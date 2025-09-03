ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום אחרי הוצאות השיא בחופש הגדול, אוגוסט הסתיים עם ירידה ברכישות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קניות

אחרי הוצאות השיא בחופש הגדול, אוגוסט הסתיים עם ירידה ברכישות

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל • מנתוני הפניקס גמא עולה כי ענף מוצרי החשמל רשם את העלייה הגבוהה ביותר בחודש אוגוסט

שירה ספיר 16:12
שוק ''החזרה לבית הספר'' רשם עלייה / צילום: Shutterstock, Grisha Bruev
שוק ''החזרה לבית הספר'' רשם עלייה / צילום: Shutterstock, Grisha Bruev

סוף החופש הגדול הביא עמו הפוגה בהוצאות הצרכניות, אחרי השיאים של אוגוסט. וכך, לפי נתוני מדד הפניקס גמא, השבוע האחרון של החופש התאפיין בירידה במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי לעומת השבוע הקודם.

תורה ועבודה: כמה תלמידי ישיבה עובדים במקביל?
האוצר טוען שאין מחסור במורים. ומה אומרים הנתונים?

הירידה הגדולה ביותר, גם השבוע, שייכת לענף התיירות, והפעם ב-15%. לאחר מכן ענף האופטיקה עם ירידה של 13%, וענף המחשבים והסלולר עם ירידה של 9%. מדובר בירידה טבעית לאחר חודשיים שבלטו בהוצאות כבדות של הישראלים על חופשות, טיולים, קייטנות, בילויים, אופנה ועוד.

בעוד הענפים שמזוהים בחודשי הקיץ עם פנאי ומותרות, כמו אופנה, מוצרי חשמל, מסעדות, תיירות ונופש, רשמו ירידות עם סיומו של אוגוסט - ענף המזון שמר על יציבות ואף רשם עלייה קלה של כ-2%. באופן בולט הרבה יותר, בימים האחרונים של החופש הגדול רשם תת-ענף אחד עלייה משמעותית: שוק "החזרה לבית הספר", שם מחזורי הקניות קפצו ביותר מ-10% לעומת השבוע הקודם.

אוגוסט כולו רשם עלייה דו-ספרתית במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי בענפים מרכזיים ביחס לאוגוסט אשתקד. ענף מוצרי החשמל הוביל את המגמה עם עלייה של כ-17%, אחריו סקטור המחשבים שצמח ב-11% ותחום האופנה שרשם עלייה של 9%. העליות מוסברות ברצון הציבור להתאוורר, לבלות ולרכוש גם בתקופה של שגרת מלחמה מתמשכת, לצד העובדה שישראלים רבים בחרו השנה לנפוש בארץ.

"אם מנתחים לעומק את שוק החזרה לבית הספר, רואים עלייה במספר הקניות וירידה בגובה הקנייה הממוצעת", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "הרשתות מורידות את מחירי הציוד לבית הספר בסוף החופש, והציבור, שמודע לכך, חיכה למבצעי הרגע האחרון. הנתונים מראים שהחופש הגדול הנוכחי האיר פנים לעסקים בישראל, ואנו עם הפנים קדימה לקראת קניות חגי תשרי".