יו"ר רשות החשמל: "כשיש הגזמה במחירים, אין ברירה אלא להתערב"

אמיר שביט, יו"ר רשות החשמל, מרוצה מהתקרה שהוטלה על רווחי יצרני החשמל. הוא שואף לשוק חופשי ולהסרת מכסות הקמת תחנות הכוח שקיימות היום, אבל חושש מכוח שוק מוגזם ומוכן לקבל "פלסטרים" שיעזרו לתחרות.

בראיון לגלובס, שנערך על רקע התחממות שוק האנרגיה בעיני שוק ההון, אישור תחנות הכוח והחסמים בתחומי האנרגיות המתחדשות, הוא תוקף הן את חברת החשמל והן את השוק הפרטי, ודורש להגביר את התחרות דרך רגולציה. בתווך מרחפת השאלה הגדולה: מה יקרה למחיר החשמל של הציבור.

"כשיהיה מספיק היצע, לא נצטרך תקרות"

לפני כשנה רשות החשמל קבעה כללים חדשים שיגבילו את המחיר שיצרניות החשמל הפרטיות דורשות מהמדינה, בטענה שהעלויות שהוגשו היו מנופחות ומנותקות מהעלויות בפועל. שביט מרוצה מתוצאות המהלך. "הפחתנו את התשלומים במשק, וחסכנו ככה בין 400 ל־600 מיליון שקל - כשזה מספר שמרני כי קרו עוד דברים שעזרו להיצע, כמו חיבור תחנת הכוח 'מחז"מ 70' של חברת החשמל בחדרה", הוא אומר.

תעודת זהות אמיר שביט

אישי: בן 53, נשוי + 4, גר בקיבוץ נען

מקצועי: יו"ר רשות החשמל. בעבר כיהן כמנכ"ל חברת האחזקות של משקי דרום, וכן כסמנכ"ל כספים ומ"מ מנכ"ל רכבת ישראל

עוד משהו: רפתן בעברו

"הפתרון המלא הוא כמובן שיהיה מספיק היצע, ואז לא נצטרך תקרות והתחרות תעבוד. אבל כשאין, ויש הגזמה במחירים, אין ברירה אלא להתערב", הוא אומר. "היו ויכוחים. רצינו תקרה של 15% מעל מחיר הגז, אבל בסוף העלינו ל־40%. ובכל זאת, האפקט בשוק משמעותי ורואים זאת בדיווחי החברות".

שביט מדגיש שבניגוד לחששות שעלו בתגובה לקביעת התקרה, "היחסים הפיננסיים מול המערכת הבנקאית נשארו תקינים, ככה שהיצרנים עדיין מחזיקים את ההשקעה שלהם. ההחלטה על התקרה תיבחן מחדש לקראת 2029, כשההיצע יגדל".

כיום, רשות החשמל מטילה מגבלה קשיחה להקמת ארבע תחנות כוח עד 2040, שיוצרת "משחק כיסאות" בין חמש תחנות הכוח שרוצות לקום. למה להטיל מכסה כזאת, ומתי מתכוונים להסיר אותה?

"הסיבה למגבלה הקשיחה היא שאנחנו נותנים תשלומי זמינות לכל תחנת כוח שקמה. כלומר, משלמים לה על כל שעה שהיא מסוגלת לייצר חשמל בין אם היא עושה את זה ובין אם לא, כדי לתת לה ביטחון שאיתו אפשר לגשת לקבל מימון בנקאי. אבל המטרה היא שאנחנו ניתן רק רשת ביטחון, והבסיס הפיננסי של תחנות הכוח יעבור דרך ספקי החשמל הפרטיים - שהיום רק כ־10% מצרכני החשמל הביתיים מנויים אליהם".

ומדוע לא לאפשר זאת כבר עכשיו? לדברי שביט, "הקמת תחנת כוח נמשכת שנים, ובינתיים ספק שיחתום עם תחנת כוח ייקח רק לעצמו וללקוחות שלו את כל התועלת, ואנחנו רוצים שכל הצרכנים יהנו מזה. באנרגיה הסולארית נדרש זמן קצר בהרבה להקמת יכולת ייצור, ולכן אין לנו בעיה שהיצרנים יחתמו ישירות עם ספקי החשמל. לגבי הייצור בגז: בהמשך, כשיהיה מספיק היצע, הם יוכלו לחתום ישירות עם הספקים בלי התערבות שלנו".

"השוק הפרטי עקף את חברת החשמל בענק"

אלא שבינתיים, הספקים הפרטיים משוועים לחשמל זול, וכולם עדיין הפסדיים. עד שזה יקרה, אומר שביט, "אנחנו נאלצים להשתמש ב'פלסטר' - מכרזי החשמל המוזל שאנחנו מציעים לספקים". האחרון, שתוצאותיו התפרסמו ב־8 בינואר, חילק 500 מגהוואט של חשמל בהנחה שאותה יוכלו לגלגל ללקוחות. ביולי צפוי מכרז זהה נוסף. הספקים כמובן היו רוצים עוד, אך לדברי שביט הדבר החשוב הוא האמינות של הרגולטור. הוא אמר - וכך יעשה. ואחר כך? נראה.

בחברת החשמל אומרים שהם מעוניינים לחזור לייצור. מה דעתך?

"התפיסה ברפורמה הגדולה של 2018 היא שחברת החשמל תצא מהייצור בהדרגה. היא צריכה להשקיע ברשת, בהולכה, בשירות. הרצון שלה לחזור לייצור לא מתכתב עם מה שמקובל בעולם, וההצעות ממילא לא רלוונטיות לעשור הקרוב מבחינת אורך חיי התחנות שלה".

שביט אף מלין על קצב הפיתוח שלה: "אפשרנו לחברת החשמל ב־2022 להקים 150 מגהוואט של יכולת אגירה, ועד כה הם הצליחו להקים רק 20. השוק הפרטי עקף אותם בענק, וזה למרות שלחברת החשמל יש לכאורה יתרון בקרקע, בחיבור לחשמל ובסיכוני מימון".

כאן שביט מטיל פצצה: "אני רוצה שחברת החשמל תפריט את תחנת הכוח 'גזר' בקרוב, ולבנות בשטחה תחנות כוח חדשות כפי שעושים באשכול. גזר נמצאת במקום מרכזי. בחברת החשמל לא יאהבו את זה, אבל בעיני זה יעד מרכזי לשלב הבא ברפורמה. גם אם גזר לא תשודרג, יהיה בסדר. תחנות הכוח הפרטיות קמות והשוק רוצה להקים עוד. הריבית יורדת ויש מוסדיים רעבים. מקימים עוד ועוד אגירה. המערכת עובדת ויש איתנות פיננסית".

מה עם הריכוזיות בייצור הפרטי?

"אנחנו רוצים שהייצור בגז, יחד עם אגירת האנרגיה שתכפיל את עצמה פי 15 בשנים הקרובות, ייצרו ביחד שוק תחרותי עם מגוון גדול של שחקנים, הרבה יותר מ־5-6 שחקנים. אנחנו רוצים להתייחס לכלל ייצור החשמל כשוק אחד. אני לא רוצה שהיצרנים הקונבנציונליים החזקים ישתלטו גם על האגירה. יש פוטנציאל להכנסת שחקנים חדשים לשוק החשמל, וכך להפוך אותו לתחרותי בהרבה".

ולסיום, רשות החשמל גם קובעת את מחיר החשמל. מה יקרה לו בשנים הקרובות?

"אנחנו עכשיו בשלוש שנים של קביעת מחיר אוטומטי, כשהמנגנון מבוסס בעיקר על מדד המחירים לצרכן ועל שער הדולר. כלומר, המחיר צפוי לעלות באחוזים בודדים מדי שנה, כאשר היחלשות הדולר עשויה למתן את מחיר החשמל. המשמעות היא מחיר יציב מאוד עבור השוק".