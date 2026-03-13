בשל התארכות המערכה מול איראן וחיזבאללה, בפיקוד העורף עומלים על מהלך בניסיון לצמצם את כמות ההנחיות המקדימות (התרעות ה-Cell Broadcast המגיעות ישירות למשתמש ולא דרך אפליקציית פיקוד העורף).

על פי מידע שהגיע לגלובס, בפיקוד העורף שוקלים לחלק מחדש את המרחבים, ולייצר דיוק ברמת מרחבי ההתרעות, כדי שפחות הנחיות מקדימות לא רלוונטיות יגיעו לישראלים ובכך יצומצמו התרעות השווא - אותם מקרים שבהם יש התרעה מוקדמת ובלי אזעקה.

בפיקוד העורף בוחנים פיילוט בנושא, ומשם יתקדמו בהתאם להצלחתו. ההחלטה על ביצוע הפיילוט מחכה לאישורו של האלוף שי קלפר, מפקד פיקוד העורף, אך על פי הערכות הפיילוט צפוי לצאת לפועל בקרוב.

התרחיש בו הטלפון זועק הנחיה מוקדמת להתקרב למרחב מוגן אינו חדש, אך בשום שלב לא מגיעה ההתרעה שקובעת להיכנס פנימה כדי להתמגן.

לפי פורטל החירום הלאומי של פיקוד העורף, בשבועיים האחרונים נשמעו באשקלון דרום, האזורים הישנים יותר בעיר, 75 התרעות מקדימות אל מול 16 אזעקות בלבד בפועל. אם מסתכלים רק על השבוע האחרון, המספרים נמוכים אף יותר - 40 התרעות מקדימות ורק 4 אזעקות בפועל. את הבעיה הזו מנסים לפתור בפיקוד העורף.

בעניין ההתרעות דרך האפליקציה של פיקוד העורף, איתי זמיר, רע"ן ההתרעה הקודם בפיקוד העורף הוביל מהלך עליו פעלו רבות כדי לצמצם את האזורים עבור התרעות מדויקות ככל הניתן, וכעת בוחנים פיילוט שישנה את ההתרעות המוקדמות (ה-CB).

עדכונים במערכות התרעה השונות נבחנים כחלק מהערכות המצב והפקת הלקחים השוטפת, זאת בשל המתרחש במדינה והתפתחות האיומים. ככל ויבוצעו עדכונים באמצעי ההתרעה, בצה״ל צפויים לעדכן את הציבור בערוצים הרשמיים בצורה מסודרת ורשמית.

מדובר צה״ל נמסר בתגובה כי "פיקוד העורף אמון על מתן התרעה מיטבית לציבור ופועל על פי מדיניות התגוננות ומתן ההתרעה בזמן קבוע וידוע. זמני ההתגוננות והאזורים בהם מופעלות ההתרעות נקבעים לאחר חקר ביצועים ומתוקפים בקבועי זמן מוגדרים. בנוסף, פיקוד העורף מספק, ככל הניתן, הנחייה מקדימה באמצעות "מסר אישי" (CB) ויישומון פיקוד העורף, המאפשרת זמן היערכות נוסף באיומים מהמעגל השלישי ופועל לשמירת מול הציבור, כאשר בשילוב עם התנהגות נכונה ועמידה בהנחיות הוכחו כמצילות חיים".