הטרדות ספוראדיות עלולות להימשך זמן רב.