אודות המדור "מאחורי המבצעים" עם מלאי של 83 אלף דירות לא מכורות, יזמי הנדל"ן מגלים יצירתיות רבה בניסיונות למצוא קונים. כשעסקאות מסוג "שלם רק 20% עכשיו ואת השאר במסירה" הפכו לסטנדרט בענף, הם מציעים מטבחים, חופשות, שדרוגים והנחות. במדור "מאחורי המבצעים" נבדוק בכל שבוע הנחה אחת ונראה כמה היא באמת שווה לקונים.

השבוע במדור בחרנו להתמקד במבצע תחילת שנה שפרסמה חברת 'אביב מליסרון' שבו היא מציעה החזר חודשי למי שירכוש דירה באחד מהפרויקטים של החברה באזור תל אביב.

● הטרייד־אין של אב-גד חוסך עשרות אלפי שקלים ובעיקר כאב ראש

● החופשה בתאילנד היא הכסף הקטן: מה באמת ירוויחו רוכשי הדירות של שיכון ובינוי

הפרטים

אביב מליסרון מציעה החזר של עד 6,000 שקל בחודש למשך ארבע שנים לאחר האכלוס, למי שירכוש דירה באחד הפרויקטים של החברה בתל אביב, בגבעתיים וברמת גן. תקופת המבצע היא לחודש ינואר בלבד. נוסף לכך, המבצע מאפשר תנאי תשלום גמישים של 85/15 או 80/20 או 90/10 ופטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה.

המבצע של אביב מליסרון / צילום: אתר החברה

האותיות הקטנות

המבצע מתייחס לדירות 2-4 חדרים בפרויקט ברחוב רדינג 33 ו-31 בתל אביב, שם מחיר דירה מתחיל מ-3.58 מיליון שקל. בפרויקט שכונת מעוז אביב, הממוקמת בצפון-מזרח תל אביב, משתתפות במבצע דירות 2-5 חדרים, החל ממחיר 2.98 מיליון שקל. בשכונת חפץ חיים בתל אביב, שם צפויה החברה לבנות שני בניינים, משתתפות במבצע דירות 3-5 חדרים החל מ־3.85 מיליון שקל. בפרויקט בגבעתיים, משתתפות במבצע דירות 3-6 חדרים החל ממחיר 3.59 מיליון שקל. ובפרויקט ברחוב המקור ברמת גן, משתתפות במבצע דירות 3-5 חדרים החל מ-3.07 מיליון שקל.

לצד זאת, המבצע מאפשר לרוכש לבחור כיצד לקבל את ההטבה - בתשלום חודשי או בסכום כולל כהנחה בעת רכישת הדירה. בתקנון המבצע הודגש כי סכום ההטבה ישולם בערכו הנומינלי, ללא הצמדה וללא ריבית, ולבסוף צוין כי כל חבות מס בגין קבלת ההטבה המוענקת כחלק מהמבצע תחול על הקונה בלבד.

כמה זה שווה

רו"ח אביב רופל, ראש החוג לכלכלה וניהול במכללה האקדמית עמק יזרעאל, מסביר בשיחה עם גלובס כי מדובר בהטבה כספית משמעותית, וכי גובה ההחזר יכול להגיע לסכום של 300 אלף שקל (6,000 שקל בחודש למשך ארבע שנים). לדבריו, "מדובר בסכום גבוה ומשמעותי, שיכול להקל מאוד על הרוכשים, במיוחד בתקופה של תשלומי משכנתא גבוהים".

רופל מציין לחיוב כי המבצע מאפשר לרוכש הקלה בתזרים המזומנים לאחר האכלוס.

עוד יתרון עצום להערכתו הם תנאי המימון הגמישים שמאפשרים לשלם 15%-25% בלבד במעמד החוזה, יחד עם פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה: "בתקופה של אינפלציה ועלייה במדד, זהו חיסכון פוטנציאלי של עשרות ואף מאות אלפי שקלים".

לצד זאת הוא מציין כי "בעוד שרבים מהמבצעים האחרים מתמקדים בהקלה על הרכישה עד האכלוס, אביב מליסרון מציעה תמיכה פיננסית גם אחרי. זה יכול להיות קריטי למשפחות צעירות או למי שמכיר את הקושי בתשלום משכנתא מלאה בתחילת הדרך".

הסיכונים

לצד ההטבות שמציעה אביב מליסרון, רופל מחדד כי חשוב לזכור שההטבה היא "עד" 300 אלף שקל - "סכום ההחזר החודשי המדויק, תנאיו המפורטים והאם הוא מותנה בגורמים מסוימים (כמו גודל הדירה, מחירה או תאריך אכלוס) ייקבעו ב'נספח המבצע' הספציפי שייחתם עם כל קונה. יש לבדוק היטב את הפרטים בנספח זה".

עוד נקודה שצריך לשים אליה לב היא שההחזר החודשי ישולם בערכו הנומינלי, ללא הצמדה וללא ריבית.

לצד זאת הוא מחדד כי בתקנון של המבצע מצוין שכל חבות מס בגין קבלת ההטבה תחול על הקונה בלבד, ולכן הוא מציע להתייעץ עם יועץ מס כדי להבין את השלכות המס על קבלת ההחזר החודשי. לבסוף הוא מציין כי צריך לזכור שההטבה ניתנת לאחר האכלוס: "בתקופת הבנייה (שעלולה להימשך מספר שנים), הקונה עדיין יישא במלוא הנטל הכלכלי, כולל תשלומי המשכנתא על פי קצב התקדמות הבנייה".

תגובה

מחברת אביב מליסרון נמסר: "מבצע ההחזר הייחודי של אביב מליסרון מקל על רוכשי הדירות בהתמודדות הכלכלית שמגיעה לאחר מסירת הדירה, נקודת זמן קריטית שבה ההוצאות החודשיות מצטברות וההתנהלות הכלכלית משתנה. ההחזר מסייע בצמצום המשכנתא לזוגות צעירים, מאפשר לדחות את מכירת הדירה למשפרי דיור ואף להגדיל משמעותית את התשואה למשקיעים".