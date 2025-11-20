לפני המלחמה עם איראן: פגישות סודיות של מדעני גרעין ברוסיה

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

1עדויות חדשות: רוסיה סייעה לתוכנית האיראנית לפיתוח נשק גרעיני

מדעני גרעין איראניים קיימו ביקור חשאי ברוסיה בנובמבר 2024, לפני התקיפה הישראלית-אמריקאית על מתקני האטום האיראניים, שבה נדונה אספקה וסיוע בטכנולוגיה רגישה שיכולה לסייע בפיתוח נשק גרעיני; כך חשף אתמול הפייננשל טיימס, לפי מקורות אמריקאים.

בעבר דווח על פגישה אחת בקיץ 2024, אולם החשיפה הנוכחית מעמיקה את החשד, לפי העיתון, כי היה שיתוף פעולה בין המדינות ומאמץ מוגבר מצד איראן לפתח נשק גרעיני מהאורניום המועשר שבידיה. המדענים האיראניים שהשתתפו בביקור היו מה-SPND, מכון המחקר שחתר לפיתוח נשק גרעיני, לפי מודיעין מערבי, ושנפגע בסדרת התנקשויות בפתח המלחמה הישראלית נגד איראן ביוני האחרון.

לפי העיתון, עצם קיום הפגישות הוא "אינדיקציה לנכונות של מוסקבה לשתף פעולה עם איראן" בתחום זה. לפי מומחים, מטרת הפגישה הייתה להשיג טכנולוגיה בתחום הלייזר, שהייתה מאפשרת לאיראן לוותר על הצורך בניסוי גרעיני במהלך פיתוח נשק אטומי. הביקור היה בעיר סנט פטרסבורג, ובפברואר 2025 התקיים ביקור-גומלין של אחד מראשי החברה הרוסית העוסקת בתחום הלייזר באיראן. "מדובר בעדות מוצקה לכך שרוסיה מסייעת לאיראן במחקר שלה לגבי נשק גרעיני, כאשר ארגונים וחברות הקשורים לממשלה מספקים טכנולוגיה דו-שימושית ומעבירים ידע בנושא", אמר מומחה מערבי לעיתון.

2הלחץ הישראלי עבד? גרמניה נמנעה בהצבעה על המשך מימון אונר"א

גרמניה נמנעה לראשונה בהצבעה על המשך מימון סוכנות האו"ם לפליטים הפלסטינים (אונר"א), בדרישה שהארגון יעבור רפורמות עמוקות שיטפלו בבעיות של שיתוף פעולה עם גורמי טרור, חינוך והסתה ועוד; כך מדווח הבוקר אתר המגזין הגרמני דר שפיגל.

מדובר אמנם בהצבעה ראשונית, אך העמדה הגרמנית משקפת הקשחה בדרישה לשינויים מרחיקי לכת באופן הפעולה של הארגון. הגרמנים הם מהמממנים הגדולים ביותר של אונר"א, וחידשו את הזרמת הכספים בשנה שעברה בעקבות חקירה פנימית שקיים האו"ם אחרי בדיקת המעורבות בהתקפות הטרור של ה-7 באוקטובר 2023 ובמלחמה בעזה.

שר החוץ הגרמני יוהאן וואדפול אמר כי הדרישות לרפורמות באונר"א הן חלק מההסכם הקואליציוני של הממשלה הגרמנית, וכי החשש הגרמני הוא מהקשרים הפסולים בין הארגון לבין ארגוני טרור. למרות העובדה כי גרמניה (ו-15 מדינות נוספות) נמנעו בהצבעה, ו-11 הצביעו נגדה, היא עברה ברוב של 144 מדינות. נכון לעכשיו המנדט של אונר"א מוגבל עד אמצע השנה הבאה, וההצבעה נועדה להכין את הקרקע להמשך המנדט עד אמצע 2029.

3בצרפת חוקרים את ה- AI של אילון מאסק בחשד להכחשת שואה

הרשויות בצרפת מרחיבות את החקירה בנוגע למנוע ה-AI של רשת X הנמצאת בבעלות אילון מאסק, גרוק, שתועד באמירות אנטישמיות חמורות ובהזדהות עם הנאצים; כך מדווחת סוכנות הידיעות הצרפתית.

השבוע התחוללה סערה בצרפת כאשר גרוק כתב בתשובה לשאלות משתמשים ברשת כי תאי הגזים של הנאצים במחנות השמדה "תוכננו למטרות חיטוי בעזרת ציקלון-B נגד מחלת הטיפוס" וכי ההוכחה לכך היא "תעלות אוורור וצינורות" המתאימים למטרה זו, ולא למטרות השמדה שיטתית, כפי שהיה במציאות. כמיליון בני אדם כבר צפו בהערות הכוזבות, נכון לאתמול.

מדובר באחת הטענות של מכחישי שואה, שכמה מהם עמדו למשפט בצרפת על פרסומן. הרשויות מסרו כי "ההערות מכחישות השואה של גרוק" יצטרפו לחקירה נגד הפרסומים ברשת X.

