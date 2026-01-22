הצפון מתעורר: הסכם מימון ב-91 מיליון שקל לפרויקט בקריית שמונה

מימון

ברקת תעמיד מימון של יותר מחצי מיליארד שקל לפרויקטים בתל אביב

חברת מימון הנדל"ן ברקת עדכנה כי חתמה על שני הסכמי מימון בהיקף של כ-540 מיליון שקל לשתי קבוצות בעלי קרקע שונות, בהובלת קבוצת חג'ג', בפרויקטים ברחוב איינשטיין בשכונת רמת אביב בתל אביב. על-פי ההערכות בשוק, הריבית בגין הסכמי המימון תעמוד על גובה פריים + 1.5%.

שני הפרויקטים שמתוכננים צפויים לכלול שישה בנייני מגורים ובהם 515 יחידות דיור, מרכז מסחרי בשטח של 11,400 מ"ר, מבנה ציבור בשטח של כ-3,950 מ"ר וחניון תת-קרקעי עם 957 חניות.

השווי הכולל של הפרויקטים מוערך ב-4 מיליארד שקל, ולפי ברקת, מסגרות הלוואות הגישור יאפשרו לקבוצות המונות ביחד 239 בעלי זכויות, בקידום הפרויקטים, לרבות מימון היטלי השבחה, אגרות ועבודות חפירה ודיפון. הפרויקט תוכנן על-ידי משרד משה צור אדריכלים ומאוגד על-ידי קבוצת חג'ג'.

הסכמי המימון מצטרפים להסכמים נוספים עליהם חתמה ברקת עם שתי קבוצות רכישה גדולות. האחד בפרויקט בכיכר המדינה, שם חתמה על הסכם לקבלת הלוואה מחברות הביטוח כלל ומגדל, לטובת העמדת המימון לפרויקט בהיקף של 1.7 מיליארד שקל. בהסכם השני ברקת תעמיד מסגרת אשראי עבור הקמת פרויקט בשדה דב (מגרש 105) הכולל 372 יחידות דיור למגורים, 66 יחידות מלונאיות וכן שטחי מסחר בשדה דב. את האשראי תעמיד ברקת בשיתוף עם מגדל ביטוח פיננסים, מנורה ועמיתים, לפי הסכם המימון שעומד על כ-1.153 מיליארד שקל.

התחדשות עירונית

התחדשות עירונית ראשונה בעיר טירה: הותמ"ל תדון בפרויקט במתחם "רמות עמל" בעיר

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) תדון בשבוע הבא בדיון "שולחן עגול" בתוכנית ההתחדשות העירונית הראשונה בעיר טירה שבמשולש, למתחם "רמות עמל" במרכז העיר.

המתחם תוכנן לפני למעלה מ-40 שנה כמתחם מגורים, כאשר יזם שיווק דירות "על הנייר" לכ-120 משפחות, אך פשט את הרגל. בלב העיר נותר שלד נטוש ובלתי גמור, אשר עם השנים הפך למוקד להזנחה, פלישות ופעילות עבריינית.

במסגרת התוכנית מוצע לפנות את השלד הנטוש וכן מבנה ציבור ישן ששימש בעבר כבית ספר יסודי, ובמקומם להקים כ-250 יחידות דיור חדשות, מוסד ציבורי, גן ציבורי ורשת רחובות עירוניים חדשה.

הבינוי המוצע משלב בין בנייה עצמית של בנייני מגורים בני עד 5 קומות, המיועדים לקבוצות או למשפחות מורחבות המבקשות להקים בניין משותף, לבין חמישה בנייני מגורים בני 8 קומות בבנייה יזמית, הכוללים חזית מסחרית בקומת הקרקע.

התוכנית מקודמת ביוזמת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, וזוכה לתמיכת עיריית טירה, שהיא בעלת הקרקע במתחם, ולוותה בהליך שיתוף ציבור רחב.

יו"ר מטה התכנון הלאומי ויו"ר הותמ"ל, הרב נתן אלנתן, מסר: "התוכנית להתחדשות מתחם 'רמות עמל' בטירה מבטאת את מחויבותה של מערכת התכנון להתמודד עם אתגרים מורכבים ולהפוך מוקדי הזנחה ממושכים למנועי צמיחה עירוניים.

במינהל התכנון אומרים כי התוכנית היא חלק מגל ראשון של תוכניות התחדשות עירונית בחברה הערבית, בהמשך דיון "שולחן עגול" שהתקיים השבוע בתוכנית ראשונה מסוג זה בעיר נצרת.

מימון

הסכם מימון לפרויקט בקריית שמונה: רובי קפיטל ושלמה ביטוח יעמידו 91.5 מיליון שקל

רובי קפיטל חתמה יחד עם שלמה ביטוח על עסקת מימון עם חברת קראו א.ג.א בע"מ, למימון ההקמה של שכונת בימת תל חי בקריית שמונה. החברות יעמידו מסגרות אשראי בהיקף כולל של כ-91.5 מיליון שקל, הכוללות אשראי כספי ומסגרות ערבויות לפי חוק המכר.

את הקרקע בשכונת בימת תל חי רכשה החברה במסגרת מכרז של רשות מקרקעי ישראל ביוני 2023, זמן לא רב לפני תחילת מלחמת "חרבות ברזל". הפרויקט של חברת קראו א.ג.א כולל הקמת שמונה בנייני מגורים בני 3-5 קומות ובהם 60 יחידות דיור, מתוכן 39 יחידות דיור ב"מחיר מטרה".

בשכונה כולה עתידות להיבנות כ-746 יחידות דיור לצד מוסדות ציבור, מסחר ומשרדים.

חברת קראו א.ג.א בע"מ נמצאת בבעלות גל לבנסברג, ארנון ורדי ואשר בר‑מוחה.

גל לבנסברג, מנכל חברת קראו א.ג.א, מסר: "הוצאתו לפועל של פרויקט נדל"ן בקריית שמונה, לאחר השנתיים המורכבות שעברו על העיר ולאור השיקום העומד בפניה, מהווה עבורנו - מעבר להוכחת יכולת בהתמודדות עם האתגרים שהתקופה הביאה עימה - ערך מוסף חזק מאוד של שליחות חברתית ולאומית. אנו שמחים על שיתוף-הפעולה של חברת רובי קפיטל ועל האמון שלה בקריית שמונה".