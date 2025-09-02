האוצר טוען שאין מחסור במורים. ומה אומרים הנתונים?

מחסור במורים? רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, משרד האוצר פרסם הודעה שמאיימת לנפץ את המיתוס הזה: "(הנתונים) לכאורה מציגים מגמה הפוכה לדיווחים על מחסור במורים", נכתב במסגרת פרסום הדוח השנתי של הממונה על השכר במשרד האוצר על מערכת החינוך בישראל.

● המשרוקית | סיפורה של מערכת החינוך הישראלית בחמישה גרפים

ומה אומרים הנתונים? ובכן, שמשרד האוצר צודק. לפי נתוני ה־OECD לשנת 2023 (הנתונים המעודכנים ביותר), מספר התלמידים למורה בישראל (בחישוב שווה־ערך למשרה מלאה) די דומה לנתון במדינות המפותחת: גם בבתי הספר היסודיים (14.8 תלמידים למורה בישראל לעומת 13.8 בממוצע ב־OECD), גם בחטיבת הביניים (12.5 בישראל לעומת 12.4 ב־OECD וגם בתיכון (10.6 בישראל ו־12.4 ב־OECD).

אבל זה לא אומר שהטענות על צפיפות בכיתות הן המצאה. הנתונים בהחלט מצביעים על כך שהתופעה הזאת קיימת בישראל: ב־2022, בישראל היו 26 תלמידים לכיתה ביסודי ו־28 תלמידים לכיתה בחטיבת הביניים, כשב־OECD היו משמעותית פחות - 21 ו־23 תלמידים לכיתה בהתאמה.

אז בישראל יש מורים, אבל אין כיתות? איך זה מסתדר? אייל רם, בעבר סמנכ"ל עובדי הוראה במשרד החינוך והיום חבר בצוות החינוך שמובילה ד"ר יונית יעקובוביץ בתנועת פנימה, סייע לנו לפתור את החידה. לדבריו, "בישראל לומדים יחסית הרבה שעות ביחס לעולם. בנוסף, בבתי הספר היסודיים לומדים שישה ימים בשבוע. במדינות אחרות, כל המורים היו מלמדים את אותם חמישה ימים. אבל בישראל, כשהכיתה לומדת שישה ימים, והמורה מלמד חמישה ימים, המשמעות היא שכל מורה 'נעלם' ליום לימודים אחד - וצריך להביא במקומו עוד מורה".

זה גם מה שנכתב בדוח של הממונה על השכר. כפי שצוין שם, היחס בין מספר עובדי ההוראה לתלמידים לא מעיד על היחס בין משרות עובדי ההוראה לבין מספר התלמידים ברגע נתון בכיתה, "זאת משום שמספר שעות הלימוד השבועיות, שלהן זכאים התלמידים, גבוה ממספר שעות ההוראה הפרונטליות השבועיות של המורה. לכן נדרשים מספר מורים כדי להשלים את שעות הלימוד של הכיתה. בפועל, על כל שבוע לימודים של כיתה דרושות יותר משעות העבודה השבועיות של מורה יחיד".

ועדיין, צריך להעלות לפחות שתי הערות נוספות. כפי שאמר בעבר לגלובס נחום בלס, ראש תחום חינוך במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית: "ברמה הכלל־ארצית אין מחסור במורים, ויש רק יותר מורים לתלמיד ולכיתה מאשר בעבר. זה לא סותר את זה שבמקומות מסוימים או במקצועות מסוימים יש מחסור". לפי נתונים של מרכז טאוב, ב־2021 שיעור ההתאמה של למקצוע בקרב מורים בחינוך היסודי הממלכתי ללימוד מתמטיקה ועברית עמד רק על 30% ו־20%, בהתאמה.

חוץ מזה, ייתכן כי במהלך השנתיים האחרונות הורגש ביתר שאת שיש מחסור במורים בגלל המלחמה שפרצה באוקטובר 2023. לפי משרד החינוך, במהלך המלחמה אלפי מורים ומנהלים התייצבו לשירות מילואים - וזה נתון שאי־אפשר להתעלם ממנו.

תחקיר: יובל אינהורן