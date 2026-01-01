אבי חורמרו, מנכ"ל הפעילות העסקית של האחים ג'ו, רפי ואבי נקש בישראל ובאירופה, הגיש אתמול (ד') תשובה חריפה לבית המשפט הכלכלי במענה לתביעה הנגזרת על סך 65 מיליון שקל שהגיש נגדו אבי נקש בטענה כי חורמרו נטל לעצמו זכויות מחברות הקבוצה, ביצע עסקאות ללא אישור ופעל בניגוד עניינים.

בתשובת חורמרו, המיוצג על ידי עו"ד רון ברקמן, טוען המנכ"ל הוותיק של הקבוצה החולשת על עסקי נדל"ן, מלונות ותעופה בשווי של מיליארדי שקלים - כולל חברת ארקיע, נמל אילת ושותפות באמפא - כי התביעה נגדו "מתחסדת ומיתממת המתעלמת מן המציאות באופן כה מובהק, עד כדי כך שכשקוראים אותה מתקבל הרושם שהיא אינה עוסקת בקבוצת נקש".

חורמרו מאשים את אבי נקש ברדיפה אישית שקלעה אותו למשבר: "מסע הרדיפה של אבי נקש והטענות שהעלה היכו אותי בהלם וגרמו לי לשיברון לב של ממש. אני, שעשיתי לילות כימים עבור הקבוצה, חשתי נבגד. הדבר פגע בי באופן אישי והוביל למשבר בחיי האישיים ולפירוק נישואיי".

"ליצור פסאדה של תביעה בסכומים מנופחים"

חורמרו טוען, כי כל ההחזקות שקיבל לידיו כמשקיע מיעוט בקבוצה שאותה ניהל ניתנו לו לפי הגורמים המוסמכים, ובראשם ג'ו ורפי נקש, וכי ממילא אינו מחזיק עוד בחלק מהזכויות שלגביהן תבע אותו אבי נקש. עוד מסתמך חורמרו על חוות דעתה של רו"ח רגינה אונגר וטוען, כי כל זכויותיו הוסדרו כדין וכי הסכומים שבהם נקב נקש הם "נסיון להטעות את ביהמ"ש וליצור פסאדה של תביעה בסכומים מנופחים".

לפי חורמרו, הוא הקים לאחים נקש "אימפריה עסקית, הצפויה להיות מונפקת לפי שווי של כ-4.5 מיליארד שקל, וזאת בנוסף לשווי החזקותיה בקבוצת אמפא שנאמד בכ-1.5 מיליארד שקל". שווי הקבוצה בישראל ובאירופה, כך נטען, כבר עולה על שווי עסקה המשפחה בארה"ב והקבוצה הכניסה את חורמרו כשותף מיעוט בעסקאות ובנכסים השייכים לה לנוכח תרומתו לה. כל החזקותיו של חורמרו, כך הוא מוסיף לטעון, תועדו ודווחו כדין.

חורמרו מתאר כיצד למרות שהקבוצה נחלקת בין שלוש נאמנויות, המוחזקות כל אחת בידי אחד מהאחים, מי שקיבל מאז ומעולם את ההחלטות בקבוצה הוא ג'ו נקש - בעוד שהשפעתו של אבי נקש מוגבלת יחסית. "ג'ו נקש הוא האדם שעיני כל היו נשואות אליו; הוא 'בעל הבית'. כל יוזמה, כל החלטה וכל עסקה קיבלו את אישורו. ג'ו היה ונותר מייסד הקבוצה. הדברים הם בבחינת מובן מאליו לכל בני משפחת נקש; לכל גורם ובעל תפקיד בקבוצת נקש; ולכל מי שבא במגע עם הקבוצה".

מהמסמך שהוגש לביהמ"ש הכלכלי עולה בהקשר זה, כי החלטות עסקיות שוטפות מתקבלות לרוב על ידי ג'ו נקש והחלטות מהותיות על ידי שני אחים, למעט החלטות שהשלושה קיבלו יחדיו. החלטות המתקבלות ע"י ג'ו או אח נוסף נחשבות למחייבות את השלושה ואת הקבוצה כולה. לצד זאת, היו מקרים שבהם אבי נקש היה מעורב בעניינים עסקיים שונים.

האופי המשפחתי של הקבוצה, ומנגנון קבלת ההחלטות בה, הוביל לפי הנטען גם לכך ש"ג'ו נקש, בהסכמתו המלאה של אחיו רפי נקש, אישר לצרף את חורמרו כשותף מיעוט בעסקאות ובנכסים של הקבוצה, וזאת במטרה לתגמל את חורמרו על תרומתו יוצאת הדופן לקבוצה ולהבטיח כי הוא ימשיך לשמש כמנהל הקבוצה". הדבר היה ידוע ומוסכם גם על אבי נקש, כך לפי כתב התשובה.

חורמרו מביא כדוגמא הודעה ששלח ב-2016 לג'ו ולרפי, בה עדכן אותם כי נענה לבקשתו של אבי נקש לוותר על חלק מהחזקותיו בקולנוע ירון (שהוחזק ע"י קבוצת ראם) ובשותפות מלון האופרה כדי "שחלילה לא יהיו מריבות ביניכם בגלל נושא פעוט זה". לכך ג'ו השיב "אני לא מקבל את זה". חורמרו ענה לו: "הי ג'ו זה בסדר, השלום הכי חשוב, תודה על הכל שבת שלום" וג'ו השיב: "אני לא מסכים, שבת שלום".

עוד טוען חורמרו, כי אבי נקש - אשר הגיש את התביעה באמצעות הנאמנות שבשליטתו - התיימר להתערב בניהול הקבוצה למרות שאינו ממלא בה תפקיד רשמי. לדוגמא, חורמרו מציין כי ב-2023 נתבע אבי נקש על ידי מי שהיה מקורבו ויד ימינו, רונן חדד, אשר תבע את נקש בסכום של כ-18 מיליון שקל, בטענה כי האחרון הבטיח לו תמורה ראויה עבור ניהול וייזום של כ-30 פרויקטי נדל"ן, אך גדע בפתאומיות את הקשר עמו והודיע שלא ישלם לו. חורמרו תוהה מכח איזו סמכות פעל נקש.

"חלק ממסע רדיפה אישי"

חורמרו מאשים את אבי נקש כי התביעה "היא חלק ממסע רדיפה אישי". המנכ"ל מתאר כיצד בתחילה היו השניים חברים, אך "עם הזמן חל בכך שינוי. זאת, בעיקר לאחר שאבי נקש צפה בהצלחתי, בעוד שמעורבותו שלו בעסקי הקבוצה הלכה ופחתה, בפרט לאחר העברתו מתפקידו כיושב ראש ארקיע בשנת 2019 ומינויי במקומו.

לכך התווספה העובדה שג'ו ורפי דחו את עמדתו של אבי ביחס לעסקאות גדולות ומשמעותיות שביצעה הקבוצה, אשר התבררו בדיעבד בהשקעות מוצלחות ביותר (וביניהן עסקת אמפא, עסקת אמגט בבני ברק, נמל אילת, מלון ימית ועוד)".

מעבר לכך, חורמרו מייחס את ה"רדיפה" מצד נקש למספר אירועים ספציפיים שאירעו בקיץ 2023, ובהם סירובו של חורמרו לכך שחברת מלון ימית, המחזיקה במלון אורכידיאה, תעמיד לטובת נקש כתב התחייבות ובו תסכים לוותר על מקרקעין שבבעלותה לטובת עיריית תל אביב. זאת, על מנת לסייע לנקש להסדיר מול העירייה חריגות בנייה בדירת הפנטהאוז שהוא מחזיק על גג מלון אורכידיאה בחוף ת"א. לדברי חורמרו, "סירובי להקריב את נכסי החברה לטובת האינטרס האישי של אבי נקש הוביל למסע לחצים אגרסיבי ומתמשך מצד האחרון".

עוד טוען חורמרו, כי אבי נקש "חש שמקומו נדחק" אחרי שבמסגרת "מפגש פסגה" של משפחת נקש בניו יורק ביקשו ג'ו ורפי למנות את חורמרו ליו"ר חברת ג'ורדאש ואחרי שחורמרו, ג'ו ורפי נקש סירבו לדרישת אבי נקש לפטר מנהל באחד ממלונות הקבוצה.

על רקע זה מציין כאמור חורמרו, כי חש נבגד ושבור לב, וכי חייו האישיים נקלעו למשבר. עוד הוא מציין, כי בנו של אבי נקש, יונתן, הגיש נגד חורמרו תלונה למשטרה, אשר נסגרה מחוסר עניין לציבור.

חורמרו מבקש מביהמ"ש לדחות את התביעה גם על רקע הסכם הפשרה שנחתם בינו לבין קבוצת נקש ביולי 2024. לדברי חורמרו, אבי נקש התנגד לפשרה וניסה להרחיק את עצמו ממנה. לפי חורמרו, נקש "ראה בהליך המשא ומתן כאמצעי לפגיעה בי, על מנת 'להוציא ממני כמה שיותר', ובכדי לתקוע טריז ביני ובין ג'ו ורפי נקש. הדברים נכתבו במפורש על ידי אבי נקש עצמו". בסופו של דבר אושר הסכם הפשרה על ידי ג'ו ורפי נקש תוך שאבי נקש מתנגד.

נזכיר, כי בהסכם הפשרה התחייב חורמרו, בין היתר, לשלם לקבוצה 5 מיליון שקל ולהעביר לה חלק מזכויותיו בתאגידים תוך שהוא שומר בידיו זכויות אחרות. עוד סוכם, כי אמפא - חברת ההחזקות שבשליטת קבוצת נקש ושלומי פוגל - תרכוש את אחזקות חורמרו (3%) בחברת אמפא ישראל 2016, והוא יעביר את מחצית התמורה לקבוצת נקש. מתשובת חורמרו לביהמ"ש עולה, כי התשלומים והזכויות הועברו וכי ההסכם מצוי בשלבי השלמה סופיים.