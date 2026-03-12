הדירה ניזוקה, השוכר עזב: מי נושא בעלויות בזמן מלחמה?

תקופות מלחמה ארוכות מייצרות שטחים "אפורים" מורכבים בין שוכרים למשכירים. בעזרת עו"ד הדר ארבל, בדקנו כמה מהשאלות החשובות של הימים האלה.

● ראיון | המתכננת שהבית שלה נפגע מטיל: "עלויות השיפוץ יגיעו ליותר מ-100 מיליון שקל"

● שאלת השעה| קיבלתם התרעה, אבל האזעקה מעולם לא הגיעה? זו הסיבה

מה דינו של שוכר דירה שנפגעה במלחמה?

"לפי החוק, המשכיר חייב שבמשך כל תקופת השכירות המושכר יהיה ראוי למגורים. השאלה היא מה קורה למשל אם נופל טיל קרוב לבית, והזכוכיות מתנפצות והמושכר אינו ראוי למגורים. יש פה בהחלט עילה לשוכר להודיע למשכיר שהדירה אינה ראויה למגורים, להשתחרר מהסכם השכירות, או לחייב את המשכיר לתקן. המשכיר יפוצה על ידי מס רכוש. אז נכון שמצד אחד המקרה לא אירע באשמת המשכיר, אבל מצד שני השוכר צריך להתגורר במקום ראוי למגורים".

"להגיע להסכמות"

האם במקרה כזה השוכר יהיה פטור משכר דירה לתקופת המגורים?

"יכולים להגיע להסכמות שבינתיים השוכר לא משלם בתקופת השיפוצים, על אף שיגור בנכס עוד שבוע־שבועיים, אך יהיה פטור בתקופת התיקונים. אם המשכיר לא ישתף פעולה, אני חושבת שהשוכר יוכל להודיע על סיום תקופת השכירות, משום שהמשכיר לא מעמיד דירה ראויה למגורים.

"ושוב, המשכיר אינו אמור לממן את זה מכספו, אלא ממס רכוש. אנחנו יודעים שזה יכול לקחת גם כמה שבועות, אז יש פה בהחלט חשש להיתקלות בין שוכר למשכיר".

ומה אם השוכר אומר לבעל הדירה, שהוא מתגורר במקום עם הרבה אזעקות, או שהוא מעוניין להיות בתקופה הזו עם הוריו כדי לעזור להם?

"זו לא עילה לביטול החוזה, אלא משהו שניתן להגיע אליו בהסכמה בין שני הצדדים, או להגיע להסכמה לסיום מוקדם של תקופת השכירות. אבל העובדה שיש אזעקות רבות ביישוב מסוים או בעיר מסוימת - זו לא סיבה. בכל זאת אנחנו גרים במדינת ישראל, חיים את המלחמות מפעם לפעם, ואני לא רואה איך בית משפט יתיר לבטל או לסיים את השכירות על סמך אזעקות, או בגלל הרצון להיות קרוב להורים או דברים כאלה".

ומה אם המדינה היא שמורה לתושבים לפנות את היישוב, כמו לפני שנתיים וחצי?

"זה בהחלט, כן. זה מצב של כוח עליון".

"לא עילה לביטול"

האם היעדרו של ממ"ד בדירה, או מקלט בסביבה, יכולים להיות עילה לביטול חוזה?

"גם זו לא עילה. אם יש מקלט שכונתי שאני צריכה לרוץ אליו בהתרעה קצרה וזה לא נוח לי, ואני עם ילדים בלילה, אז יכול להיות שלא מתאים לי כבר להתגורר בדירה, אבל זו לא עילה לביטול הסכם השכירות.

"הייתי צריכה לחשוב על זה מראש, ואם יש ילדים קטנים, לבחור דירה עם ממ"ד ולא דירה עם מקלט רחוק".

בדירה שכורה, מי אחראי לתקן רכיבים של הממ"ד, כמו דלת או חלון תקולים?

"כל עוד זה תקול, זה אחריות המשכיר, כי לפי החוק וגם ברוב הסכמי השכירות, כל בלאי סביר חל על המשכיר.

"לדוגמה, נניח ששוכר תלה תמונה בסלון, פגע בצנרת וגרם לפיצוץ בצינור, כמובן שהוא יהיה אחראי על תיקון הצנרת. אבל אם הצנרת ישנה מאוד והתפוצצה כתוצאה מבלאי שנובע מהגיל שלה - זו אחריות המשכיר. ואם דלת הממ"ד לא תקנית, לא בגלל ששברנו את הידית שלה, אז הוא אחראי".