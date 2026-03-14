לראשונה: ארה״ב תקפה את הנקודה הרגישה ביותר באיראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר ביום שישי כי הורה לפיקוד המרכז של ארה"ב לבצע פשיטה, שתפגע במטרות צבאיות באי ח'ארג שבאיראן.

"לפני רגעים ספורים, בהוראתי, פיקוד המרכז של ארצות הברית ביצע את אחת מהפשיטות החזקות ביותר בהיסטוריה של המזרח התיכון, והשמיד לחלוטין כל מטרה צבאית באי ח'ארג, תכשיט הכתר של איראן", כתב הנשיא בפוסט ב-Truth Social.

הוא הוסיף כי "בחר לא למחוק את תשתית הנפט באי".

"עם זאת, אם איראן, או כל אחד אחר, יעשה משהו כדי להפריע למעבר החופשי והבטוח של ספינות דרך מצר הורמוז, אשקול מחדש את ההחלטה הזו באופן מיידי", כתב טראמפ.

נקודת התורפה של איראן

אי האלמוגים ממוקם כ-20 קילומטר מדרום לאיראן בים הפרסי, ומסוף הנפט שבו אחראי לפי ההערכות על בין 90%-98% מכלל הנפט המיוצא מאיראן.

במשך שנים נחשב האי לנקודת התורפה המרכזית של תעשיית הנפט האיראנית: עם יכולת טעינה ופריקה של 7 מיליון חביות ליום, הוא משמש כמקום שאליו מוזרם ובו נאגר הנפט האיראני וממנו ואליו מפליגות מכליות היצוא.

על פי דיווח של Axios מ-7 במרץ, ממשל טראמפ דן בעבר בהשתלטות על האי.

טראמפ התייחס אמש בשלל דרכים למלחמה באיראן. בפוסט נוסף כתב "לאיראן היו תוכניות להשתלט על כל המזרח התיכון, ולמחוק לחלוטין את ישראל. בדיוק כמו איראן עצמה, התוכניות האלה מתות כעת!"

בנאום מאוחר יותר בשישי, אמר טראמפ לכתבים לפני שעלה למטוס אייר פורס 1 לפלורידה כי המערכה הצבאית שלו תימשך "כל עוד יידרש". כשנשאל על ידי כתבים כמה זמן תימשך המלחמה, אמר: "אני לא יכול להגיד לכם את זה. כלומר, יש לי רעיון משלי." הוא הוסיף: "אני לא אתן לכם זמן אבל אנחנו הרבה לפני לוח הזמנים."

כתבים שאלו אותו גם למה התכוון ב"כניעה ללא תנאי", והוא השיב: "עבורי זה אומר בפשטות שאנחנו נמצאים בעמדת דומיננטיות שאף אחד לא ראה קודם לכן, בין אם הם מסוגלים לומר את המילים ובין אם לאו...".