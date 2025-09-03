שר החקלאות פנה לאחרונה לרבנים הראשיים וביקש מהם להפעיל את המחלבות בשבת על ידי לא-יהודים. זאת לאור המחסור בחלב שצפוי בחגי תשרי בשל אובדן 9 ימי עבודה בשל התלכדות של ימי החגים עם אמצע השבוע. כצעד מנע לקראת המחסור, משרד האוצר אישר ביטול זמני של המכס על יבוא חלב ניגר. מועצת החלב הציעה את הפעלת המחלבות בשבת כאלטרנטיבה, אך זו נענתה כעת בשלילה על ידי הרבנות הראשית.

מחסור בחלב בסוף הקיץ ובחגי תשרי הפך כבר לריטואל קבוע בשנים האחרונות, ומבקר המדינה כבר העיר על כך בעבר. גם השנה, בשל מיעוט ימי עבודה במחלבות בחודש תשרי, צפוי מחסור משמעותי.

בעקבות כך, ובפעם השניה אי פעם, משרד האוצר ביטל לחלוטין את המכס על יבוא חלב ניגר עד סוף שנת 2025, ומכסה של 2,000 טונות חלב למשך חודשיים ב-2026. רמי לוי כבר הודיע שהוא מתכנן לייבא חלב מפולין, וקמעונאים אחרים כמו אושר שוקלים להצטרף לכך גם כן. אך בשל הבעיות הלוגיסטיות והבירוקרטיות הכרוכות ביבוא חלב ניגר, מדובר בפתרון דחוק.

דרך המלך, לפחות ברמה הכלכלית, היא המשך הייצור בארץ. הרפתות ממשיכות לעבוד בשבת כרגיל, משום שאי-חליבה תזיק לפרות, אך המחלבות עצמן נדרשות לא לעבוד בשבת כדי לקבל את הכשרות שלהן - דבר הנדרש על ידי חלק ניכר מהצרכנים בישראל.

השיקולים ההלכתיים לא צוינו

שר החקלאות אבי דיכטר פנה באופן רשמי לרבנים הראשיים דוד יוסף וקלמן בר, וביקש מהם להתיר עבודה בשבת בעזרת לא-יהודים בלבד. אך הרבנים סירבו, ונמנעו מלתת את מלוא הנימוק ההלכתי לכך: "בקשתך לפתיחת המחלבות לעבודה בשבת ע"י אינם יהודים מעלה מספר שאלות הלכתיות שאין כאן המקום לפרטן". עוד הם אומרים ש"עבודת המפעלים בשבת עלולה לפגוע במענה הכשרותי שהן מקבלות". הם גם ממשיכים במליצה: "השבת היא מסימניה המובהקים של האומה הישראלית והיא אות הברית בין הבורא לעמו. אות זו מעידה שיש בורא לעולם, ושמירתה - על יעודו של עם ישראל".

בעוד שהשיקולים ההלכתיים לא צוינו, ייצור על ידי לא-יהודים בשבת יכול להיות תקין וכשר, אך בשל הסטנדרט המחמיר בו פועלת הרבנות - זה לא אושר, למרות הנזק הכלכלי הרב והחשש למחסור.

גם החלב המיובא ייוצר רק 5 ימים בשבוע, אך למחלבות בחו"ל אין קושי - מכיוון שהן יכולות למכור את החלב שמיוצר בשישי ובשבת לכל לקוח אחר באירופה. למחלבות בישראל, לעומת זאת, אין את הפריווילגיה להתנהל כך, משום שרוב צרכניה הם יהודים שומרי כשרות.

הרבנים הראשיים ציינו גם כי "בכל שנה ניצבת מערכת ייצור החלב בפני אתגרי החליבה בחודש תשרי. כפי שידעו המחלבות להתמודד עם אתגר זה בשנים קודמות אנו משוכנעים, שלאור ניסיונם, הם יוכלו ליתן מענה גם השנה. בעבר קרה שחל ראש השנה ביום חמישי ושישי בשבוע וגם לזה מצאו פתרון", ועוד הוסיפו כי הזמן שנותר עד לחגי תשרי הוא מספיק ארוך כדי למצוא פתרון. הכוונה, כנראה, להכנות שנדרשות כדי להכשיר ולייבא חלב מחו"ל, בעיקר מאירופה.