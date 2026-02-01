פחות משהובטח: הממשלה אישרה תוכנית תמיכה בקריית שמונה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיע לאחרונה לביקור בקריית שמונה ושבר את ה"חרם" הפוליטי הממשלתי על העיר. במסגרת הביקור הוא הבטיח תוכנית שבמסגרתה יחולק כרטיס אשראי ייעודי לתושבים ולסטודנטים, שיכלול "מענק חודשי בין 1,000 ל-2,500 שקל לשימוש בעסקים בקריית שמונה בלבד".

הבוקר (א') התכנסה הממשלה בעיר וקיבלה החלטה לשיקום וצמיחה דמוגרפית בקריית שמונה, בשלומי ובמטולה, ואולם הארנק הדיגיטלי שהובטח לתושבים יתקבל כמענק חד-פעמי. מאידך, תושבים חדשים, אם יגיעו, יזכו למענק חודשי של כ-2,000 שקל למשך שנה וחצי. הארנק הדיגיטלי הוא הדרך שהממשלה בחרה להעניק סיוע מיידי לתושבים ולבעלי העסקים בעיר.

כמו כן, בהודעת משרד ראש הממשלה נמסר כי עיקרי התוכנית כוללים גם "תקציבים יעודיים לחיזוק האוכלוסייה הצעירה ומיתוג האזור כיעד מגורים אטרקטיבי". בנוסף, לפי ההודעה, "יוקמו מסלולים יעודיים לסבסוד שכר לעובדים בהייטק ומענקים להוצאות פיתוח באזורי התעשייה. יוקם מוקד חירום רפואי ומרפאת מומחים בקריית שמונה, ותיבחן היתכנות להפעלת טיסות סדירות וסבסודן מהמנחת בקריית שמונה למרכז הארץ".

עוד נמסר כי תקודם תוכנית לחיבור העיר עם אוניברסיטת תל חי, "כולל העתקת מבני לימוד לתוך העיר ויצירת חוויה סטודנטיאלית עירונית", ואולם פרטי התוכנית המלאים לא נמסרו ולא נחשפו לציבור.

כשליש מהאוכלוסייה טרם חזר

לפי נתוני עיריית קריית שמונה, כשליש מאוכלוסיית העיר לפני המלחמה טרם חזר, יותר משנה לאחר הפסקת האש מול חיזבאללה. בעיר מדווחים על סגירת עסקים רבים, על נטישת משפחות צעירות ואף על סגירת בית ספר יסודי. במצב כזה, כשהתושבים עדיין לא חזרו לעיר, והארנק הדיגיטלי הוא ההבטחה הגדולה בתוכנית - ספק אם תושבים חדשים ישתכנעו להגיע.

על הממשלה נמתחה ביקורת ציבורית נוקבת לפני החלטתה היום, ועיקרה טענות להזנחה מכוונת בשל העימות הפוליטי בין ראש העיר אביחי שטרן לבין הליכוד. שטרן, שצמח בתוך הליכוד, התמודד בבחירות לראשות עיריית קריית שמונה במרץ 2025 נגד אלי זפרני, מועמד שנתמך באופן פעיל על-ידי ראש הממשלה נתניהו ושרי הליכוד.

שטרן ניצח ברוב של 56% מהקולות, אך מאז הבחירות טענו תושבים ונבחרי ציבור כי שרי הממשלה מחרימים את העיר. שטרן עצמו האשים את הליכוד ב"פחדנות פוליטית" שמנעה משרים להגיע לעיר, וטען כי הצרכים של התושבים ממומנים בעיקר מתקציבי הרשות ומתרומות פילנתרופיות.