יו"ר החברה הציבורית שיתמודד על נשיאות התאחדות התעשיינים

צור (צורי) דבוש, יו"ר דירקטוריון ובעל השליטה בחברת קליל, החליט להתמודד על תפקיד נשיא התאחדות התעשיינים, במסגרת הבחירות שיתקיימו בחודש ינואר ויסמנו את סיום הקדנציה של ד"ר רון תומר - כך נודע לגלובס. זהו צעד מפתיע, משום שהציפייה הייתה שאברהם (נובו) נובוגרוצקי, יו"ר איגוד המתכת החשמל והתשתיות, יהיה המועמד היחיד.

לגלובס נודע כי דבוש כינס אמש (ג') קבוצה של תעשיינים, וכשהבין שהם עומדים מאחוריו - החליט ללכת על המהלך.

יו"ר קליל יידרש לעבוד במהרה, שכן יש לו שבועיים לנסות להשיג 50 חתימות של תעשיינים תומכים, כדי שיוכל להגיש מועמדות מול נובוגרוצקי שכבר מכין מזה תקופה את מהלכיו.

בכוונת דבוש לדרוש מנשיא ההתאחדות הנוכחי, ד"ר תומר, ומיו"ר ועדת הבחירות, שיוציאו את הקלפיות מגני התערוכה גם למחוזות, או שתתאפשר הצבעה דיגיטלית.

דבוש החליט לנקוט את הצעד יוצא הדופן בשל השפל שבו נמצאת התעשייה הישראלית, על אף התהליכים הגלובליים. בניסיון להתרחק ולהפחית למינימום את התלות בסין, ארה"ב ומדינות אירופה משקיעות הון בהשבת היכולות התעשייתיות הביתה - אבל בישראל זה לא כך. בבסיס יעדיו של דבוש עומדים הגברת המודעות בדרג קבלת ההחלטות למצב התעשייה הישראלית, והצורך הדחוף במעורבות לאומית בעידוד העצמאות המקומית.

רקורד מרשים

דבוש, בן 59, החל את פעילותו העסקית בשנת 1992, עם הקמת החברה הראשונה שלו היפרלוג, שעסקה בפיתוח מערכי הדרכה ממוחשבים. על בסיס אותה חברה הוקמה כעבור כשנתיים חברת גיאו־אינטראקטיב, שעסקה בפיתוח כותרי מולטימדיה, ולאחר מכן שונה שמה לאמבלייז. זו הונפקה ב־1996 לפי שווי של 160 מיליון דולר ונסחרה בבורסה של לונדון. בשיאה, הגיעה החברה לשווי שוק של כ־8 מיליארד דולר, ואת ההתקשרות עמה סיים דבוש ב־2003.

עוד קודם לכן, ב־1999, הקים דבוש את חברת דבוש השקעות, שאותה הוא מנהל. את קליל רכש ב־2001, לפי שווי של 140 מיליון שקל, כשמאותה שנה הוא משמש כיו"ר הדירקטוריון של החברה.

בה־בעת, דבוש משמש כמשקיע אנג'ל וכיועץ עסקי לסטארט־אפים. כך, למשל, הוא השקיע ב־2018 בחברת מאסיבית 3D, שהונפקה בבורסה בתל אביב כשלוש שנים לאחר מכן לפי שווי של כחצי מיליארד שקל.

מולו במרוץ לתפקיד נשיא התאחדות התעשיינים יעמוד כאמור אברהם (נובו) נובוגרוצקי, שבין השנים 2019-2012 כיהן כמנכ"ל אפריקה ישראל השקעות ואפריקה ישראל נכסים, וכן שימש כיו"ר דניה סיבוס, יו"ר אפריקה ישראל מגורים, יו"ר אפריקה ישראל מלונות ויו"ר אפריקה תעשיות. מאז 2018 הוא משמש כיו"ר של חברת חד אסף תעשיות, ומ־2022 מכהן גם כיו"ר איגוד המתכת, החשמל והתשתיות וחבר הנשיאות בהתאחדות התעשיינים. לצד זאת, משנת 2023 הוא מכהן כדירקטור חיצוני בחברות דן אמד נדל"ן ודן אקוויטי, וב־2025 מונה ליו"ר קל־קר עין כרמל.

האינטרס של קליל

לקליל יש אינטרס עסקי במפנה בהתנהלות ישראל בנוגע למדיניות המכסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בשנים האחרונות ככלל ואשתקד בפרט חלה עלייה משמעותית ביבוא האלומיניום מסין. כך, למשך, חלה צמיחה של 4.8% ב־2024 לכ־52 אלף טונות, כך לפי נתוני התאחדות התעשיינים.

בשנה החולפת, המכסים של נשיא ארה"ב הביאה להתייקרות חומרי הגלם ולחשש של קליל ומקבילותיה מיבוא מאסיבי יותר מסין - בעקבות הצעדים של טראמפ נגדה. בצל זאת, עלתה דרישה להיטלי היצף ומכסי מגן על היבוא הזול מסין.