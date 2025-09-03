תורה ועבודה: כמה תלמידי ישיבה עובדים במקביל?

להגדרות הציונים לחצו כאן
נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד משמעי
תקציר הבדיקה
הטענה: שליש מתלמידי הישיבות עובדים במקביל ללימודים
מה נכון: 33% מתלמידי הישיבה עד גיל 23 עובדים לעתים קרובות או רחוקות
בקרב כל קבוצת הגיל הרלוונטית לגיוס, כרבע מתלמידי הישיבה עובדים
הציון: נכון
יש מי שבוחרים לנמק את אי־גיוס החרדים לצבא בטענה שגם לימודי התורה בישיבה הם "נשיאה בעול". אבל כמה ממי שאמורים ללמוד בישיבה באמת עושים זאת? "שליש מתלמידי תורה בכלל לא לומדים", טען ח"כ יבגני סובה. האם זה נכון?
● המשרוקית מתחדשת: הכירו את סולם הציונים החדש
כדי לבחון מי לא נחשב "לומד", אפשר להסתכל על תלמידי הישיבה שעובדים במקביל - דבר שהחוק אוסר על מי שקיבל דחיית שירות. סובה לא הפנה אותנו למקור לנתון שבו נקב, אבל ייתכן שהוא מבוסס על מחקר של ד"ר אסף מלחי מהמכון הישראלי לדמוקרטיה מ־2024. במסגרת המחקר נערך סקר בקרב תלמידי הישיבות, ממנו אכן עולה שכ־33% מהנשאלים עובדים לעתים קרובות (9%) או רחוקות (24%).
העניין הוא שנתוני המחקר נכונים לגילי 17־23, בעוד שקבוצת הגיל הרלוונטית לדחיית שירות היא 18־26. מה אומרים הנתונים על תעסוקה בקבוצה הזאת? מנתונים שקיבלנו מד"ר איתן רגב, סמנכ"ל מחקר של המכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית, עולה ששיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים בגילי 18־26 היה 26% ב־2023 ו־25% ב־2022. כלומר, בערך רבע מהגברים החרדים בגיל הגיוס - עובדים.
האם מדובר בהערכת חסר? הרי ניתן לחשוב, למשל, שיכולה להיות כאן תופעה יחסית רחבה של עבודה "בשחור". אלא שרגב לא סבור שזה המצב: "אין להם אינטרס לעבוד 'בשחור' כי חלק גדול מהכנסותיהם ממילא לא מגיע לתקרת המס או שהם זכאים למס הכנסה שלילי. בנוסף רובם זכאים להטבות מביטוח לאומי ונקודות זיכוי עבור הילדים, כך שלא בהכרח משתלם להם להעלים הכנסות. מה גם שחלקם הגדול שכירים וזה לא מתאפשר עבורם".
לפי רגב, "בדקנו שיעורי תעסוקה לפי זרמים שונים והייתה רק קבוצת תעסוקה אחת בה היה פער בין מה שאמרו לסוקרות לעומת מה שהיה בנתוני המסים. הקבוצה הזו היא גברים חסידים המונה 29% מהחברה החרדית. שיעורי התעסוקה שדווחו בה הגיעו ל־70־75%, ואילו נתוני המסים הצביעו על 56% בלבד. ואולם, בשאר הקבוצות לא היה פער משמעותי".
על מה מבוססים הנתונים הללו? רגב מסביר ש"קשה לדגום גברים שנמצאים בישיבות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא בהכרח מדייקת בקבוצת הגיל הזו כי היא לא רואה בה כמי שמייצגת גילי עבודה עיקריים". ובכלל, הוא אומר, חשוב לזכור שמדובר בסופו של דבר בבדיקות סקר.
לעומת זאת, רגב מעיד ש"במכון פיתחנו מתודולוגיה יישומית למדידה מהימנה של שיעורי תעסוקה באמצעות נתונים מנהליים של רשות המסים. מעבר לדיוק של מדידת שיעורי התעסוקה ברמת המאקרו, אנו מצליחים באמצעות שיטה זו למדוד באופן מדויק גם שיעורי תעסוקה ברמת המיקרו - כמו קבוצות גיל. כך, למשל, מבדיקה שערכנו עבור גילי 20־24 מרשות המסים, הגענו לנתון תעסוקה עבור נשים חרדיות של קרוב ל־90% - ואילו הסקר הציג נתון של 70%. זה פער משמעותי".
תחקיר: עדין קליין
לבדיקה המלאה לחצו כאן
שם: יבגני סובה
מפלגה: ישראל ביתנו
תכנית: הנבחרים, רדיוס
ציטוט: " שליש מהתלמידי תורה בכלל לא לומדים"
תאריך: 1.8.2025
ציון: נכון
השאלה איך לגייס את החרדים היא סוגיה משמעותית שעלתה בשנים האחרונות שוב ושוב. ח"כ יבגני סובה מישראל ביתנו סבור כי יש להתחיל בגיוס מי שלא יהיו "גאוני הדור", כפי שהוא טוען: "אני יודע נתונים ששליש מהתלמידי תורה בכלל לא לומדים". האם הוא צודק?
בבדיקה קודמת של המשרוקית, הראינו את השתלשלות המשפטית סביב מעמדתם של מי ש"תורתם אמונתם"- כאשר החוק אוסר לצאת לעבודה למי שקיבל דחיית שירות. באותו בדיקה הראנו גם שמרכז המחקר והמידע של הכנסת (הממ"מ) פרסם כי במחצית א של 2023 שיעור התעסוקה של גברים חרדים עמד על 55.8%. דוח מצב החברה החרדית 2023 של המכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית ציין נתון דומה (55%), ואף הדוח של 2024 הצביעה על ירידה ל-54%, בהשתמש בנתוני הלמ"ס על תעסוקה. אלא, שנתונים אלה מתייחסים לגילאי 25-66 ולכן לא משקפים את מצב התעסוקה של תלמידי הישיבות הרלוונטיים לגיוס (18-26).
מחקר של ד"ר אסף מלחי במכון הישראלי לדמוקרטיה (ממרץ 2024) בחן את שיעור העובדים בקרב תלמידי הישיבות בני 17-23, במגוון זרמים וקהילות. המחקר חילק את המדגם לשתי קבוצות: האחת (81%) - ישיבות "רגילות" של הזרם החרדי המרכזי, והשנייה (19%) - ישיבות "רכות", המיועדות למתקשים ללמוד כל היום ומציעות מסגרת מותאמת (למשל שיעורי עזר ופעילויות חברתיות). נמצא כי 21% מתלמידי הישיבות הרגילות עובדים במקביל ללימודיהם בישיבה, ואילו בישיבות הרכות 75% עובדים במקביל ללימודיהם. בסך הכל, 24% מהנשאלים עובדים לעיתים רחוקות, ו־9% עובדים לעיתים קרובות או בקביעות. אומנם הסקר הנ"ל אינו סוקר את קבוצת הגיל המדויקת אליה נדרשנו, אך הוא עשוי לשקף מגמה.
ד"ר איתן רגב, סמנכ"ל מחקר של המכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית ואחד מחברי דוח מצב החברה החרדית, מסביר: "קשה לדגום גברים שנמצאים בישיבות. הלמ"ס לא בהכרח מדייק בקבוצת הגיל הזו כי הוא לא רואה בה כמי שמייצגת גילאי עבודה עיקריים, בנוסף מדובר בבדיקות סקר. במכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית פיתחנו מתודולוגיה יישומית למדידה מהימנה של שיעורי תעסוקה באמצעות נתונים מנהליים של רשות המסים. מעבר לדיוק של מדידת שיעורי התעסוקה ברמת המאקרו, אנו מצליחים באמצעות שיטה זו למדוד באופן מדויק גם שיעורי תעסוקה ברמת המיקרו כמו קבוצות גיל. כך למשל, מבדיקה שערכנו עבור גילאי 20-24 מרשות המסים, הגענו לנתון תעסוקה עבור נשים חרדיות של קרוב ל־90% ואילו הסקר הציג נתון של 70% וזה פער משמעותי".
מה מכון החרדי למחקרי מדיניות נמסר לנו שיעורי התעסוקה במגזר החרדי לגילאי 18-26 שבשנת 2022 היה שיעור של 25% ועבור שנת 2023 - 26%. אבל האם יכול להיות שיש כאן תופעה רחבה יותר של עבודה "בשחור" שלא באה לידי בנתונים? לטענת רגב, זה לא סביר: "מבדיקות עבר, בהם נעזרנו בסוקרות חרדיות, בדקנו שיעורי תעסוקה לפי זרמים שונים והייתה רק קבוצת תעסוקה אחת בה היה פער בין מה שאמרו לסוקרות לעומת מה שהיה בנתוני המסים. הקבוצה הזו היא גברים חסידים המונה 29% (חב"ד המהווים 4% נוספים), שיעורי התעסוקה שדווחו בה הגיעו ל־75%-70%, ואילו נתוני המסים הצביעו על 56% בלבד. בשאר הקבוצות לא היה פער משמעותי וצריך להגיד, שאין להם אינטרס לעבוד בשחור כי חלק גדול מהכנסותיהם לא מגיע בכל אופן לתקרת המס או שהם זכאים למס הכנסה שלילי. בנוסף רובם זכאים להטבות מביטוח לאומי ונקודות זיכוי עבור הילדים, כך שלא בהכרח משתלם להם להעלים הכנסות. מה גם שחלקם הגדול שכירים וזה לא מתאפשר עבורם". בהינתן שאין נתונים ספציפיים על גילאים אלו לשנת 2024, אך לאור מגמת הירידה הכללית, ניתן לשער שגם אם שיעורם בתעסוקה גבוה מעט מהממוצע למגזר, הוא לא יגיע ל-33%.
מטעם ח"כ יבגני סובה לא נמסר תגובה.
לסיכום, בקרב גברים חרדים מעל גיל 25 אכן שיעור התעסוקה מעל שליש ואף עומד על 54%. אך בגילאים 18-26 הוא עומד על 26% בלבד. בנוסף, בסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה לכ-33% בני הישיבות בגילאים 17-23 יש תעסוקה. לכן, טענתו של סובה נכונה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.