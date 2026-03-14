טילים

טילי המצרר של איראן: מתפוצצים באוויר ומפזרים חימושים זעירים

איך פועלים טילי המצרר שמשגרת איראן לישראל • וגם: ההשראה שקיבלה מחמאס והנזק שעלול להיגרם

דין שמואל אלמס 16:37
טילים איראניים / צילום: Reuters, Iranian Army/WANA
טילי המצרר שמשגרת איראן לישראל הם טילים המתפוצצים בגובה כ־7 ק"מ, ומפזרים חימושים זעירים במשקל כ־2.5 ק"ג על פני כ־8 ק"מ.

דריכות גדולה לאחר שארה״ב ביצעה תקיפה של פעם ב-40 שנה
פרשנות | השחקנית השקטה בחזיתות הגדולות: גם לצוררים הגדולים בהיסטוריה היו מניעים כלכליים

היכולת הזו של האיראנים אינה חדשה. מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה שחוסל במהלך מבצע עם כלביא, אמיר עלי חאג'יזאדה, טען כבר במאי 2023 כי כל "טיל חוראמשהר 4" מסוגל לפגוע "ב־80 מטרות שונות". טיל חוראמשאהר הוא תוצר של שיתוף הפעולה הטכנולוגי של איראן עם קוריאה הצפונית, ומתבסס על הטיל "הוואסונג 10" של פיונגיאנג. השימוש הראשון של האיראנים בו בניסוי התרחש בינואר 2017, והטווח שלו כ־2,000 ק"מ.

ביוני האחרון כאשר שיגרה איראן לראשונה את הטילים האלו לישראל אמר לגלובס ד"ר יהושע קליסקי, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) ומומחה לטכנולוגיות לייזרים, אלקטרואופטיקה וסנסורים: "האיראנים שדרגו את השיטה של חמאס של הכנסת כדוריות, ובמקום זאת עברו לחימושים זעירים, איראן היא מדינה שמשתמשת בשיטות של ארגוני טרור".