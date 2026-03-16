למה לא קיבלתם התרעה מוקדמת, אבל כן הופעלה אזעקה?

אתמול (א') פיקוד העורף הודיע באופן רשמי כי חל שינוי במתן ההתרעות וכי הוא מצמצם את כמות ההנחיות המקדימות. "במסגרת שיפור מערך ההתרעה לאזרחים, פיקוד העורף משדרג את תהליך הפצת ההנחיה המקדימה לירי טילים... הדבר נעשה בכדי לצמצם את קבלת ההנחיה המקדימה לאזרחים שאינה רלוונטית עבורם", נכתב בהודעה. על פניו, מדובר בשינוי משמעותי וחיובי, אלא שהיממה האחרונה לא עוברת חלק.

● העיוות שהכניס הורים למלכוד: למה לשלם אלפי שקלים כשהגן סגור

● הזירה העיראקית מתחממת. האם היא יכולה להגיע לישראל

בשני אירועי ירי טילים שהתרחשו ב-24 השעות האחרונות, אזרחים רבים דיווחו על כך שהם לא קיבלו התרעה מוקדמת, אך כן הופעלה אצלם אזעקה. למה זה קורה? לפי מידע שהגיע לגלובס התקלה ככל הנראה לא קשורה לשינויים האחרונים בפיקוד העורף. כשעוברים על רשימת האזורים שנשלחה בהם התרעה מוקדמת, לפי הפיקוד עצמו, ניתן לראות כי בכל מקום שהייתה אזעקה אכן הייתה התרעה. כעת, נבחנת השאלה האם ישנו פער באנטנות שהיו אמורות לספק את ההתרעה. או במילים אחרות, האם פיקוד העורף שחרר את ההנחיה המוקדמת, אך היא לא הגיעה לטלפונים.

על הצוותים הטכניים לבדוק כעת האם מדובר בתקלה באחת האנטנות או בעומסים על המערכת שמנעו את הוצאת ההנחיה המוקדמת. גורמים בצה"ל אומרים כי אף בשעה זו הם פועלים ומבצעים תחקור מעמיק מול הגורמים הטכניים דרך האנטנות השונות באזורי הייחוס ובוחנים היכן ומדוע עלו הפערים.

תרחיש נוסף - שכרגע נראה פחות סביר כי הוא לא מסתדר עם נתוני פיקוד העורף - הוא של החלטה שגויה מבחינת אזורי ההתרעה. אם אכן זה המצב, נראה שהדבר עשוי להיות קשור לשינוי המדיניות ולניסיון להכניס למרחבים המוגנים כמה שפחות אזרחים. אך כאמור, לפחות כרגע נראה שאין קשר בין הדברים.