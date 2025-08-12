בחסות המלחמה: החברה שקיבלה הזמנות בכ־3 מיליארד שקל מהמדינה

מניית אלביט משקפת מתחילת השבוע את האתגרים החדשים של התעשיות הביטחוניות. שילוב האמברגו החלקי הגרמני עם התקווה העולמית להפסקת אש במלחמת רוסיה-אוקראינה הביאה לצניחת המניה ביותר מ-5% ביום ראשון. גם עסקה אסטרטגית עם משרד הביטחון בבוקר יום שני - שבמסגרתה משרד הביטחון חתם על הזמנות לרכש חימושים אוויריים מתוצרת החברה בהיקף של כ-900 מיליון שקל - רק הקטינה את ירידות השערים.

מהו שיעורה של ישראל מתוך הכנסות אלביט? אילו חימושים אוויריים מספקת החברה לצה"ל? ומהן העסקאות הבולטות שסגרה עם ישראל מתחילת המלחמה? גלובס עושה סדר.

מהי העסקה המשמעותית החדשה של אלביט בישראל?

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, חתם על הזמנות לרכש חימושים אוויריים מתוצרת אלביט עבור צה"ל, בסכום שעומד על כ-260 מיליון דולר. ייצור החימושים יתבצע במפעלי אלביט ברחבי הארץ, המעסיקים אלפי עובדים, שמאז תחילת מלחמת חרבות ברזל פועלים במתכונת מוגברת.

מהו שיעורה של ישראל מתוך הכנסות אלביט?

אצל אלביט תופס היצוא באופן מסורתי את חלק הארי, עם חברות בנות רבות שפרוסות מאוסטרליה, דרך הודו, איחוד האמירויות, גרמניה, בריטניה, ועד לארה"ב וקנדה. את הרבעון הראשון של השנה סיימה עם צבר הזמנות של 23.1 מיליארד דולר, עלייה של כחצי מיליארד דולר בתוך רבעון בודד, וישראל היוותה 34% מתוכו. לצורך ההשוואה, צבר ההזמנות עמד בתקופה המקבילה אשתקד על כ-20 מיליארד דולר.

דוחות סיכום 2024 של אלביט הצביעו כי מכירות אלביט לישראל זינקו בכ-70% לכ-1.9 מיליארד דולר. אלו היוו כ-29.1% מכלל הכנסות, מול כ-19.5% "בלבד" ב-2023.

על אף העלייה, שיעורה של ישראל מתוך כלל הכנסות אלביט עדיין נמוך יחסית ליתר החברות הגדולות, ובמיוחד הממשלתית הגדולה מכולן - התעשייה האווירית. אצלה, ישראל היוותה ב-2024 כ-34.1% מההכנסות (2.1 מיליארד דולר), לאחר 28.8% ב-2023.

אצל רפאל, על אף הצמיחה המשמעותית בהכנסות (כ-21.5% ברמה השנתית), שיעורה של ישראל נותר דומה למדי: 53.9% מההכנסות ב-2024 (2.8 מיליארד דולר), לאחר 53.6% ב-2023.

אילו חימושים אוויריים מספקת החברה לצה"ל?

המוצר הכי בולט בתחום החימושים האוויריים של החברה הוא רמפייג', שבו לפי פרסומים זרים השתמשה ישראל בהיקף נרחב במערכה נגד איראן ביוני. עוד קודם לכן, רמפייג', טיל אוויר-קרקע מדויק מאוד לטווחים של עד כ-250 ק"מ, שימש גם את הודו בהסלמה מול פקיסטן.

טילים בליסטיים שמשוגרים מפלטפורמות אוויריות הם בעלי יתרונות שונים על טילים כאלו שמשוגרים מהקרקע, בין השאר בשל הקושי המהותי ליירט אותם. טילי רמפייג' הם מדויקים מאוד, אבל גם זולים מטילי שיוט שמשוגרים ממטוסים - מה שהופך את השימוש בהם לכלכלי יותר.

מהם ההבדלים בין טילים בליסטיים וטילי שיוט?

ברגע שטיל בליסטי מסיים את ההאצה, הוא נמצא במסלול קבוע עד המטרה. לעומת זאת, טיל שיוט הוא מתמרן. אולם בשל התמרון הוא איטי יותר מטיל בליסטי, בדומה למטוס - ופותחו מערכות שיודעות לטפל באיום. לכן, יש אמצעי יירוט מול שני סוגי האמצעים, אבל כשמשגרים אותם ממטוסים, קשה יותר ליירטם.

אילו עסקאות בולטות נוספות סגרה אלביט עם משרד הביטחון מתחילת המלחמה?

אלביט נפרסת על תחומי פעילות רבים, ועל כן תופסת מקום משמעותי במימוש מדיניות הגברת העצמאות כחול-לבן של מערכת הביטחון, שהחלה עם מנכ"ל משרד הביטחון לשעבר והרמטכ"ל כיום רב אלוף אייל זמיר, ומתקדמת עם המנכ"ל הנוכחי אלוף (מיל') ברעם.

כך, בין השאר, באוקטובר אשתקד קיבלה החברה חוזה בסך כ-200 מיליון דולר ממשרד הביטחון עבור אספקת הלייזר למערכת ההגנה האווירית באמצעות לייזר "מגן אור", שצפויה להיכנס לשירות מבצעי ברבעון האחרון של 2025.

לאחר מכן, בדצמבר, הודיע משרד הביטחון על השלמת סדרת עסקאות בסך כ-130 מיליון דולר לרכישת מערכות תקשורת מתקדמות. באותו החודש, המשרד גם רכש מאלביט רחפנים מתקדמים ומערכות אוטונומיות בכ-43.9 מיליון דולר, בעקבות פיתוח משותף של מפא"ת, זרוע היבשה בצה"ל ואלביט.

כחודש לאחר מכן, המשרד חתם עם אלביט על שתי עסקאות - של הקמת מפעל לאומי לחומרי גלם, וייצור אלפי חימושי אוויר כבדים, בסך כולל של כ-290 מיליון דולר.

כיצד המלחמה השפיעה על מניית אלביט?

הצמיחה הגדולה בביקושים העולמיים הביאה את אלביט לעמדת החברה הישראלית הגדולה ביותר בוול סטריט. מאז 7 באוקטובר, מניית החברה נסקה בניו יורק בכ-120%. לקראת העתיד הקרוב, החברה עשויה להיות מושפעת מתוצאות פגישת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עם מקבילו הרוסי ולדימיר פוטין באלסקה ומההתפתחויות בעזה.

המכירות של אלביט לאירופה זינקו בשנים 2024-2021 ב-106%, והגורם העיקרי לכך הוא העלייה המשמעותית בתקציבי הביטחון ביבשת - כתוצאה מפלישת פוטין לאוקראינה בפברואר 2022.

לצד זאת, החלטת קנצלר גרמניה פרידריך מרץ להטיל אמברגו על אמל"ח שעשוי לשמש במלחמה בעזה, ממחישה כי גם הידידה מספר 2 של ישראל מאסה במערכה המתמשכת. לו יצליחו להגיע להפסקת אש, אז הרוחות צפויות להירגע, אבל אם לאו - השווקים עשויים להמשיך להגיב במסכים אדומים במניית אלביט.