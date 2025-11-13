הבחירות להתאחדות התעשיינים: מדוע נפסלה מנכ"לית איגוד ההייטק?

מועמדותה של מנכ"לית איגוד ההייטק מאיה שוורץ נפסלה מההתמודדות לנשיאות התאחדות התעשיינים בשל טענות לחוסר ניסיון מספק - מה שהשאיר מועמד אחד בלבד: אברהם נובוגרוצקי, המכונה "נובו". אולם שוורץ, המועמדת שהודחה, מכנה את המהלך "לא דמוקרטי" והודיעה כי תערער עליו לבית המשפט.

ד"ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים המייצגת בפני הממשלה את התעשיינים מכל הענפים בישראל, יפרוש בינואר 2026 לאחר שתי קדנציות מאז 2020. כעת, חברי התאחדות התעשיינים צפויים לבחור את הנשיא הבא שיעמוד בראשות אחד הארגונים העסקיים הגדולים במשק.

בהצבעה בהתאחדות התעשיינים, 11 הצביעו נגד המשך מועמדותה של שוורץ, ואחד בלבד הצביע בעד; זאת בשל "אי-עמידה בקריטריונים". אילו קריטריונים? על-פי חוות-הדעת המשפטית, שוורץ לא הציגה ניסיון בן 5 שנים בתעשייה באחד התפקידים המזכים.

ניסיון בשירותים ולא בתעשייה

שוורץ עומדת מאז 2022 בראשות איגוד ההייטק הישראלי, גוף חבר בהתאחדות התעשיינים, וכבר ב־2018 הקימה את מיזם מתחם חללי העבודה PITCH, שנועד להניע חדשנות במפעלי תעשייה. אך על־פי התאחדות התעשיינים, הניסיון שלה ב־PITCH הוא בתחום השירותים ולא בתחום התעשייה, ומה שהיא הציעה היה שירותי ייעוץ ולא פעילות תעשייתית ישירה. כמו כן, על פי התאחדות התעשיינים, העבודה שלה הייתה כעצמאית ולא כמנכ"לית או יו"ר של חברה, מה שפוסל אותה מלהתמודד לתפקיד נשיאת התאחדות התעשיינים.

שוורץ עבדה בעבר בחברת ישקר ואף הקימה סטארט-אפ לשיפור הלוגיסטיקה בתחנות דלק.

שוורץ הכריזה על מועמדותה כבר בחודש אוגוסט האחרון, ופסילתה התרחשה רק עתה. בשיחה עם גלובס מתחה שוורץ ביקורת על פסילתה, כינתה אותה "לא דמוקרטית" והבטיחה לפעול משפטית נגד ההחלטה.

נובוגרוצקי נשאר היחיד במרוץ

כאמור, הפסילה על-ידי ההתאחדות עצמה משאירה מועמד אחד בלבד: אברהם נובוגרוצקי, שהוא הוא יו"ר איגוד תעשיות המתכת, החשמל והתשתיות, אחד הגופים המיוצגים בהתאחדות התעשיינים. בין השנים 2012 ל-2019 הוא כיהן כמנכ"ל אפריקה ישראל השקעות ואפריקה ישראל נכסים. במסגרת תפקידו זה היה גם יו"ר של חברות נוספות בקבוצת אפריקה ישראל. בעולמות התעשייה, מאז 2018 הוא יו"ר של חברת חד אסף תעשיות ובשנת 2025 מונה גם ליו"ר של קל-קר עין כרמל.

התאחדות התעשיינים היא חלק מנשיאות המגזר העסקי, זאת לאחר מספר שנים בהם הארגונים היו מופרדים בעקבות סכסוך בין נשיא ההתאחדות היוצא רון תומר לבין דובי אמיתי מהנשיאות. ביולי 2024 הם הכריזו על התאחדות מחודשת, ולארגון המשותף הצטרפו גם התאחדות הקבלנים ואיגוד לשכות המסחר.

תגובת מאיה שוורץ, מנכ"לית איגוד ההייטק בהתאחדות התעשיינים: "הוועדה שפסלה את מועמדותי ושההחלטה שלה טרם הועברה אליי אלא הודלפה אל הרחובות ומשם אליי, מונה חברים ולוויינים של שומרי סף עייפים שמנסים לשמר כוח במקום לשרת את התעשייה. אותם אנשים מפחדים מדמוקרטיה פנימית, מפחדים משינוי. ניסיון לחסום מועמדת שמביאה עתיד, שקיפות והובלה הוא אות קלון על מצחה של ההתאחדות. זו לא פסילה שלי, זו פסילה של ציבור שלם של תעשיינים שרוצה הנהגה אמיתית ולא קומץ מקורבים. אני לא מתכוונת לתת לעסקנים שמפחדים מאור השמש לקבוע מי יהיה הנשיא. כאשר רק מועמד אחד אושר על ידם אין צורך בבחירות. אני אלחם על זכותם של החברים לבחור ולא שיחליטו עבורם בחדרים סגורים וללא פרוטוקולים".