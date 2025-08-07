האישור הרשמי הגיע השבוע מרשות ניירות ערך, ואם לא יקרה משהו יוצא דופן, החל מינואר הקרוב המהפכה תצא לדרך: הבורסה בת"א תעבור למסחר בימים שני-שישי. המסחר ביום א' יבוטל, ובמקומו יתווסף יום שישי, בתור יום מסחר מקוצר בין השעות 9:25 בבוקר עד לשעה 13:50. בשאר הימים (שני-חמישי) לא יחול שינוי במועדי המסחר.

● האזהרה של ענקי ההשקעות לגבי וול סטריט, וההמלצה המפתיעה

● "אי אפשר להמציא את זה": הטעות המביכה של הבורסה

מדובר באחד השינויים הגדולים בתולדות הבורסה, שהוכרז לפני קצת יותר משנה. שינוי ימי המסחר, כך שיחפפו את אלה של הבורסות המובילות בעולם, הוא מהלך אסטרטגי, שאמור לסייע בהגברת הנגישות של הבורסה המקומית למשקיעים גלובליים, ולהגדיל את נוכחותם בשוק הישראלי.

זהו גם מהלך הדורש היערכות מיוחדת: מהבנקים ובתי ההשקעות, שהתרגלו במשך עשרות שנים לימי המסחר מראשון עד חמישי, דרך סוחרי הריטייל ועד לקרנות הגידור והמשקיעים הזרים. גם קרנות הפנסיה וקופות הגמל והבורסה עצמה, כולם צריכים להיערך ליום חדש שידרוש הרגלי עבודה חדשים. כולם ייאלצו להתאים עצמם למציאות החדשה. בשורה התחתונה, עבור אלפי עובדים מדובר בשינוי טקטוני.

בעבר הבנקים נאבקו בזה

המהלך לשינוי ימי המסחר עורר בתחילת הדרך חששות רבים, ובעיקר כיצד יתקבל על ידי ועדי העובדים החזקים של הבנקים, שבעבר היו יכולים למנוע מהלך שכזה. אולם העולם השתנה מבחינתם. הציבור סוחר כיום דרך אתר האינטרנט של הבנק או האפליקציה. מיעוט זניח של הלקוחות מגיע לסניפים כדי לשגר הוראה לרכישת ניירות ערך, ולכל היותר מגיע לקבל ייעוץ מיועץ ההשקעות.

"הבנקים כבר ערוכים מבחינת תשתית לנושא", אומר גורם בכיר במערכת הבנקאית. "חלק מהסניפים כבר עובדים בימי שישי ומנהלים מסחר בניירות ערך זרים מול חו"ל, וכך גם לגבי הפעילות במטבע חוץ".

ביום שישי מתקיים מסחר מקוצר במט"ח, ולכן, אומר אותו גורם, "מה שנותר לנו לעשות מבחינת המסחר בבורסה בת"א זו אדפטציה לשוק המקומי. מבחינה תפעולית תהיה היערכות של מיכון הסליקה. נבצע התאמות כך שהסליקה תיסגר בזמן (עד 13:50 במניות ו-14:00 בנגזרים בימי שישי)".

אותו גורם במערכת הבנקאית מבין את השיקולים של הבורסה ורשות ני"ע, להתאמה ככל הניתן למסחר בעולם. "הם רצו להקביל אותנו עם המסחר באירופה בעיקר. שכן המסחר בארה"ב מתחיל בשישי ב-16:30 (הבורסה תיסגר ב-14:00). אולי זה יספיק כדי להכניס את המניות של תל אביב למדד MSCI EUROPE. משיחות שערכנו הבנו שזה היה תנאי הכרחי, אבל לא בטוח שזה תנאי מספיק. בכל מקרה, הבורסה רצתה להשיג קריטריון שיקדם אותה לשם כך".

מציאות חדשה במוסדיים

לגבי הערכתו לשעות הפעילות החדשות, סבור אותו גורם בנקאי, "אנשים מורגלים שלא לעבוד ביום שישי. כך שמי שיצטרכו לעבור שינוי תרבותי אלה הגופים המוסדיים: בתי ההשקעות, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וכיו"ב. הם יצטרכו לעבור לא רק שינוי מיכוני, אלא גם לבוא עם תיאבון והלך רוח (Mindset) לעבוד בימי שישי. אנשים יצטרכו להתאים את התא המשפחתי שלהם, משום שרוב הציבור לא עובד בימי שישי, ככה שפחות עובדים יגיעו למשרד ופחות ירצו בכלל לסחור".

מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות, נמרוד ספיר, סבור כי מדובר בצעד שידרוש היערכות רחבה, והוא גם מציין שבשלב זה לא ברור אם ניתן ליישמו עדיין.

ספיר אומר, כי "למעבר למסחר בימים שני-שישי עשויות להיות השלכות חיוביות על אטרקטיביות שוק ההון בישראל, בפרט בעיניים של משקיעים זרים". עדיין, "המהלך מצריך היערכות מורכבת של כלל הגורמים בשוק ההון, לרבות בתי ההשקעות, לאור המתכונת התפעולית והרגולטורית השונה החלה בפעילויות ובמכשירי ההשקעה השונים".

גורם בכיר באחד מבתי ההשקעות הגדולים מספר, כי ההיערכות אצלם עדיין לא החלה. הצפי לדבריו הוא מינוי תורני מסחר בימי שישי, כאשר ביום ראשון חלק מפעילות הבק-אופיס תתקיים: "בשישי יגיעו כנראה תורנים, שיבואו לבית ההשקעות ויעקבו אחרי המסחר. כמובן שהם יתריעו, ככה שאם נראה שיש מסחר ער מאיזושהי סיבה, יקפיצו את האחרים. אבל אני מעריך בזהירות שלא יהיו הנפקות בימי שישי, וגם ככה זה ייראה. מחזורים דלילים, אולי אפילו יותר מיום ראשון. עבורי כיום שישי זה יום סתלבט".

הוספה של יום חדש עשויה להוביל לדרישה לשינוי גם בהסכמי העבודה. אבל כאן הדעות חלוקות. בסביבת הבורסה אומרים שהנושא של עבודה בימי שישי כבר הוסדר שם בהסכמי העבודה הקיימים, ולכן לא צפוי צורך לעדכן אותו. בבנקים היו מי שאמרו שמוקדם להעריך, שכן ההודעה של הרשות יצאה רק השבוע, והנושא כנראה ייבחן בהמשך הדרך.

הסוחרים ברגשות מעורבים

על הסוחרים אי אפשר להסתכל כמקשה אחת. הם כוללים את קרנות הגידור, מוסדיים, משקיעים זרים ומשקיעי ריטייל עצמאיים וקטנים. עבור כולם זהו שינוי משמעותי.

אחד ממנהלי קרנות הגידור, אורי תובל, מנכ"ל תובל בית השקעות ויו"ר קרן הגידור אלמנדה קפיטל, אומר לגלובס: "קיוויתי בסתר ליבי שאולי הם ירדו מזה, אחרי שכל כך הרבה בתי השקעות וסוחרים התנגדו למהלך". לדבריו, "יש יתרונות שסוחרים ביום ראשון, כששאר הבורסות בעולם סגורות. אנחנו והבורסה בערב הסעודית היחידים שפתוחים. אז אפשר להגיב בראשון למה שקרה בסוף השבוע".

הוא מציין כי שעות המסחר בשישי עדיין יהוו מכשול מסוים שיפגע בסוחרים המקומיים: "לא תוכל להגיב אונליין למסחר בארה"ב שייפתח ב-16:30 באותו יום. לא יהיה מסחר במניות הדואליות (שנסחרות בת"א ובוול סטריט) בשישי עצמו. האמריקאים ישנים בין 10:00 בבוקר (בשישי) ל-13:50. האירופאים מתחיל לעבוד ב-11:00 לפי שעון ישראל ובאנגליה המסחר מתחיל ב-12:00. ככה שזה לא באמת מה שיזיז את הגבינה. השינוי הזה הוא לא לטובה".

מנהל בכיר בענף הגידור רואה את הדברים באור שונה לגמרי: "סוף-סוף זה קורה ועוברים לעבוד כמו העולם. בגדול, יום ראשון הוא יום מת מבחינתנו במשך שנים. אין כל כך מחזורי מסחר בבורסה. אין חוזים עתידיים שנסחרים בעולם. אז לטעמי זה היה צריך לקרות מזמן. נכון שאנשים רגילים לא לעבוד בשישי. אבל אצלנו בקרן נערכים לזה. גם ככה העובדים פועלים במשמרות. קרנות גידור גם סוחרות בהיקף גדול בחו"ל, אז תמיד יש לנו עובד שדבוק למסך המסחר במהלך ארוחת שישי.

"היו השנה גם המון משברים בימי שישי. היה צבר של ימי שישי עם אירועים ביטחוניים מורכבים בארץ (כמו פרוץ מבצע "עם כלביא"), וגם הנשיא טראמפ נוהג לצאת בימי שישי עם הצהרות. כשהשוק בארץ לא פועל אתה לא יכול לפעול בליבת התיק שלך, ואז אתה מגיב קודם כל במסחר בחו"ל. זה מהלך שיביא בסוף יותר כסף זר לישראל, פעילות בתעודות סל וכו'. זה משהו חיובי בראייה גלובלית, למרות הקשיים לסוחרים".

ההשפעות על הזרים

הראל גילאון, מנכ"ל משותף באופנהיימר ישראל, מעריך כי שינוי שעות המסחר לא יביא לשינוי דרסטי בפעילות הזרים, אבל כן עשוי להביא לשיפור קל.

לדבריו, "זה נותן לזרים גמישות שהפוזיציה שלהם תנוהל באותו זמן. כך שאם יש אירוע מקרו-כלכלי חריג מאוד בעולם, והזרים רוצים לשנות את כל התיק שלהם, הם לא יצטרכו לחכות עכשיו רק לישראל שתפתח את הבורסה ביום ראשון". גילאון סבור כי כניסה למדד MSCI EUROPE, שבבורסה לא מסתירים שהם מכוונים אליה, עשויה להיות גיים צ'יינג'ר, "ולהביא המון מחזורי מסחר".

איך יושפעו החברות?

בשוק מתקשים להעריך את ההשפעה של המהלך על החברות הציבוריות. הגורם המוסדי טוען כי הקושי עשוי להגיע דווקא בחובת הדיווח. "מאוד הגיוני שזה יעשה קצת בלגן עם החברות הציבוריות שמדווחות, משום שהן יתחילו לדווח גם ביום שישי. כאן זה לא כמו לשים כמה תורנים צעירים בבתי השקעות. בחברות מדווחות, כשצריך להוציא דיווח מיידי, רק למי שיש לו טוקן (מפתח דיגיטלי מיוחד מרשות ני"ע) יכול לעשות זאת. לרוב מדובר ביועץ משפטי או בכיר אחר בחברה הציבורית. זה כאב ראש לחברות המדווחות, אבל האלטרנטיבה שלהן זה להפוך לפרטיות. לא חושב שהן יעזבו את הבורסה בתל אביב בגלל זה, זה רק יעשה להן כאב ראש".