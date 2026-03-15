פיקוד העורף

כפי שנחשף בגלובס: מעכשיו תקבלו פחות התרעות על טילים

פיקוד העורף הודיע היום כי הוא מצמצם את היקף התרעות המוקדמות על אזעקה ע"י חלוקה מדויקת יותר של אזורי ההנחיה המקדימה

נבו טרבלסי 16:36
תושבים בתל באביב יורדים למרחב מוגן בשל אזעקות על ירי מאיראן / צילום: ap, Ohad Zwigenberg
תושבים בתל באביב יורדים למרחב מוגן בשל אזעקות על ירי מאיראן / צילום: ap, Ohad Zwigenberg

כפי שנחשף בגלובס, פיקוד העורף מצמצם את כמות ההנחיות המקדימות (התרעות ה-Cell Broadcast המגיעות ישירות למשתמש ולא דרך אפליקציית פיקוד העורף).

בהודעה של פיקוד העורף נכתב כי "במסגרת שיפור מערך ההתרעה לאזרחים, פיקוד העורף משדרג את תהליך הפצת ההנחיה המקדימה לירי טילים מזירות רחוקות באמצעות חלוקה מדויקת יותר של אזורי ההנחיה המקדימה. הדבר נעשה בכדי לצמצם את קבלת ההנחיה המקדימה לאזרחים שאינה רלוונטית עבורם ולאפשר שגרת חירום".

כלומר, ההנחיות המוקדמות עם הסאונד המרתיע יהיו ממוקדות יותר כדי לצמצם כמה שאפשר את המקרים שבהם יש התראה ללא אזעקה בהמשך. למשל, בשבועיים האחרונים נשמעו באשקלון דרום 75 התרעות מקדימות, אל מול 16 אזעקות בלבד בפועל.

בפיקוד העורף מבהירים, בעת שנשמעת הנחיה מקדימה צריך להתקרב למרחב מוגן, ובזמן שנשמעת אזעקה, למהר להיכנס למרחב המוגן ולא לקחת את הזמן.