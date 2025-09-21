הייעוץ המשפטי לממשלה נגד המהלך של שר התקשורת שלמה קרעי

בייעוץ המשפטי לממשלה הגישו את חוות-דעתם בעניין חוק השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי, ממנה עולה התנגדות ברורה להצעת החוק שמובאת היום (א') לוועדת השרים לחקיקה.

לפי חוות-הדעת, "קידום הצעת החוק, הלוקה בפגמים מהותיים, מסכן את דמותה של התקשורת החופשית בישראל ואת יכולתה לבצע את תפקידה החיוני בחברה דמוקרטית".

לדברי הייעוץ המשפטי, ההצעה עדיין לא בשלה, ו"ההסדרים המרכזיים שלגביהם נקבע בחוות-הדעת כי הם אינם בשלים ומעוררים סוגיות חוקתיות כבדות-משקל, נותרו בעינם".

החוק למעשה מסדיר את שוק השידורים מחדש, באמצעות הורדת רגולציה וקביעת הסדרים חדשים ביחס לערוצי הטלוויזיה ושחקניות התוכן. לפי הייעוץ, מדובר ברפורמת עומק שעלולה לפגוע באופן חמור בחופש העיתונות והביטוי בישראל.

כך, למשל, נכתב כי ההצעה מבטלת את האסדרה על חדשות - כמו חובת הפיקוח - מבלי להציע חלופות מתאימות. נוסף על כך, החוק יאפשר מצבים שונים של בעלויות צולבות - מה שיכול להוביל לריכוז השליטה בכלי תקשורת בידי מספר שחקנים בודדים. החוק אף מתייחס למדידת רייטינג באופן ממשלתי, הסדר שלפי הייעוץ אין לו מקביל באף מדינה בעולם. כל אלה מצטרפים לדרישות מידע מצד הממשלה, במקום רגולטור סטטוטורי שיכול לשמור על חופש העיתונות, ומעלים חשש למעורבות מסחרית ופוליטית בעבודת גופי התקשורת בישראל, ובשידורי החדשות בפרט.

בייעוץ המשפטי אף כתבו כי עקב דיון בוועדת השרים לחקיקה, לא הונח בפניהם נוסח עדכני של החוק. לדברי הייעוץ, התיקונים, ככל שקיימים, לא קיבלו אישור כמקובל בהליך חקיקה ממשלתי.

חוסר שיתוף-פעולה

מדובר בהמשך הקו של חוסר שיתוף-הפעולה בין משרד התקשורת למשרד המשפטים וגם מול רשות האסדרה. במכתב הורחב כיצד השר קרעי בחר לקדם את החוק למרות שטרם קיבל מענה מרשות האסדרה, וגם כעת הוא מקדם את החוק למרות חילוקי דעות מהותיים.

לדברי הייעוץ המשפטי לממשלה, הקביעה של רשות האסדרה כי נפל פגם מהותי בהליך הבדיקה, וכי מדובר ברכיב יסודי ורגיש באסדרה שהשר קרעי מבקש לייצר, היא חסרת תקדים.

מצד אחד, משרד התקשורת מנסה להוכיח שהתקיימו כל הדיונים הנדרשים, ומצד שני, גם ברשות האסדרה וגם במשרד המשפטים חולקים על כך. למעשה, במשרד המשפטים ציפו שמשרד התקשורת יחזור ל"שולחן השרטוטים" כדי להעמיד תשתית עובדתית מקצועית וראויה. הטענה היא שהשר קרעי בחר למהר ולהגיש את הצעתו לוועדת השרים, בפעם השלישית.

ארגון העיתונאים: "פגיעה אנושה בשיח הציבורי"

ארגון העיתונאים והעיתונאיות תוקף את הבאת ההצעה במחטף וטוען כי "הצגת הצעת חוק לדיון בפני הוועדה בלוחות זמנים אלה מצטרפת לשורה של ליקויים בקידום החקיקה, בין היתר בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי לממשלה ורשות האסדרה, במה שנראה כמו ניסיון חפוז נוסף ומכוון לקבוע עובדות בשטח, במהלך הפגרה, ערב ראש השנה וחגי תשרי.

"הצעת החוק תפגע בציבור הישראלי ובעצמאותן של חברות החדשות, ותאפשר התערבות מסחרית ופוליטית בתכני חדשות. מטרת הצעת החוק היא אחת בלבד - להפוך את שידורי החדשות לשידורים מטעם, ולפגוע בצורה אנושה בשיח הציבורי, בחופש העיתונות ובדמוקרטיה בישראל".

בארגון לובי 99, הלובי הציבורי, אומרים כי "משרד התקשורת רץ לאשר את הצעת חוק השידורים בוועדת השרים לענייני חקיקה, למרות שרשות האסדרה קבעה שנפל פגם מהותי בסוגיית מהימנות החדשות, ושחוות-הדעת שלה, בת 115 עמודים, פורסמה רק הבוקר. פנינו במכתב לוועדה בבקשה לדחות את ההצבעה, על-מנת לאפשר לשרים לעיין בחוות-הדעת במלואה בטרם ההצבעה. מדובר בנושא רגיש ביותר - השפעת האינטרסים הכלכליים על מהימנות שידורי החדשות - שחייב להיות מטופל בזהירות הראויה. נמשיך להיאבק".

קרעי: "עידן השליטה של היועמ"שים נגמר"

שר התקשורת שלמה קרעי הגיב למכתב הייעוץ המשפטי לממשלה ומסר: "הם בפאניקה - עידן השליטה נגמר! חוק השידורים לא 'מסכן את דמותה של התקשורת החופשית' - הוא פשוט שם סוף לאחיזת החנק של הפקידות והיועמ"שים על התקשורת בישראל. לא תמשיכו לשלוט בה. לא תמשיכו להאשים נבחרי ציבור בניסיון לשלוט, כשמי ששלט בפועל, בגסות וללא אחריות ציבורית - אלה היועמ"שים והפקידות הכפופה להם.

"נגמר העידן שבו הרגולטורים שהמצאתם היו עבדים של ערוצי התקשורת החזקים ומשרתי המטרות הפוליטיות שלכם. אפילו על רשות האסדרה השתלטתם והפכתם אותה לזרוע פוליטית-משפטית מוטה - שלוחה של הייעוץ המשפטי לממשלה, המשרת נאמנה את הערוצים המסחריים החזקים.

"תם העידן הזה - והפעם באמת. לא יעזרו לכם הלחצים, האיומים או התרגילים. כל ניסיון לשלוט בנוסח חוק ממשלתי יסודי ואיכותי רק מפני שאתם פוחדים לאבד שליטה - ייכשל".