שיא באגירה בישראל, מיליארדים בארה"ב: תנופת האנרגיה המתחדשת

שני פרויקטי ענק עברו היום שלבים משמעותיים בדרך לייצור בשנים הקרובות: רפק אנרג'י ושמיר אנרגיה של מבטח שמיר סגרו פיננסית עם דיסקונט להקמת פרויקט סולארי שיכלול את מתקן האגירה הכי גדול בישראל: ג'יגהוואט-שעה שלמה של יכולת אגירה.

רפק אנרג'י ושמיר אנרגיה חתמו אמש (ראשון) עם בנק דיסקונט על הסכם מימון של 800 מיליון שקל להקמת מתקן ייצור סולארי גדול בנגב, על פני 1,400 דונם של "חברה תעשייתית גדולה בנגב" מדרום לבאר שבע. המתקן הסולארי יהיה בעל כושר ייצור של 174 מגהוואט, ויחזיק ביכולת אגירה של 974 מגהוואט-שעה, שצפוי להיות הגדול ביותר בישראל. הפרויקט יהיה 75% בבעלות רפק, ו-25% בבעלות שמיר אנרגיה. שמיר אנרגיה הם גם 50% מ"סלקום אנרג'י", שצפויים לקנות חלק מהחשמל המוזל מהפרויקט כדי לממן את ההנחות שהם מציעים ללקוחות הביתיים והמסחריים.

הילה ערן זיק, סמנכ"לית בכירה וראשת החטיבה העסקית בדיסקונט, אומרת ש"המימון לפרויקט זה, יחד עם שותפינו המובילים, משקף את מחויבותנו הבלתי מתפשרת ליצירת השפעה חיובית ארוכת טווח על הסביבה ופיתוח הנגב". איתי חגי, מנכ"ל רפק אנרג'י אומר: "אנחנו שמחים להשלים את הסגירה הפיננסית ולהוציא לדרך את הקמת הפרויקט הפוטו-וולטאי הגדול בישראל הפועל במודל אסדרת השוק ברשת ההולכה. הפרויקט מבוסס על פתרון דו-שימושי חדשני, המאפשר ניצול מיטבי של משאב הקרקע וקיצור משמעותי של לוחות הזמנים לחיבור מתקן בהיקף כזה לרשת. ליאור פרבר, מנכ"ל שמיר אנרגיה מוסיף ש"מדובר בפרויקט תשתיתי מהגדולים והמתקדמים שנראו בישראל, המשלב ייצור סולארי עם אגירה בהיקפים משמעותיים".

בארה"ב הכל גדול יותר

בינתיים בארה"ב, אנלייט מכריזים על הגעה לאבני דרך משמעותיות בפרויקט Co Bar באריזונה, בהשקעה של בין 2.9 ל-3 מיליארד דולר, או בין 1.5 ל-1.6 מיליארד דולר אחרי הטבות המס שהם יקבלו. בזכות הסגירה המוקדמת, אומרים באנלייט, הם מגיעים ל-safe harbor שיאפשר להם להשיג את הטבות המס המשמעותיות שהממשל האמריקאי העניק ולאחרונה ביטל לכל מי שלא ישלים את הפרויקטים שלו בשנים הקרובות. מדובר בפרויקט עצום בגודלו, שיפותח בחמישה שלבים בהיקף אספקה של כולל של 1.2 ג'יגהוואט (יותר גדול מתחנת כוח קונבנציונלית חדשה בישראל) ועם קיבולת אגירת אנרגיה של 4 ג'יגהוואט-שעה - יותר מפי 4 מהפרויקט הגדול ביותר שמתוכנן כעת בישראל.

אנלייט כבר חתמו עם הפעלתו, אומרים באנלייט, והמתחם צפוי לייצר חשמל ירוק שיספיק ליותר מ 215,000 משקי בית באריזונה. הוא צפוי לייצר הכנסות שוטפות של בין 264 ל-278 מיליון דולר בכל שנה ממכירת חשמל. על פי אנלייט, זה יהיה אחד הפרויקטים הגדולים ביותר בארה"ב כולה.

עדי לויתן, מנכ״לית אנלייט: "פרויקט הענק Co Bar מסמן קפיצת מדרגה משמעותית עבור פעילות אנלייט בארצות הברית. השלמת החיבור המלא לרשת, לצד סגירת ההתקשרויות המסחריות למתחם המשלב אנרגיה סולארית ואגירת אנרגיה בהיקף כזה, ממחישות את היכולת שלנו להוציא לפועל פרויקטים בקנה מידה רחב, להעמיק שותפויות עם תאגידי חשמל מובילים, ולייצר ערך ארוך טווח מנכסי אנרגיה מתחדשת איכותיים".