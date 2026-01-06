מייקל ברי מהמר: זו המניה שתרוויח הכי הרבה מהמצב בונצואלה

המשקיע הנודע מייקל ברי, שעלה לכותרות לאחרונה סביב הימורים שביצע נגד מניות אנבידיה ופלנטיר, צפוי כנראה לצאת נשכר מהימור אחר שביצע, על שחקנית בתחום הנפט שעשויה להתברר כמרוויחה הגדולה ביותר מההשתלטות האמריקאית על ונצואלה.

● ביל אקמן צופה שמחיר הנפט יצנח לאחר נפילת מדורו, ולאיראן יש סיבה לדאגה

● פוטנציאל הנפט הלא-ממומש של ונצואלה יכול להתהפך לטובת ארה"ב

ככלל, בעקבות ההתפתחויות בונצואלה, מניות הנפט ברחבי העולם נהנות ביומיים האחרונים מסנטימנט חיובי, לצד המניות הביטחוניות. המשקיעים מהמרים כי חברות הנפט האמריקאיות ירוויחו מהשאיפה של הנשיא דונלד טראמפ להכניס אותן לתהליך הבנייה מחדש של תשתיות הנפט בונצואלה. בכיר בבית הלבן אמר אתמול ל-CNBC כי ממשל טראמפ כבר שוחח עם מספר חברות נפט בנושא, אך לא פירט באילו חברות מדובר. אך מניה אחת שמייקל ברי מחזיק בה בשנים האחרונות, צפויה לפי האנליסטים לקבל את התנופה המשמעותית ביותר.

ברי פרסם אתמול בניוזלטר שלו כי הוא מושקע במניית ואלרו אנרג'י מאז 2020, פוזיציה שהוא מאמין שתלך ותהיה אטרקטיבית יותר ככל שארה"ב תלך לקראת אימוץ תפקיד גדול יותר בהחייאת תעשיית הנפט בונצואלה. היתרון של החברה נעוץ ביכולתה לעבד נפט גולמי "כבד" (כלומר, דחוס); זאת, כאשר הנפט בונצואלה נחשב לבין הכבדים בעולם, ולפי CNBC, מספר מוגבל של בתי זיקוק מצוידים כדי לעבד אותו בצורה יעילה.

"צריך להבין שהרבה מזקקות בחוף המפרץ נבנו במיוחד עבור נפט גולמי כבד מונצואלה. אז הן פעלו עם חומרי גלם לא־אופטימליים במשך שנים. זה [המצב החדש], לאורך הזמן, יוביל לשולי רווח טובים יותר בדלק סילוני, באספלט ובדיזל... אני מחזיק בוואלרו מאז 2020, ועכשיו נחוש להחזיק בה לזמן ארוך יותר אחרי סוף השבוע האחרון".

שולי הרווח יגדלו, המחירים עלולים לרדת בטווח הארוך

ב-CNBC מציינים כי לצד ברי, מספר אנליסטים נוספים סימנו את ואלרו כמרוויחה הגדולה ביותר מהמצב בונצואלה, במקרה של עלייה בהיצע הנפט מהאזור.

בבנק UBS ציינו כי ואלרו נמצאת בפוזיציה הטובה ביותר מבין המזקקות האמריקאיות, ככל שהיצע הנפט מונצואלה יגדל, בשל נוכחותה במפרץ החוף והיכולת שלה לעבד נפט "חמוץ וכבד" בקנה־מידה רחב. בבנק ההשקעות ריימונד ג'יימס מאמינים כי תחזית הפקת נפט שורית תהיה ניצחון ברור למזקקות האמריקאיות, אפילו במקרה בו הדבר בסוף יגביל את העליות במחירי הנפט מאוחר יותר השנה ולתוך שנת 2027. הבנק ציין את ואלרו כמי שקיבולת עיבוד הנפט שלה היא הגדולה ביותר מבין המזקקות האמריקאיות בחוץ המפרץ.

בבנק ההשקעות היפני מיזוהו ציינו כי ארה"ב ייבאה כ-135 אלף חביות נפט מוונצאולה בחודש אוקטובר האחרון, וכי היבואניות הגדולות ביותר בחודש זה היו ואלרו, PBF אנרג'י ושברון , עם נתח של 37%, 28% ו-24%, בהתאמה. הבנק ציין כי בעוד שההשתלטות האמריקאית על ונצואלה צפויה לשפר את שולי הרווח של החברות, מחירי הנפט נמצאם בסיכון לירידה בטווח הארוך.

ברי ציין גם כי הוא מחזיק במניית הליברטון , ורואה אפסייד גם למניות SLB ובייקר יוז , שעשויות לסייע בכל הנוגע לבנייה מחדש של צינורות נפט ובתי זיקוק. "צינורות הנפט ובתי הזיקוק בונצואלה ישנים ובמצב גרוע. העבודה הזו תועבר לקבלנים אמריקאים", כתב ברי. "שברון כבר נמצאת שם. אקסון מובייל ואחרות מנהלות הליכים משפטיים בנוגע לתביעות פיצויים מזה עשורים, וייתכן שיזכו לצדק כלשהו בקרוב יחסית, אם ארה"ב תתחיל לנהל את ונצואלה דה-פקטו, כפי שחלק הציעו. אני מחזיק במניית הליברטון, וייתכן שאקנה מניות נוספות או אופציות לטווח ארוך (LEAPs)".