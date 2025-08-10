1 ​בבילינסון מנסים להתחרות בשיבא ובאיכילוב על היולדות החדשות

התחרות על היולדות בישראל סוערת מאוד, בעיקר בין בתי החולים במרכז. על הרקע הזה מגיעה הודעת בית החולים בילינסון על הפיכת כל חדרי האשפוז אחרי לידה בו לחדרים פרטיים, בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים, המגיעה מתרומות ומתקציב בית החולים.

● התשובה של דלק ל־yellow: משיקה מועדון לקוחות למותגי הקבוצה

● ממים ופתיונות זעם: האינסטגרם החליף את המהדורה המרכזית

על פי אתר ביטוח לאומי, בית חולים מקבל 17,700 שקל על כל יולדת לכיסוי הוצאות האשפוז, ועד 281 אלף שקל אם התינוק נולד פג. סכומים אלה הופכים את מחלקת היולדות לאחת הרווחיות עבור בתי החולים. בנוסף, זהו לרוב אחד המפגשים הראשונים של משפחה עם בית החולים כאנשים בוגרים, ובנסיבות משמחות בדרך כלל, כך שבתי החולים רואים בלידה הזדמנות להשפיע לטובה על חוות דעתם גם לעתיד.

כל בית חולים מדגיש פנים אחרות בחוויית הלידה, כאשר איכילוב מוביל עם מספר חדרי הלידה הפרטיים הגדול ביותר בארץ, כ-85, בעוד שיבא מדגיש את טכנולוגיית המולטי-מדיה בחדר הלידה עצמו, אך רק 12 מחדרי הלידה בו הם פרטיים. לשיבא ואיכילוב ישנו הסדר עם מלונית פרטית, שבה בתשלום נוסף ניתן לקבל חדר פרטי דמוי מלון, לצד שירותי תינוקייה.

כחלק מקידום המהלך, בלינסון עולה בקמפיין פרסום באמצעות גליקמן שמיר סמסונוב אשר מציב במרכז את נקודת המבט של הרך הנולד (תינוק AI) על החדרים החדשים. הבחירה בבינה המלאכותית על פני אחד מהתינוקות הרבים הנולדים בביה"ח נובעת מכך ששימוש בתינוקות בפרסום שנוי במחלוקת, בעיקר בשל ההשלכות האתיות והחברתיות של שימוש בתינוקות למטרות מסחריות.

"המטרה שלנו הייתה לייצר תינוק שייראה אותנטי ככל האפשר, ויעורר רגש אמיתי בקרב הצופים", מסביר גיל סמסונוב, יו"ר משרד הפרסום. "הדרך להשגת התוצאה הסופית כללה שלבים רבים של ניסוי וטעייה, שכל אחד מהם שיפר את הדמות עד שהגענו לתוצאה הריאליסטית ביותר". הקמפיין יעלה בטלוויזיה ובדיגיטל, ויימשך כשבועיים. בנוסף יעלו סרטוני רשת שבהם התינוק "יראיין" גורמים בבית החולים.

2 תחבורה

האם מחירי המוניות באילת עומדים לרדת? אחרי שבמשך שנים נשלט שוק המוניות באילת כמעט בלעדית על ידי Gett Taxi, כעת מגיעה לשם יאנגו טקסי, שתצא במבצעי השקה אגרסיביים לנוסעים ולנהגים. כך, למשל, נוסעים יקבלו 30% הנחה על הנסיעה הראשונה, ונהגי המוניות שיצטרפו יזכו לחצי שנה ללא עמלות יאנגו (ורק 2% עמלת מפעיל).

אילת נחשבת לאחד השווקים הרותחים בענף המוניות, במיוחד בעונות התיירות, עם ביקוש גבוה מצד תיירים ישראלים וזרים. ביאנגו מעריכים כי הכניסה תייצר תחרות שתוזיל את המחירים, ותשפר את השירות. "אילת היא יעד אסטרטגי", מציין גל בן צבי, מנהל פעילות יאנגו טקסי בישראל. "אנחנו משקיעים בהבנת הצרכים המקומיים, ומשאירים מקום להתאמות עבור נהגים ונוסעים. בשלב הבא מתוכננים גם שיתופי פעולה עסקיים בעיר".

האם מחירי המוניות באילת עומדים לרדת? / צילום: דנה קופל

3 ישראל מתגייסת

על רק התגברות האנטישמיות בעולם, פרויקט תגלית ואוניברסיטת רייכמן משיקים תוכנית חדשה להקמת קהילה גלובלית של משפיענים פרו-ישראלים. כ-20 צעירים יהודים מתשע מדינות לוקחים חלק בתוכנית ההכשרה שמתקיימת בישראל, הכוללת לימודי עומק, סדנאות תוכן ומפגשים עם בכירי מערכת הביטחון והתקשורת.

ישראל מתגייסת / צילום: תגלית

4 פרסום

ניר רפואה, 46, מבכירי הקריאייטיב בישראל, יכהן כמנהל הקריאייטיב הראשי של חברת Fiverr, המציעה פלטפורמה לחיבור בין פרילנסרים מומחים ללקוחות. רפואה שימש במשך עשור כמנהל קריאייטיב בכיר במקאן ניו יורק ומקאן Worldgroup, והוביל קמפיינים למותגים כמו נשיונל ג'יאוגרפיק, USPS ו-KFC. לפני קצת יותר משנתיים חזר לישראל, ושימש כמשנה למנכ"ל סמנכ"ל הקריאייטיב של ליאו ברנט. בעבר נכלל ברשימת "25 מנהלי הקריאייטיב המעוטרים ביותר בעולם" של המגזין The Drum.

ניר רפואה / צילום: פייבר

לדברי מתי יהב, סמנכ"ל השיווק הגלובלי של פייבר, "הניסיון, היצירתיות והחזון של ניר משתלבים עם ההובלה של פייבר בעולמות השיווק והקריאייטיב, ומחזקים את המחויבות שלנו להמשיך לחדש ולהפתיע בקמפיינים גלובליים פורצי דרך".

5 מינויים חדשים

שקד גיל-אור מונה למנכ"ל חברת הגמרים של קבוצת תדהר, המתמחה בביצוע פרויקטי גמר בבנייני משרדים ומסחר, מלונאות ומבני ציבור. קודם לכן כיהן כסמנכ"ל הנדה בחברת הגמרים.

שקד גיל־אור / צילום: עופר חג'יוב

אל"מ במיל' יוסי בן שמחון לסמנכ"ל בטיחות, ביטחון ואיכות סביבה ברכבת ישראל.

רוני אביב מונתה לסמנכ"לית אופרציה עסקית בחברת הסייבר Cymulate, המספקת פלטפורמה לסימולציות של איומי סייבר.