קיבלתם התרעה, אבל האזעקה מעולם לא הגיעה? זו הסיבה

זה כבר תסריט שהספקנו להתרגל אליו בשבועיים האחרונים: הטלפון שלנו צועק שיש התרעה מוקדמת, אנחנו מבינים שיש לנו פחות או יותר עשר דקות ומתקרבים למרחב מוגן, ואז נשמעת האזעקה עצמה. אך לא תמיד זה כך - לפעמים ההתרעה המוקדמת מסתיימת בלא כלום, ואזעקה לא נשמעת.

● מתעוררים רק ב-9.00: כך השתנו הרגלי השינה במלחמה

● כמה מהתנועה חזרה לכבישים, והנתון שאיש לא יודע

כך לדוגמה, לפי פורטל החירום הלאומי של פיקוד העורף, בשבועיים האחרונים נשמעו באשקלון דרום, האזורים הישנים יותר בעיר, 75 התרעות מקדימות ורק 16 אזעקות בפועל. אם מסתכלים רק על השבוע האחרון, המספרים נמוכים אף יותר - 40 התרעות מקדימות ורק 4 אזעקות בפועל. גם השבוע האחרון בתל אביב הראה 35 אזעקות ו-41 התרעות מקדימות. למה בעצם זה קורה?

לא לוקחים סיכון

ראשית, מומחים בתחום ההתרעה מסבירים כי צריך להבחין בין חיזבאללה לאיראן. כשנרשם ירי מחיזבאללה או מעזה, מדובר בירי טווח קצר, הפוליגונים קטנים, ברורים ומאובחנים, ולכן ההתרעה תהיה נקודתית ומדויקת יותר. לעומת זאת, כשהירי הוא ארוך-טווח, כמו מאיראן, ההתרעה המוקדמת נשלחת לאזורים גדולים יותר מאשר אלו שיתגלו כרלוונטים בפועל.

זאת, בין היתר, משום שהטילים האיראנים משייטים גבוה יותר ופוטנציאל התרחבות הרסיסים גדול יותר. לזאת גם צריך להוסיף את החשש כי מדובר בטילי מצרר שיכולים להתפרק לפצצות קטנות יותר, ואף את השפעות הרוח שיכולות להזיז במעט את הטילים. בפיקוד העורף מנסים להימנע מתרחיש בו לא הזהירו אזור מסוים, שלבסוף התגלה כרלוונטי.

לכן, ברגע זיהוי השיגור פיקוד העורף מפעיל את ההתראות בכל האזורים הפוטנציאליים, וכשהטיל מתקרב, ניתן לדייק זאת יותר לפי אזורים. בהתאם, המדיניות של פיקוד העורף היא שכאשר יש התרעה מוקדמות על כולם למהר למרחבים המוגנים ולא לעשות חשבונות או להיכנס לאדישות. זאת, למרות שלעתים ההתרעה תסתיים בלי שום דבר.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי: "פיקוד העורף אמון על מתן התרעה מיטבית לציבור ופועל על פי מדיניות התגוננות ומתן ההתרעה בזמן קבוע וידוע. זמני ההתגוננות והאזורים בהם מופעלות ההתרעות נקבעים לאחר חקר ביצועים ומתוקפים בקבועי זמן מוגדרים. בנוסף, פיקוד העורף מספק, ככל הניתן, הנחייה מקדימה באמצעות 'מסר אישי' ויישומון פיקוד העורף, המאפשרת זמן היערכות נוסף באיומים מהמעגל השלישי ופועל לשמירת מול הציבור, כאשר בשילוב עם התנהגות נכונה ועמידה בהנחיות הוכחו כמצילות חיים".