אחת הקלישאות המפורסמות ביותר היא ש"ברק לא מכה פעמיים", אך אם תשאלו את תמיר מנדובסקי, מחבר רב המכר "השקעות לעצלנים", מסתבר שטיל בהחלט יכול ליפול פעמיים. אחרי שדירתו השכורה ברמת גן נפגעה בסבב הקודם מול איראן, אתמול בלילה הפנטהאוז בת"א, שהוא רכש ב-21 מיליון שקל ונמצא כעת בשיפוצים, נפגע קלות לאחר שטיל מצרר התפוצץ בסלון.

"האמת, כששמעתי על זה קודם כל אמרתי שמדובר במזל", הוא אומר בשיחה עם גלובס. "מזל שזה פגע באתר בנייה ולא כמה מטרים ימינה או שמאלה בבניינים ישנים בלי ממ"ד. השיפוץ עכשיו בדירה גם נמצא לפני שלב הריצוף, ככה שהנזק די מינימלי".

הפנטהאוז שנפגע, נמצא בימים אלו בבנייה בצפון הישן של ת"א, כחלק מפרויקט HaGaDa של חברת הייזום פרשקובסקי. הדירה, שצופה לפארק הירקון, ממוקמת בקומה השביעית והאחרונה וכוללת 5 חדרים בגודל 217 מ"ר בנוי במפלס אחד, מרפסת 51 מ"ר ומרפסת גג של 71 מ"ר וכן בריכה פרטית.

בזמנו, היה הרבה רעש סביב הדירה שקנית. אולי אנשים עשו לך עין?

"אני לא מאמין באמונות טפלות. האמת, אני רואה את עצמי בר מזל - הרבה אנשים היו רוצים שיפול עליהם טיל בדירה כזו. הרבה אנשים היו רוצים שתהיה להם דירה כזו".

את ימי השגרה, מנדובסקי מעביר באותה הדירה השכורה ברמת גן שנפגעה בסבב הקודם. כעת, בזמן מלחמה, הוא מתגורר עם משפחתו במועצה המקומית להבים. "כל פעם שיש טילים אני נוסע לדרום, לאמא שלי".

ומה מצב הדירה ברמת גן?

"בדיוק בשבוע שעבר התקינו את הויטרינה שנפלה מההדף בסבב הקודם. לא עברה שעה מהרגע שהתקינו אותה, וכבר הייתה נפילה ברחוב סמוך".

וחוץ מהויטרינה, הכל כבר חזר למקומו?

"נפגעו לי בסבב הקודם שלושה נכסים - הדירה (שאמנם לא בבעלותו, אך היה בה רכוש שלו, א"פ), ושני המשרדים של החברה שלי, ששייכים לי. נגרם שם נזק של יותר מחצי מיליון שקל, אבל תוך שלושה חודשים כבר הצלחנו להחזיר כמעט הכל".

ומה לגבי פיצויים מהמדינה?

"כל מה שקשור לנזק ישיר ולרכוש - קיבלתי עד השקל האחרון. לגבי הנזק העקיף - זה יותר מורכב. אחרי שהמשרדים נפגעו נאלצתי לאכלס את כל העובדים שלי כמה חודשים במתחמי עבודה של WeWork. לא הייתה לי בכלל זכאות לקבל על זה החזרים".

והנזק הישיר עבר חלק? בלי בעיות?

"קשה להגיד את זה, כי בכל זאת מדובר בשיפוצים והתמודדות מול קבלן פרטי שיש לו אינטרסים. מה שכן, הופתעתי לטובה מהמדינה, ציפיתי לצאת בנזק משמעותי. להגיד שזה היה הכי מהיר ויעיל? לא כל כך, אבל רשות המסים הייתה זמינה לפעמים עד תשע וחצי בערב, וגם לא חיכיתי המון. הייתי בשוק. הבעיה הייתה עם המגזר הפרטי - שמאי מס רכוש שנאלץ לעבוד על בניין שלם ואין באמת עם מי לדבר. בקיצור, המדינה מקבלת ציון עובר".

כעת, מנדובסקי צפוי להיכנס לדירה החדשה בת"א בדצמבר הקרוב. "דיברתי עם הקבלן והוא לא חושב שיהיו עיכובים משמעותיים בגלל הטיל, הם כבר רוצים להתחיל לרצף. כל עוד כולם בריאים - אין לי תלונות. באמת, יש אנשים בלבנון ובעזה, הכל בטל בשישים".