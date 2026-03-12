מתעוררים רק ב-9.00: כך השתנו הרגלי השינה במלחמה

בצל המלחמה והאזעקות, הלילות הופכים להיות אירוע מורכב בישראל. השינה מסתבכת בשל כל הגורמים שיכולים להפריע, כך ששגרת החיים של הציבור הישראלי השתנתה, והימים מתחילים מאוחר יותר.

לפי נתוני חברת הוט, בחינת כמות שיחות הטלפון בסלולר מגלה כי נרשמה ירידה בכמות השיחות המתבצעות בשעות הבוקר בהשוואה ליום עבודה רגיל. בימי המלחמה, בשעה 08:00 בבוקר, היקף השיחות עומד על כ־50% בלבד מהיקף השיחות בשעה מקבילה בשגרה, ובשעה 09:00 בבוקר על כ־75% מההיקף. רק סביב השעה 10:00 בבוקר חוזרת הפעילות לרמות הרגילות. עוד על־פי הנתונים, בהמשך היום נרשמת התאוששות ואף עלייה מסוימת בשעות הלילה המאוחרות, עם גידול של כ־10% במספר השיחות בין 22:00 לחצות.

משמעות התנודתיות בהרגלי הגלישה

גם ביחס להרגלי הגלישה הסלולרית נרשם דפוס דומה בנתוני הוט. בשעה 08:00 בבוקר היקף הגלישה עומד על כ־60% בלבד לעומת השעה המקבילה בשגרה, בשעה 09:00 בבוקר נרשם היקף של כ־80% - ורק בשעה 11:00 נרשמת חזרה כמעט מלאה לרמות השגרה. גם כאן, בשעות הערב המאוחרות, נראית עלייה של כ־10% בשימושים. הירידה הטבעית בגלישה שמתרחשת בדרך־כלל סביב 23:00 עד חצות, נדחית בכשעה, עד לטווח שבין חצות לשעה 01:00 בלילה.

עוד ניתן לראות שהשימוש ברשת הופך תנודתי בלחימה - גם בשיחות וגם בגלישה נרשמות קפיצות חדות בזמן אזעקות, בעיקר באזורים שבהם יש אזעקות תכופות. דבר זה מייצר "גלי" שימוש בהתאם לאירועים הביטחוניים, כך לפי נתוני חברת הוט. לפי נתוני חברת פרטנר, בין השעות 10:00-06:00 נרשמה עלייה יוצאת דופן של 64%-45%, בשל העובדה שאנשים בבית - לעומת אותו טווח שעות בימי שגרה, אז לרוב אנשים בעבודה או בלימודים.

יותר ישראלים מול המסכים בבוקר

מנתוני מחלף האינטרנט של איגוד האינטרנט הישראלי עולה כי תעבורת השיא של שעות הבוקר בזמן שגרה היא בין 09:30 ל־10:00. בימיו הראשונים של המלחמה תעבורת השיא התרחשה מוקדם יותר בבוקר. לאחר מכן, במהלך כל השבוע שעבר נרשמה התמתנות בעלייה בנפח הגלישה עד לשעה 12:00 בצהריים. בסוף השבוע השעה שבה חלה התעבורה המשמעותית אף הייתה מאוחר מכך. עם זאת, לפי נתוני המחלף, בימים האחרונים תעבורת הבוקר חזרה לשעות השגרה - סביב 09:30, אך בעוצמות גבוהות יותר מאשר אלה שבשגרה.

נתון מעניין נוסף שנבחן הוא שיעור הרייטינג. בעיתות משבר אנשים נוטים לצפות יותר בטלוויזיה, ובהתאם כעת הישראלים מחוברים יותר למסכים. לפי נתוני ועדת המדרוג הישראלית, סך הצפייה בטלוויזיה עלה בעשרות אחוזים בעקבות המערכה מול איראן - בכל שעות היממה.

נתון מעניין במיוחד: בעוד שבשעות 06:00 ו־07:00 בבוקר נרשם גידול בצפייה של 45%-41% מאשר באותן השעות בחודש פברואר, בשעות 13:00-09:00 נרשם גידול של כ־100% במשקי הבית. כלומר, הגידול המשמעותי ביותר חל בשעות המאוחרות יותר.