שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ביקר היום (ה') בקריית שמונה והודיע על תוכנית הטבות לעיר, שתכלול חלוקת מענקים חודשיים לתושבים וסטודנטים באמצעות כרטיס אשראי ייעודי. התוכנית צפויה לעלות לאישור הממשלה בשבוע הבא, ומגיעה בהמשך לביקורת ציבורית ממושכת על הזנחת שיקום העיר הצפונית בשל מאבקים פוליטיים.

על פי הודעת משרד האוצר, תושבי קריית שמונה יקבלו מענק חודשי בסך 1,000 עד 2,500 שקל, שניתן יהיה לממש רק בעסקים בעיר. בנוסף, חיילי מילואים יוכלו להשתמש בכרטיס ההטבות "פייטר" שברשותם לרכישות מסובסדות בעיר. התוכנית כוללת גם הקמת מינהלת ייעודית לקריית שמונה, תקצוב פרויקט האוניברסיטה במכללת תל חי ומתן סיוע לעירייה לצרכים שוטפים.

התקציב לתוכנית צפוי להגיע מתוך התוכנית לשיקום הצפון, שתוקצבה במקור ב-15 מיליארד שקל ונוצלו מתוכה עד כה כ-9 מיליארד שקל.

כשליש מתושבי העיר טרם שבו אליה

הביקור והתוכנית מגיעים על רקע לחץ ציבורי גובר ובשל מצבה של קריית שמונה, שלא מצליחה לחזור לעצמה מאז שפונתה במלחמה. לפי נתוני העירייה, כשליש מאוכלוסיית העיר לפני המלחמה טרם שבה, יותר משנה לאחר הפסקת האש מול חיזבאללה. בעיר מדווחים על סגירת עסקים רבים, נטישת משפחות צעירות ואף סגירת בית ספר יסודי.

הביקורת על הממשלה הייתה להזנחה מכוונת בשל העימות הפוליטי בין ראש העיר אביחי שטרן לבין הליכוד. שטרן, שצמח בתוך הליכוד, התמודד בבחירות לראשות העירייה במרץ 2025 נגד אלי זפרני, מועמד שנתמך באופן פעיל על ידי ראש הממשלה נתניהו ושרי הליכוד. שטרן ניצח ברוב של 56% מהקולות, אך מאז הבחירות טענו תושבים ונבחרי ציבור כי שרי הממשלה מחרימים את העיר. שטרן עצמו האשים את הליכוד ב"פחדנות פוליטית" שמנעה משרים להגיע לעיר, וטען כי הצרכים של התושבים ממומנים בעיקר מתקציבי הרשות ומתרומות פילנתרופיות.

ראש העיר שטרן הגיב לביקור: "אני שמח על ישיבת העבודה והזדמנות להציג לשר האוצר ולנציגי הממשלה את מצבה האמיתי של קריית שמונה. הדרך עוד ארוכה, אבל נעשה הכול כדי שקריית שמונה תפרח בשטח ולא רק על הנייר".

סמוטריץ' ציין: "בקריית שמונה תיבחן מדינת ישראל. המצב הבטחוני כאן טוב לאין ערוך ממה שהיה לפני השבעה באוקטובר. בע״ה נביא בשורות טובות לתושבים המתמקדים בצעדים מעודדי צמיחה, ונראה תוך שנתיים עשרת אלפים תושבים חדשים כאן".