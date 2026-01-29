"עזבתי את העבודה כדי לסחור בשוק ההון מהבית. אני חי את החלום"

אמ;לק הבורסה שוברת שיאים ויותר ויותר אנשים עוזבים קריירה כדי להתפרנס באופן בלעדי ממסחר עצמאי במניות. יש גם צעירים שרוצים פשוט לדלג מראש על העניין הזה של עבודה. הם מתארים חיים של חופש ושליטה בזמן. אבל הם מדגישים כי מדובר בתהליך ארוך של לימוד והתמדה וצבירת הון, בניגוד לאשליות שמשווקים מוכרי חלומות ברשתות החברתיות. מומחים מזכירים כי רוב סוחרי היום מפסידים בסופו של דבר, וכי ההצלחה בשנים בהן השוק רק עולה עשויה להיות אשלייה, והוא יחזור לרדת מתישהו.

לפני כחצי שנה עזב שחר וידר (37) את עבודתו בסטארט־אפ חיזוי האוויר tomorrow.io, שם שימש כ־Director of engineering. אחרי קריירת הייטק של 15 שנה הוא קיבל החלטה: מעתה הוא יתפרנס באופן בלעדי ממסחר במניות עבור עצמו. "ביולי רשמית יצאתי לפנסיה", הוא מספר לגלובס. "מעכשיו אני רק מנהל את ההשקעות שלי. כרגע אני יותר ממכפיל את המשכורת החודשית שהייתה לי".

וידר השתכר יפה בהייטק. הוא שירת ב־8200, למד לתואר במדעי המחשב וביו־אינפורמטיקה ומילא תפקידי פיתוח וניהול בחברות מוכרות. ההערכה כלפיו הייתה גבוהה. העזיבה שלו לא הייתה גחמה. כבר שנים שהוא מכין את עצמו ל"פרישה", ובעיקר בונה את הקרקע הכלכלית שתאפשר לו את השינוי.

שחר וידר

"אתה לא יכול לעזוב את העבודה אם אין לך מספיק כסף לשחק איתו. לא באתי מבית עם כסף. אמא שלי נפטרה כשהייתי בן 21 וירשתי חצי דירה בכפר סבא. כשמכרתי אותה הייתי צריך ללמוד מהר מאוד מה עושים עם הירושה. אז בגיל 22 עשיתי קורס השקעות של שנה במיטב דש, ולאורך כל השנים עסקתי במסחר במניות במקביל לעבודה".

עם זאת, המטרה לדבריו לא הייתה הכסף. "עשיתי את זה כדי שאוכל לנהל לעצמי לגמרי את הזמן. יש לי ילדים בני 4 ו־6 שעכשיו יש לי זמן אליהם, בניגוד ל־15 השנים האחרונות. ביום רגיל בהייטק הייתי מגיע למשרד באזור 9:30 ויוצא באזור 19:00. עכשיו אני עובד עד 15:00, אוסף אותם ויש לנו זמן משפחתי איכותי יחד. הנה עכשיו אחרי הצוהריים, אני עושה איתם יצירות פלסטלינה ומשחקים בבית. תכף אני אקח את הילד לחוג שחייה. זה לא היה ככה לפני כן".

במהלך השנים התנסה וידר ביוזמות עסקיות שונות, ובין היתר הקים מערך השקעות נדל"ן ברומניה ובליטא, אבל תמיד במקביל לסחר בשוק ההון. "התמקצעתי והצלחתי להגדיל מאוד את ההון הראשוני שלי. התחלתי בגיל 21 ממיליון וחצי שקל והיום אני גר בבית פרטי גדול בהרצליה ויש לי סכום נזיל לא מבוטל להשקעות שמאפשר לי לא לעבוד, רק לסחור במניות ולעשות כל מה שאני חולם עליו".

הגיל הממוצע של משקיע מתחיל בארץ: 30

יותר ויותר אנשים בוחרים בשנים האחרונות לעזוב משרות ולתת לבורסה להרוויח בשבילם, במקביל לשליטה מלאה בזמן שלהם. אבל חוץ מהם יש גם את מי שמעולם לא נכנסו לעולם העבודה - צעירים אחרי צבא שפשוט מקווים להתפרנס ממסחר במניות. חלקם עושים קורסים של שוק ההון ואחרים לומדים תואר כלכלי כלשהו במטרה יחידה להבין אותו ולהתעשר.

"נרשמתי ללימודי כלכלה כדי לעסוק בשוק ההון והשקעות", מספר למשל ש' (23), שהשתחרר לאחרונה משירות קרבי וכרגע משרת במילואים. "היום אני משקיע בשוק ההון כמקור הכנסה שנייה, עם עבודה נוספת, אבל המטרה היא להפוך את זה להכנסה בלעדית או מרכזית לפחות".

"לומדים אצלי צעירים בתחילת שנות ה־20, שזה מה שהם עושים - מתפרנסים ממסחר וחיים את החיים שלהם כמו שהם רוצים", מספרת אפרת קימלמן, שמעבירה קורסי הכשרה להשקעות בשוק ההון. "הם יכולים לשבת בבית ולעשות מה שבא להם, לנגן, להיפגש עם חברים, ללכת לים, לגלוש. הם יכולים לעשות הכול.

"יש גם כאלה שהתחילו לסחור לפני הצבא ואחרי השירות כבר יש להם הון בסיסי משמעותי. הגיל רק הולך ויורד. פונים אליי באינסטגרם בני 16 שנכנסים לתחום ושואלים שאלות".

מחקר של הבורסה שפורסם אשתקד הראה כי הצעירים הם המנוע שדוחף לשינוי המשמעותי בעולם ההשקעות הישראלי. המחקר בחן את המגמות במהלך 2024, ומצא כי הגיל הממוצע שבו מתחילים הישראלים להשקיע בשוק ההון היה 30. באשר לאלה שמנהלים את כספם בצורה עצמאית עמד הגיל על 29, ואילו מי שיש לו תיק השקעות מנוהל התחיל בגיל 34 בממוצע. המחקר גילה גם ש־23% מהמשקיעים הפעילים בארץ הם צעירים בני 29-18.

מובן שלא כולם עוזבים את העבודה, אבל נראה שהחלום להתעשר מהבורסה ולשבת לנהל את ההשקעות תחת עץ בחוף אקזוטי בתאילנד קוסם לרבים מהשחקנים בזירה.

"לעזוב עבודה ולסחור בלבד זה ממש לא משהו שקופצים אליו בן לילה", אומרת קימלמן. "יש שלב למידה וניסוי די ארוך".

קימלמן (42) מדברת מניסיון. היא עצמה עזבה לפני כשלוש שנים משרה בכירה. "ניהלתי יותר מ־30 איש בחברה אמריקאית למכשור רפואי, סטרייקר. הייתי עסוקה מאוד, בקושי ראיתי את הבית", היא מספרת. "עינב בעלי כבר 25 שנה בשוק ההון וכל הזמן שמעתי את השיח בבית, אז גם סחרתי עצמאית לאורך שנים, ופתאום ראיתי שאני גם טובה בזה. משך אותי העניין של החדשנות, פחות חברות כבדות ומוכרות. התחלתי למצוא את החברות מתחת לרדאר לפני שהן עשו מהלך.

אפרת קימלמן, מעבירה קורסי הכשרה להשקעות

"תוך כדי תנועה צברתי ביטחון במסחר, וכשראיתי שאני מגדילה את ההון ואני יכולה לעשות את זה לבד, עזבתי את העבודה. בכל מקרה צריך לקחת את זה צעד־צעד בהתחלה, קצת יותר בצניעות, ללמוד, להתפתח; להתחיל מסכום קטן ולקנות כמה שיותר מניות בסכומים קטנים".

הגשמת את חלום ההתעשרות מהבורסה שכולם מדברים עליו?

"בהתחלה זה לא היה קרוב למשכורות שעשיתי כשכירה, אבל בהמשך זה הכפיל את עצמו ואפילו גדל פי ארבעה או חמישה.

"זה שינה לי את החיים לחלוטין. הרגשתי פתאום כמו בקייטנה. אני יכולה ללכת למכון מתי שאני רוצה. אני נפגשת עם חברות מתי שאני רוצה. אני מחליטה מה לעשות ומתי. חזרתי להחליט לעצמי על החיים. פתאום הייתי עם הילדים שלי. פתאום לא היו עצבים בבוקר. אני יכולה לסחור מכל מקום בעולם. זה חופש אמיתי".

"תקופת צמיחה ממושכת. זה לא זבנג וגמרנו"

גם שירי עדן (48) עשתה את השינוי הזה, אלא שהיא סיימה קריירה כעצמאית. עד לפני כשמונה שנים הייתה לה חברה לייעוץ אסטרטגי שייסדה וניהלה במשך 11 שנה. "הייתי בעלים ומנכ"לית ועבדתי עם המון חברות ציבוריות. הייתי זו שמנסה להבליט או להצניע דברים בדוחות הכספיים, וזה היה בית הספר הכי גבוה ללימודי שוק ההון. כשיש לך עשרות לקוחות כאלה, את חווה כל תרחיש אפשרי, מהנפקה ועד מחיקה ממסחר וכל מה שיכול לקרות באמצע, ואת מבינה את האינטרסים העמוקים ביותר של החברות".

כמובן שגם היה לזה מחיר. "עבדתי קשה מאוד ובאיזשהו שלב כבר לא נהניתי כל כך. היו לי ילדים קטנים ולא היה לי מספיק זמן איתם. העבודה שאבה זמן ואנרגיה. אף פעם לא הוצאתי אותם מהגן. אף פעם לא יכולתי להתחייב לשום דבר אחרי הצוהריים. תמיד בשעות הסגירה של העיתונים והמהדורות היו משברים. זו לא דרך לחיות".

שירי עדן, סוחרת עצמאית

המצב הזה הוביל את עדן לבנות מתווה פרישה. "בדקתי כמה כסף אני צריכה ובניתי תוכנית כלכלית לחיים. בגיל 36 התחלתי לתכנן את זה והגעתי למסקנה שעם השקעות נכונות אני יכולה להגיע עד גיל 40 בדיוק לסכום שאני צריכה. בדיוק בגיל 40 מכרתי את המשרד למי שהייתה שותפה שלי ופרשתי.

"הדרך להגיע לשם הייתה באמצעות השקעה בשוק ההון. הייתה תקופת צמיחה ממושכת כדי להגשים את המטרה. זה לא זבנג וגמרנו".

עדן, שגדלה בבית דל אמצעים בקריית אתא, פרשה עם הון עצמי שמאפשר לה לחיות מהכסף שהיא עושה בשוק ההון. במקביל היא הקימה את "משקיעות עם שירי", קורסים בשוק ההון לנשים. "את הכסף אני עדיין עושה מההשקעות שלי עבור עצמי. מבחינה כלכלית הייתי יכולה לוותר על ההרצאות. אבל זה בשביל ההנאה, תחושת משמעות, ובשביל להרגיש שאני מעבירה את הידע הלאה. בתקופות שבהן עשיתי רק מסחר הייתי כל הזמן בפיג'מה. לא יצאתי מהבית, לא דיברתי עם אף אחד. אני חושבת שזה לא נכון לחיות ככה. זה מצמצם את העולם ואני עוד צעירה, אני לא בפנסיה.

"הילדים שלי כבר טינאייג'רים, אז אני מקדישה את הזמן שאני רוצה בשיווק של הקורסים שאני מעבירה וממשיכה לחקור את שוק ההון. בשאר הזמן אני מבלה איך שבא לי, עם האפשרות ללכת לים או להכין לחמניות קיטו לארוחת בוקר בשלווה".

את מתמחה בסוג מסוים של מסחר?

"ההתמחות שלי היא השקעות ערך בשוק הישראלי - למצוא חברות שנסחרות מתחת לשווי הכלכלי האמיתי שלהן בארץ. השוק כאן סובל מחוסר כיסוי של אנליסטים. אין תחזיות של החברות.

"נוסף על כך, בהשקעה בחברות זרות יש לפעמים הפתעות כמו רגולציה מקומית שמשנה את כל התמונה או מנכ"ל שמתגלה כנוכל. בחברות הישראליות זה כמעט אף פעם לא קורה. אני כמובן גם משקיעה במדדים רחבים".

"פחות מ-1% יתעשרו ממסחר עבור עצמם"

בניגוד לווידר, קימלמן ועדן, שפעלו במשך שנים כדי לייצר הון עצמי מספיק, יש כאלה שאין להם סבלנות לחכות ורוצים להתעשר מהבורסה כאן ועכשיו. האם החלום לעושר אינסטנט בהישג יד? יש הטוענים שכן. אלה מככבים בדרך כלל בסרטונים באינסטגרם או בטיקטוק, ומציעים ללמד אתכם איך להתעשר מהבורסה ולעזוב את העבודה, בדיוק כמו שהם עשו. בדרך כלל הם גם יושבים בתוך פרארי יקרה או בווילה יוקרתית בחוף אקזוטי.

תמיר מנדובסקי, מחבר רב־המכר "השקעות לעצלנים", מייסד ומנהל קהילת משקיעים שבה חברים יותר מ־200 אלף גולשים, מביע הסתייגות. "יש אנשים שהם מספיק טובים בהשקעות ויכולים לחיות מזה ואפילו לייצר הון מסכום נמוך. אבל זה שקול למשפט 'יש אנשים שמתפרנסים פול טיים מכדורגל'. מבין כל האנשים שאי פעם שיחקו כדורגל - עבור כמה מהם זה היה המקצוע עד גיל 50? לא הרבה.

תמיר מנדובסקי, מחבר רב-המכר ''השקעות לעצלנים''

"אנשים נתקלים היום כל הזמן במודעות באינטרנט שאומרות 'אני עזבתי את העבודה ומתפרנס רק ממסחר במניות, בוא תשלם לי 19 אלף שקל ואני אלמד אותך גם לעשות את זה'. זה רווחי מאוד לספר לאנשים איך לעשות כסף משוק ההון, ואנשים בולעים את השטויות שכל מוכרי החלומות האלה אומרים. הם מבקשים כסף מאנשים בתמורה לקורסים, אבל כשבוגרים שלהם לא מתעשרים הם מתנערים מהם ואומרים 'לא עבדת מספיק קשה'. זו ההגדרה של שרלטנות".

"אותם מוכרי חלומות", מוסיפה קימלמן, "בדרך כלל מראים את עצמם בתאילנד או ברכב שהם שוכרים ליום אחד כדי להוכיח שהצליחו בבורסה - אבל זה לא נכון. כמה שהעולם נהיה אינסטנט אין תחליף לדרך והתמדה. כדי באמת להכיר חברה ולהבין את הפוטנציאל שלה לצמוח, צריך להיכנס ולחפור. אם עכשיו תעקבו אחרי כמה גורואים שיגידו לכם מה לקנות, הם לא יגידו לכם מתי למכור כשהכול הולך ליפול. הם לא יהיו שם".

מנדובסקי מסביר כי "כדי להיות סוחר טוב במניות צריך להבין עסקים. לקנות מניה זה לקנות בעלות על עסק. וזה לא משהו שאפשר ללמד את כלל הציבור. אין כסף מהיר ואין קיצורי דרך. כסף מהיר יש או במזל או בפשע. אפילו בעסק מצליח מאוד צריך שנים כדי לעשות כסף ממש טוב. פחות מ־1% מהאנשים יכולים להתעשר ממסחר במניות עבור עצמם".

לכאורה מנדובסקי עצמו הוא סיפור של מי שעשה את זה בגדול בבורסה. שמו הפך מוכר בשנים האחרונות לאחר שפרסם בשנת 2021 את הספר "השקעות לעצלנים: הדרך הפשוטה להשקעה ארוכת טווח בשוק ההון", שהפך בתוך זמן קצר לרב־מכר. הוא אף מגיש פודקאסט פופולרי הנושא את שם ספרו. לאחרונה הוא חתם על חוזה לרכישת פנטהאוז בפרויקט HaGaDa, המוקם בימים אלה בצפון הישן של תל אביב, בתמורה לכ־21 מיליון שקל.

"נכון, גם אני הרווחתי בשוק ההון. התחלתי להשקיע בגיל 24, ובגיל 32 צברתי מספיק כדי שאני אוכל לעזוב את העבודה שלי ולכתוב את הספר. אבל אני לא עוסק במסחר, אני משקיע במדדי מניות רחבים, ואני עושה את אותו הדבר מגיל 24. זה לא מצריך ממני כלום. אני לא קם בבוקר וחוקר ביצועי חברות. אני מקדיש אולי שלוש דקות בחודש להשקעות שלי. וכל מחקר שנעשה בנושא מראה אותו הדבר - שהשקעות במדדים רחבים עדיפות מסטוק פיקיניג (בחירת מניות - אל"ו)".

הפיתוי לסטוק פיקינג היום גבוה מתמיד. בשנת 2025 הבורסה בתל אביב שברה שיאים חדשים בקצב מהיר. במקביל לתשואה המרשימה (עלייה של יותר מ־50%) מדד ת"א 35 שבר את השיא של עצמו 63 פעמים, מה שהפך אותה לשנה הכי טובה מאז השקת המדד ב־1992 (אז נשברו 73 שיאים). גם מדד ת"א 125 שבר את שיאו כמעט 60 פעמים.

"אם מישהו התחיל לסחור בבורסה ואחרי שנה אחת הצליח לעשות רווחים, זה לא אומר כלום. מניות עולות ויורדות, ויכול להיות שמישהו התחיל להשקיע בשנים טובות, והיו עכשיו כמה ברצף, והרוויח יפה. אבל זו לא חוכמה כשהשוק עלה 20% בשנה", אומר מנדובסקי. "השוק לא תמיד עולה. אותם חבר'ה שפרשו מהעבודה ומספרים שהם לא צריכים לעבוד יותר יגלו בעוד שנתיים, כשהשוק ירד, שיש כוח כבידה וזה לא רק תעופה בלי לנחות".

"המניות של ההייפ - כמו שהן עולות ככה הן נופלות"

בסיכום השנה של הבורסה בתל אביב שפורסם בדצמבר האחרון הודגשה תרומתם של משקיעי הריטייל - משקיעים הפועלים באמצעות חשבון מסחר עצמאי שפתחו בבנקים או בבתי ההשקעות. כ־100 אלף חשבונות מסחר חדשים כאלה נפתחו ב־2025, ורכישותיהם בשוק המניות המקומי הצטברו להיקף שנתי של כ־13.7 מיליארד שקל - הגבוה ביותר מבין כלל קבוצות המשקיעים.

לדברי צביקה ברגמן, מומחה לשוק ההון, מחבר ספרים ומנחה קורסים בתחום כארבעה עשורים, הבורסה "מהלכת קסם" על אנשים, אבל לרבים מהם צפויה אכזבה. "שוק ההון הוא מקום מדהים מבחינה פסיכולוגית. הוא נותן למשקיעים את כל מה שהם רוצים מבחינת הדופמין שהוא מספק, הרגש והחלום, אבל חלק גדול מהם יפסיד את תיק ההשקעות שלו מהר מאוד. הסטטיסטיקות אומרות ש־90% מסוחרי היום מפסידים בתוך שנתיים את תיק ההשקעות שלהם".

צביקה ברגמן, מומחה לשוק ההון

אז לא ניתן להגשים את חלום ההתעשרות מהבורסה?

"סוחרי יום לרוב לא. אצל משקיעים זה אחרת. תשואה טובה בשוק ההון לאורך זמן היא בין 8% ל־10%. אם לאדם יש 10 מיליון שקל והוא משקיע סולידי שיקבל 10% בשנה והוא יכול לחיות מ־80 אלף שקל בחודש, אז זה נחמד. הוא יכול לעזוב את העבודה וללכת לחיות על חוף באיזה אי".

לא כל מי שעוזב את העבודה כדי להשקיע בבורסה באופן בלעדי יושב על 10 מיליון שקל.

"הרוב לא. הרבה מהם כאלה שיש להם 100 אלף שקל והחלום שלהם הוא לשבת בבית ולחיות משוק ההון. אבל אם הם יעשו 10% זה לא מספיק להם לשכירות או למשכנתה וחשמל וארנונה. ועוד לא דיברתי על אוכל במסעדות ודברים אחרים. ואז מפה רוב האנשים הולכים לדבר הבא שהוא יותר מסוכן, להשקעות מסוכנות, בניסיון להשיג תשואות יותר גדולות ולהרוויח יותר.

"שוק ההון מפעיל עלינו את כל המניפולציות האפשריות. אם כשהבורסה עולה אדם שהשקיע 100 אלף פתאום הופך אותם ל־130 אלף בתוך שבוע, הוא בהיי. הוא מרגיש שהוא יותר טוב ויותר חכם מהאנשים סביבו, כי הוא הרוויח 30 אלף שקל שאנשים יעבדו בשבילם שלושה חודשים. הוא ירשה לעצמו לקנות בקניון משהו שאולי לא היה קונה בתקופה אחרת. אבל אם אחרי השבוע הזה מגיע שבוע של ירידות, אז הכול מתהפך. אם 130 אלף שקל הפכו ל־90 אלף שקל, ובת או בן הזוג כועסים, ויש לחצים מסביב שגורמים לעשות טעויות כמו לקנות עוד 100 מניות שירדו בתקווה להרוויח, זו לא דרך להתעשר".

האם כל מי שרואה בבורסה דרך להגשים את מטרת הפרישה טועה? לא בהכרח. "אפשר לחיות מהבורסה, אבל צריך הרבה כסף, ידע וניסיון", אומר ברגמן. "גבר או אישה בני 50-40 שיש להם כמה מיליוני שקלים ועושים אפיון צרכים יכולים לחיות מהשקעות נכונות.

"הצעירים מגיעים עם חלום אבל אין להם הרבה כסף. חלק גדול מהם ירוויח בעיקר ניסיון, אבל הם לא יצליחו לחיות משוק ההון. יכולה להיות להם תקופה טובה, אבל המניות האלה של ההייפ, כמו שהן עולות ככה הן נופלות. חלק גדול מהם יישאר בלי כסף במפולת הבאה, אבל עם ניסיון לסיבוב הבא שלהם בחיים".