שלוש החברות הביטחוניות הישראליות הגדולות - אלביט, התעשייה האווירית ורפאל - מדורגות ב־34 המקומות הבכירים בעולם ב־2024. כך עולה מדוח מכון שטוקהולם למחקרי שלום (SIPRI), שמדרג את מאה החברות הביטחוניות הגדולות בעולם. הדוח אף מצביע כי הכנסות שלוש החברות הישראליות גם יחד צמחו ב־2024 ב־16% לכ־16.2 מיליארד דולר.

● 3.5 מיליארד דולר: ישראל ויוון מתקרבות לסגירת עסקת ענק

● חץ 3 תהפוך השבוע למבצעית בגרמניה, ובשוק מדברים על גל ההזמנות שבדרך

החברה הישראלית הבכירה בדירוג היא אלביט, שבזכות צמיחה של 13.6% בהכנסות מביטחון לכ־6.28 מיליארד דולר, עלתה מהמקום ה־27 ל־25. זה הציב אותה מעל חברות גדולות בינלאומיות כדוגמת סאאב השבדית, ספראן הצרפתית ו־MBDA האירופאית. מי שעלתה מהמקום ה־34 ל־31 זו התעשייה האווירית, בזכות צמיחת הכנסות של 12.6% לכ־5.19 מיליארד דולר. היא התמקמה, למשל, מעל נבאל ודאסו הצרפתית, וכן הקונגלומרט האמירותי אדג'.

החברה הישראלית שביצעה את הקפיצה הגבוהה ביותר בדירוג היא רפאל, ממקום 41 ל־34. זה קרה בזכות עלייה של 22.7% בהכנסות ל־4.7 מיליארד דולר, מעל KBR האמריקאית ו־KNDS האירופאית.

בראייה כלל אזורית, לראשונה אי פעם נכנסו למאה החברות הביטחוניות הגדולות בעולם תשע חברות מהמזרח התיכון, כשההכנסות שלהם יחד עמדו על כ־31 מיליארד דולר. מתוך החברות הללו, שמונה מספקות מידע יציב, שממחיש הגדלת הכנסות בשיעור של 12% אשתקד.

שיא של כל הזמנים

בצמרת הטבלה ניצבות האמריקאיות. כתמיד, לוקהיד מרטין ראשונה, כשמי שדולקות אחריה הן RTX, ונורת'רופ גרומן. החברה הלא־אמריקאית הבכירה בדירוג היא BAE הבריטית, כשרוסטק הרוסית הגיעה למקום השביעי. החברות הסיניות הבכירות הן AVIC ו־CETC שניצבו במקומות השמיני והתשיעי בהתאמה.

חברות מסקרנות נוספות שנכנסו לדירוג הן הינדוסטאן אירונאוטיקס ההודית שנכנסה למקום ה־44, NCSIST הטייוואנית שמדורגת 50, QinetiQ הבריטית במקום ה־71, קונגסברג הנורבגית מדורגת 79, ו־Defend ID האינדונזית נכנסה למקום ה־96. בה בעת, מדינה שצומחת בתחום הביטחון היא יפן, שהכניסה חמש חברות לדירוג - הבכירה שבהן היא תאגיד מיצובישי: מקום 32, עם הכנסות מביטחון בסך כ־5.03 מיליארד דולר. זינוק של 36.7% ביחס לשנה קודמת.

בסיכומו של דבר, ההכנסות של כלל מאה החברות הביטחוניות הגדולות בעולם צמחו אשתקד ב־6% ל־679 מיליארד דולר, שיא כל הזמנים לפי מכון שטוקהולם למחקרי שלום. זה משקף את האופן שבו הגדלת תקציבי הביטחון בכל רחבי העולם ובמיוחד באירופה, במזרח התיכון ובאסיה־פסיפיק, מגדיל את הכנסות החברות במרבית המדינות.