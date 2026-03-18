למה החץ לא תמיד מיירט את טילי המצרר מחוץ לאטמוספירה?

​האיראנים משגרים לאחרונה יותר ויותר פצצות מצרר לשטח ישראל. טילים אלו נושאים חימוש המתפצל באוויר ומפזר עשרות פצצות קטנות על פני שטח נרחב. בלילה שבין שלישי לרביעי חימושים אלו הובילו למותם של בני זוג כבני 70, ששהו במהלך הלילה בדירה ברמת גן שנפגעה מטיל איראני. בעזרת מומחים נסביר מהם אותם טילים, עד כמה מסובך היירוט שלהם והאם לאיראנים יש גרסאות נוספות שעוד לא פגשנו.

מהם בכלל טילי מצרר?

מדובר בטיל בליסטי אקסטרה־אטמוספרי, כלומר יוצא מחוץ לאטמוספרה. כשהוא מגיע למטרתו, כ־10 ק"מ מעל למטרה, נפתח המיכל, וכך מתפזרות עשרות פצצות קטנות. מומחים מסבירים כי יכולים להיות עד כ-100 חימושים זעירים, שכל אחד מהם מכיל בין 2.5 ק"ג ל־10 ק"ג נפץ. לפצצות הקטנות אין כנפונים והן אינן מונחות, ולכן הן נופלות לקרקע בנפילה חופשית.

בשל אופיין, השימוש בפצצות מסוג מצרר נחשב לפשע מלחמה, ואף ישנה אמנה בינלאומית שעליה חתמות מעל מאה מדינות, האוסרת על שימוש וסחר בהן. עם זאת, הן איראן והן ישראל לא חתומות עליה. בעבר אף ישראל הואשמה בשימוש בכלי נשק דומים.

איפה הם מיוצרים ומהו המקור שלהם?

טל ענבר, מומחה לתוכנית הטילים האיראנית ועמית מחקר בכיר בארגון MDAA (Missile Defense Advocacy Alliance), הסביר לגלובס כי טילי החוראמשאהר מבוססים על טיל צפון קוריאני, שמקורו בטיל סובייטי ששוגר מצוללות. הטיל הסובייטי כונה R27 ברוסיה, HS10 בצפון קוריאה, ולפני שנים רבות נקרא BM25, על שם טווח של עד 2,500 ק"מ.

לדבריו, טילי המצרר הוצגו לראשונה באיראן ב־2017, ועל אף שזו לא הפעם הראשונה בה נעשה בהם שימוש, הם הופכים נפוצים יותר ויותר. ענבר מדגיש כי "עם כל הסכנה, ואף הפגיעות הקטלניות למרבה הצער, של חימוש פזיר (טילי המצרר), וריבוי זירות הפגיעה במקרה של אי-יירוט, הנזק מפגיעת ראש קרב אחוד וכבד, הכולל מאות ק"ג של חומר נפץ, הוא חמור בהרבה".

כמה עולה לייצר טילים כאלו?

ענבר: "אנחנו לא יודעים כמה עולה לייצר טילים שכאלה, אבל ההערכות שהחוראמשאהר, שהוא הכבד יותר, עולה סביב 2-3 מיליון דולר - וזה בהחלט סביר לטיל מהסוג הזה. כמובן שבשל תת-החימוש שצריך לייצר סדרתית, הוא יכול לעלות מעט יותר". לדברי ענבר, הטילים האלו מיוצרים במתקנים באיראן, אותם ארצות הברית וישראל פועלות להשמיד.

מה ההבדלים בינם לבין טילים בליסטים רגילים?

אלוף (במיל') פרופ' יצחק בן ישראל, ראש מרכז הסייבר של אוניברסיטת תל אביב, ולשעבר ראש מפא"ת, מסביר כי זה טיל בעל מנוע, מערכות היגוי וראש קרבי, כשהמטרה היא להסיט את ראש הנפץ למטרתו.

"צריך להבדיל בין שני סוגי ראשים: הראשון, יש את הטילים שעשו הרס רב, אלו עם ראש ששוקל איזה טונה (אלף קילו) שכולל בתוכו חומר נפץ ורסיסים. זה עושה נזק רב. השני, זה שבתוך המיכל, במקום לשים פצצה של טונה, מציידים אותו עם עשרות פצצונות, תתי חימוש.".

איך תתי החימושים מתפרשים בשטח?

"במצב כזה, הפצצות הקטנות פוגעות בשטח מאוד נרחב, ברדיוס שיכול להגיע לעד 10 קילומטר לערך", כך מסביר לגלובס ד"ר יהושע קליסקי, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) ומומחה לטכנולוגיות לייזרים, אלקטרואופטיקה וסנסורים. "הפצצות מתפזרות במעין מניפה כזו, ברדיוס מאוד גדול - אם כי הפריסה היא אליפסה, שכן זה תלוי בזווית הטיל ואיך הוא מגיע ליעד".

לדבריו, "ניתן להניח כי המעטפת של טיל המצרר עשויה מחומרים חזקים, שכן על הטיל להיות עמיד לתנאי הסביבה. הרי הטילים הם אקסטרה אטמוספרי ונופלים דרך האטמוספרה, ועליהם לצייד את הטיל בחומרים עמידים כדי לא להישחק בחיכוך ובתנאי הסביבה".

איך מיירטים טיל מצרר?

הדרך היעילה ביותר לנטרל טיל מצרר היא ליירט אותו בנקודה הרחוקה והגבוהה ביותר האפשרית. ד"ר קליסקי מסביר כי "ככל שהיירוט יבוצע רחוק יותר משטח המדינה, הנזק לא יהיה אפקטיבי בשום צורה". הסיבה לכך טמונה במנגנון הפיזור. ברגע שהטיל חודר לאטמוספירה ומתקרב ליעד, ראש הקרב נפתח ומשחרר עשרות פצצונות. אם היירוט מתבצע מעל שטח ישראל לאחר שלב הפיזור, שברי הטיל והחימושים הזעירים ימשיכו ליפול ולהתפזר על פני שטח נרחב, ובכך היירוט לא ימנע את הנזק בקרקע.

בשל כך, היירוט מבוצע על ידי מערכת ה"חץ", שנועדה ליירט טילים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה, עוד לפני שראש המצרר מספיק להיפתח. אלוף (במיל') בן ישראל מבהיר כי בעוד שיירוט מוצלח בגובה רב מונע את הנזק לחלוטין, יירוט בשלב מאוחר יותר, בגובה של 7-8 ק"מ, הוא מורכב בהרבה, שכן כמעט בלתי אפשרי ליירט כל פצצונת בנפרד.

עם זאת, בן ישראל מרגיע. לדבריו, בניגוד לטיל בעל ראש קרב אחוד השוקל טונה של חומר נפץ, בכל פצצונת מצרר יש כמות קטנה יחסית של חומר נפץ (בין 2.5 ל-10 ק"ג). לכן, בעוד שהנשק נועד לייצר פגיעה רחבה בשטחים פתוחים, המיגון הישראלי הסטנדרטי, כניסה לממ"ד או לחדר פנימי, הופך את המצרר להרבה פחות אפקטיבי ומציל חיים באופן מובהק.

מה ההבדל בין טילי המצרר לטילים המערביים?

בן ישראל: "אל תתבלבלו בין הטיל המתפצל ששומעים בספרות מרוסיה ואמריקה למה שאנחנו שומעים פה. שם, מדובר על טיל שמתפצל ל-2-3 תתי חימוש, שכל אחד מהם הוא טיל בפני עצמו, יש לו הנעה וזה יכול להקשות על היירוט. במקרה שלנו, זה טיל עם תתי חימוש, פצצונות ללא הנעה, ונופל בנפילה חופשית ברגע שהמכל נפתח".

האם יש בידי איראן אמל"ח מסוכן שנשמר להמשך?

בן ישראל: "מבחינת הטילים, זה לא שאנחנו יודעים שיש. כמובן שאיומים חדשים עשויים לצוץ וזה תלוי מה יפתחו בעתיד, אבל אין פיתוחים חדשים. מה שבטוח, ישראל וארה"ב פועלים בחלוקת עבודה כדי לתקוף את המחסנים שלהם. לפי הערכה שלי, האיראנים התחילו את המערכה עם כ-2,000 טילים ארוכי טווח, וכעת נשאר להם כמה מאות טילים כאלו".

ד"ר קליסקי: "למיטב ידיעתי לא. טילי ארוכי הטווח והמתוחכמים שלהם מוכרים כמו חוראמשאהר, אבל לא מכירים יכולות אחרות".