נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה אמש (ו') לתקוף את האי ח'ארג הממוקם 20 ק"מ מאיראן - וכך פגע לראשונה בנקודה הרגישה ביותר של טהרן, דרכה עובר כ-90% מיצוא הנפט. בתקשורת העולמית העריכו שתקיפה זו תתרחש, וכעת מנסים להבין את ההשלכות שלה.

"לפני רגעים ספורים, בהוראתי, פיקוד המרכז של ארה"ב ביצע את אחת מהפשיטות החזקות ביותר בהיסטוריה של המזרח התיכון, והשמיד לחלוטין כל מטרה צבאית באי ח'ארג, תכשיט הכתר של איראן", כתב הנשיא בפוסט ב-Truth Social.

הנשיא הבהיר כי "בחר לא למחוק את תשתית הנפט באי". אך הזהיר "אם איראן, או כל אחד אחר, יעשה משהו כדי להפריע למעבר החופשי והבטוח של ספינות דרך מצר הורמוז, אשקול מחדש את ההחלטה הזו באופן מיידי".

התקיפה האמריקאית על האי מעלה את הסיכון בשוקי הנפט

בבלומברג נכתב כי "למרות שאף צד לא דיווח עד כה על נזק משמעותי לתשתיות אנרגיה" התקיפה כעת "מעלה את רמת הסיכון בשוקי הנפט". בנוסף כותבים בבלומברג כי "תקיפות אוויריות באי ח'ארג עלולות לשבש את רוב ייצוא הנפט של איראן למשך שבועות או חודשים ולהחריף את המשבר הכלכלי החמור שכבר פוקד את המדינה".

בנוסף, לפי מומחים ב-JP Morgan כל מהלך נוסף יוביל להשלכות מהירות. "תקיפה ישירה תעצור מיד את עיקר יצוא הנפט הגולמי של איראן, וככל הנראה תוביל לתגובה חריפה במצר הורמוז או נגד תשתיות אנרגיה אזוריות", נכתב בלה מונד הצרפתי.

מוחמד ואל, כתב אל-ג'זירה, דיווח מטהרן כי "תקיפות תגמול אפשריות של איראן נגד מתקני נפט במפרץ יהיו תרחיש קטסטרופלי עבור האזור ועבור כל תעשיית הנפט והגז״.

לדבריו, האיראנים שומרים תקיפות תגמול "כקלף אחרון".

טוהיד אסדי, כתב אל-ג'זירה, נוסף דיווח מטהרן כי "גורמים איראנים מדברים על תקיפות תגמול, כאשר משמרות המהפכה האסלאמית מדברים על שימוש במה שהם מכנים כלי הנשק המתקדמים ביותר שלהם, כולל טילי היידר, כדי לפגוע בשטחי ישראל ובבסיסים אמריקאיים באזור".

בניו יורק טיימס נכתב כי "הפעם האחרונה שבה האי היה תחת אש משמעותית הייתה במהלך מלחמת איראן־עיראק בשנות ה־80. הצבא העיראקי, תחת סדאם חוסיין, ביצע אז פשיטות הפצצה כבדות על תשתיות הנפט של האי וגרם לנזק נרחב. אך איראן הצליחה לשקם את המתקנים".

עוד בניו יורק טיימס דווח כי אחר התקיפות האמריקאיות על האי "גורם בכיר במשרד הנפט של איראן אמר כי התקיפות היו עצומות והרסניות, וכי עובדים בבתי הזיקוק לנפט דיווחו על כמעט שעתיים של פיצוצים בלתי פוסקים שטלטלו את האי כמו רעידת אדמה".

יש מי שמרוויחים מהמשבר האיראני

בוול סטריט ג'ורנל נכתב כי אחר התקיפות על אי הנפט האיראנים עברו להשתמש במסוף הנפט הקטן יותר ג'אסק, הנמצא מחוץ למצר הורמוז. "לג'אסק יש יכולת מוגבלת להעמיס כמיליון חביות ביום, בערך חצי מהקיבולת של מסוף ח'ארג דבר שעלול להפעיל לחץ נוסף לעליית מחירי הנפט", נכתב בג'ורנל.

יאניס סגוראס, קברניט יווני ותיק שחצה את מצר הורמוז עשרות פעמים, אמר לוול סטריט ג'ורנל כי "אין היגיון שמכליות־על יגיעו לג'אסק, שם ניתן להעמיס פחות נפט והמים רדודים יותר". לדבריו, "מכליות־על יכולות להעמיס נפט באי ח'ארג בתוך כ־24 שעות ולהיכנס ולצאת ממצר הורמוז כמו שעון, זה אחד ממתקני ההעמסה היעילים ביותר בעולם״.

בנוסף, נכתב בג'ורנל כי למרות הטלטלה בשווקים והעלייה במחירי הנפט "הכלכלה האמריקאית חשופה כיום פחות לזעזועי נפט מאשר בעשורים קודמים, והיא מסוגלת יותר לספוג עלייה זמנית במחירי האנרגיה". נכתב כי "חברות האנרגיה בארה״ב ואזורים כמו מערב טקסס אף עשויים להרוויח מעליית המחירים".

אולם, לפי הג'ורנל מי שעלולים להיפגע הם "הצרכנים והעסקים" וזאת במידה ו"השיבושים העולמיים באספקת הנפט יימשכו חודשים בשל פקקי שיט ונזק לתשתיות, הדבר עלול להכביד על הכלכלה האמריקאית שכבר נמצאת תחת לחץ".

ג'ייסון תומאס, ראש מחקר גלובלי ואסטרטגיית השקעות בחברת קרלייל אמר לג'ורנל כי "כל העיניים נשואות למצר הורמוז".