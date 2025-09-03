אחרי הוצאות השיא בחופש הגדול, אוגוסט הסתיים עם ירידה ברכישות

סוף החופש הגדול הביא עמו הפוגה בהוצאות הצרכניות, אחרי השיאים של אוגוסט. וכך, לפי נתוני מדד הפניקס גמא, השבוע האחרון של החופש התאפיין בירידה במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי לעומת השבוע הקודם.

הירידה הגדולה ביותר, גם השבוע, שייכת לענף התיירות, והפעם ב-15%. לאחר מכן ענף האופטיקה עם ירידה של 13%, וענף המחשבים והסלולר עם ירידה של 9%. מדובר בירידה טבעית לאחר חודשיים שבלטו בהוצאות כבדות של הישראלים על חופשות, טיולים, קייטנות, בילויים, אופנה ועוד.

בעוד הענפים שמזוהים בחודשי הקיץ עם פנאי ומותרות, כמו אופנה, מוצרי חשמל, מסעדות, תיירות ונופש, רשמו ירידות עם סיומו של אוגוסט - ענף המזון שמר על יציבות ואף רשם עלייה קלה של כ-2%. באופן בולט הרבה יותר, בימים האחרונים של החופש הגדול רשם תת-ענף אחד עלייה משמעותית: שוק "החזרה לבית הספר", שם מחזורי הקניות קפצו ביותר מ-10% לעומת השבוע הקודם.

אוגוסט כולו רשם עלייה דו-ספרתית במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי בענפים מרכזיים ביחס לאוגוסט אשתקד. ענף מוצרי החשמל הוביל את המגמה עם עלייה של כ-17%, אחריו סקטור המחשבים שצמח ב-11% ותחום האופנה שרשם עלייה של 9%. העליות מוסברות ברצון הציבור להתאוורר, לבלות ולרכוש גם בתקופה של שגרת מלחמה מתמשכת, לצד העובדה שישראלים רבים בחרו השנה לנפוש בארץ.

"אם מנתחים לעומק את שוק החזרה לבית הספר, רואים עלייה במספר הקניות וירידה בגובה הקנייה הממוצעת", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "הרשתות מורידות את מחירי הציוד לבית הספר בסוף החופש, והציבור, שמודע לכך, חיכה למבצעי הרגע האחרון. הנתונים מראים שהחופש הגדול הנוכחי האיר פנים לעסקים בישראל, ואנו עם הפנים קדימה לקראת קניות חגי תשרי".