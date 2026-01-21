איש עסקים יהודי ומשפחתו שעשו עלייה מצפון אמריקה, שכרו לאחרונה קומה שלמה במגדל פרישמן 46 בתל אביב, השוכן בצומת הרחובות דיזינגוף-פרישמן. מדובר בדירה המשתרעת על פני קומה שלמה בשטח של 480 מ"ר בנוי, פלוס 90 מ"ר מרפסות, שמתפרשות כמעט לאורך כל הדירה. הדירה נמצאת באחת הקומות הגבוהות בבניין והושכרה כאמור לתושב חוץ שעלה לראשונה לארץ מצפון אמריקה, וחיפש עבור משפחתו דירה באזור מרכזי בתל אביב.

הדירה כוללת 4 סוויטות, ומעוצבת בצורת ח' - עם שתי סוויטות בכל צד, כאשר באמצע הדירה קיים חלל מגורים ענק עם שני מטבחים: אחד חיצוני ואחד פנימי. במקביל, הדירה כוללת נוף פנורמי של 360 מעלות, כאשר בכל סוויטה קיים חדר מקלחת ושירותים וחדר ארונות. לצד זאת בדירה יש גם אולם קולנוע.

מגדל פרישמן 46 נבנה בשנת 2012 וגובהו מתנשא ל-107 מטרים. הבניין בעל 28 קומות הכוללות כ-78 יחידות דיור. בבניין עצמו מופעל חדר כושר, בריכה, חדר דיירים וחניון, כאשר לשוכר החדש יש 4 חניות פרטיות.

את בעלי הדירה (המשכיר) ייצג משרד התיווך "קבוצת הצפון הישן", בבעלות המתווך דניאל תג'ר ואת השוכר ייצג עמית זוננשיין, שותף בחברת תיווך הנדל"ן Davidson Real Estate, שמתמחה בנכסי נדל"ן יוקרתיים בישראל, בעיקר עבור קונים, משקיעים ושוכרים בינלאומיים.

דמי הניהול בבניין עומדים על 18 אלף שקל לחודש

לגלובס נודע כי הסכום הנדרש לשכירות עמד על 115 אלף שקל לחודש, אך לאחר משא ומתן ארוך, השוכר ובעלי הדירה סגרו את עסקת השכירות על 100 אלף שקל לחודש, קצת מעל מחיר השכירות ששילמו השכורים הקודמים, שגרו בדירה במשך 4 שנים. בנוסף, דמי הניהול בבניין עומדים על 18 אלף שקל לחודש וסכום הארנונה עומד על 9,000 שקל לחודשיים.

בעלי הדירה הינם משפחה ישראלית שחיה שנים רבות בחו"ל והחזיקה בנכס במשך זמן רב למטרת ביקוריה בישראל. לפני מספר שנים החליטה המשפחה לקנות נכס אחר בתל אביב ולהשכיר את הדירה.

מטעם משרד התיווך "קבוצת הצפון הישן", נמסר בתגובה כי "השוק של נכסי היוקרה לא מתואם בהכרח למגמות בשוק הנדל"ן בארץ. מדובר בשוק עם ביקוש ייחודי, ודווקא בתקופה שבה יש עלייה באנטישמיות, יש דרישה גדולה מצד יהודים בעלי אמצעים לרכוש נכסים ברמה גבוהה".