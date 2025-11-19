על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1שינוי כיוון צרפתי: 39 חברות ביטחוניות מישראל מציגות ביריד ביטחוני בפריז

כתבת רשת אל-ג'זירה באנגלית ביקרה אמש (ג') ביום הפתיחה של התערוכה הביטחונית הגדולה MILIPOL המתקיימת סמוך לפריז. לעומת החרם על חברות ביטחוניות ישראליות ואף על עובדים ישראלים בתחום הביטחון בעבר, 39 חברות ישראליות משתתפות השנה בתערוכה, בעקבות החלטה של נשיא צרפת עמנואל מקרון בעניין, דיווחה הכתבת. היא הציגה את ביתני החברות הישראליות, שמרוכזים במתחם תחת שלטי ISRAEL, וכוללים חברות סייבר, מערכות לזיהוי פנים וגם יצרניות נשק לפיזור הפגנות, בין היתר. נציג של מכון הייצוא הישראלי אמר לה כי "השאיפה של ישראל היא לשלום", וכי יש לראות את ההיצע הביטחוני הישראלי הרב "בהקשר של העימות באזור".



כ-1,200 חברות מרחבי העולם משתתפות ביריד. פרשן פוליטי צרפתי אמר לרשת כי מקרון החליט לאשר את השתתפות החברות הישראליות, בניגוד לעבר, משום שהוא "רוצה מקום ליד השולחן" כעת כשיש הפסקת אש בתיווך אמריקאי וקטארי. רשת אל ג'זירה ממומנת על ידי קטאר.

"מקרון חייב לפייס את ישראל משום שהוא זקוק לאישורה, וזקוק לאישור אמריקאי, אם הוא רוצה שצרפת תהיה חלק מהיום שאחרי בעזה", ציין הפרשן.

מאת נטשה באטלר. מתוך אל ג'זירה. לצפייה בכתבה המלאה.

2בארה"ב מסכמים ביקור הנסיך הסעודי: "אחוות גברים" בין טראמפ לבן סלמאן

הביקור של יורש העצר הסעודי מחמוד בן סלמאן בוושינגטון היה הפגנה פומבית של "אחוות הגברים" (Bromance) בינו לבין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, וכלל "שפע של הוד והדר"; כך מסכם הבוקר הוושינגטון פוסט את הביקור, שבו הוכרזו שורת עסקאות ביטחוניות בין הממלכה הסעודית לארה"ב.

"טראמפ הרבה להפגין עליצות... והרבה לטפוח על גבו וללחוץ את ידו (של יורש העצר)", נכתב בעיתון, "בעודו הודף שאלות על מצב זכויות האדם בסעודיה". הביקור כלל ארוחה חגיגית, מטס של מטוסי קרב ומשמר רכוב על סוסים שבו צפו שני המנהיגים. העיתון כתב כי טראמפ אישר פומבית את העובדה כי סעודיה תקבל מטוסי F-35 ואמר כי "ישראל מודעת לכך".

בסך הכל, סיכם העיתון, המחויבות של סעודיה להגדיל את השקעותיה בארה"ב בתמורה לצעדים לקראתה לסך של טריליון דולר "נשארה מעורפלת למדי", ולא ברור אילו עסקאות השקעה יובילו להגדלה מ-600 מיליארד דולר שהובטחו בעבר לסכום החדש.

מאת מתיו לי. מתוך הוושינגטון פוסט. לקריאת הכתבה המלאה.

3בריטניה: משפט לפעילים הפרו-פלסטינים שהרסו מפעל של אלביט

משפטם של שישה פעילים פרו-פלסטינים שפרצו למפעל של חברת-בת של אלביט בבריטניה בשנה שעברה, פגעו בשוטרים, הרסו ציוד רב ותיעדו את המעשים נפתח אתמול (ג') בבריטניה; כך מדווח הגרדיאן.

השישה הם חברים בארגון Palestine Action, שהוגדר מאז כארגון טרור והוצא מחוץ לחוק. השישה, בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נאשמים בפריצה חמורה, בגרימת נזק ברמה פלילית ובהתנהגות אלימה. אחד מהם נאשם גם שתקף שוטרת והכה אותה בעזרת פטיש כבד מאחור, כשהוא גורם לה "פגיעה חמורה". השוטרת נפגעה בעמוד השדרה, ועדיין סובלת מכאבים.

"המבצע תוכנן בקפדנות רבה", ציינו נציגי התביעה ביום הדיונים הראשון: ואן, שבו היו הפורצים באוברולים אדומים, פרץ בנהיגה את שער המפעל, ופתח את הדרך לפורעים באוברולים שחורים שהתעמתו עם האבטחה. הפעילים בוואן היו חמושים בפטישים כבדים, "שנועדו בין היתר להטיל אימה ולהפחיד". הם גם השתמשו בהם כאשר המשטרה הגיעה למקום. הפורעים התיזו צבע אדום על הקירות, והשתמשו במוטות ברזל לזרוע הרס במקום. האירוע התרחש באוגוסט 2024 וכל הנאשמים נמצאים במעצר מאז. המשפט צפוי לארוך 10 שבועות. לא ידוע עדיין איזה עונש תדרוש התביעה.

מאת הארון סידיק. מתוך הגרדיאן. לקריאת הכתבה המלאה.