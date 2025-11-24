הרשת החברתית X, של המיליארדר אילון מאסק, השיקה פיצ'ר חדש שיופיע בכל חשבון של משתמש, כשהמטרה המרכזית היא להציג את המידע על החשבון ובעיקר היכן הפרופיל מבוסס, כמה פעמים החשבון שינה את שם המשתמש שלו, תאריך ההצטרפות של החשבון ומתי המשתמש הוריד את האפליקציה. המטרה העיקרית מאחורי הפיצ'ר החדש, היא לייצר שקיפות ובעיקר להפחית את המעורבות הלא-אותנטית שיש בפלטפורמה. במילים אחרות - הפיצ'ר הזה חושף למעשה פעילות בוטים שמתחזים לאנשים אמיתיים עם שיוך של הקשר גאוגרפי או חברתי. בסוף השבוע שעבר, מאסק נענה לדרישה להציג מידע על מקום מגוריהם של החשבונות, וכתב "תנו לי 72 שעות".

המצב החדש מאפשר למשתמשים לקבל החלטה מושכלת אם הם מנהלים אינטראקציה עם חשבון אותנטי או שמדובר בבוט שמנסה להפיץ פייק ניוז. כך לדוגמה, בציוץ של חשבון המציג את עצמו כאזרחי ישראלי שמצביע למפלגה מסוימת - ניתן יהיה לראות אם החשבון אכן מבוסס בישראל או שמא מצוי בכלל בחו"ל. ב-X בעיקרון מאפשרים להציג את המדינה או רק את האזור הגיאוגרפי, ולטענתה מדובר באפשרות שתהיה זמינה באזורים שבהם חופש הביטוי עשוי להוביל לעונשים כבדים. כדי לבצע את השינוי הנ"ל, יש להיכנס לאזור המוגדר "פרטיות ובטיחות" ולבצע את השינוי משם. ב-X אף עובדים על פיצ'ר שיציג אזהרה אם בחשבון ישתמשו ב-VPN כדי להסוות את המיקום, במטרה לבלום את מי שינסה לטשטש את המיקום של החשבון.

החשבונות המזויפים בעזה

בדיווחים בתקשורת האמריקאית כבר הצביעו על חשיפת "קמפיינים" של משתמשי ימין רבים בארה"ב התומכים בגישת America First, המזוהים עם טראמפ, וכך גילו שהפרופילים האלו למעשה מבוססים מחוץ למדינה. ב-TechCrunch דיווחו כי בחשבונות של MAGA ניתן לראות כי רבים מהם נמצאים בכלל ביפן, ניו זילנד, פקיסטן ותאילנד.

הזיופים וההונאות מגיעים אף למלחמה בעזה. כך לדוגמה, אחד המשתמשים טוען כי הוא עיתונאי שמתגורר בעזה ועונה לשם Motasm A Dalloul. שם החשבון שלו הוא AbujomaaGaza ויש לו יותר מ-197 אלף עוקבים, אך לפי הפיצ'ר החדש הוא בכלל מבוסס בפולין. בעל החשבון דחה את הטענות על כך ופרסום סרטון על מנת להוכיח שהוא אכן מתגורר בעזה. לפי דיווח בפוקס ניוז, עלו טענות כי משתמשים רבים התווכחו בנוגע לסרטון וטענו כי הסרטון שונה באופן דיגיטלי. דוגמה נוספת שעלתה בפוקס ניוז היא חשבון בשם QudsNen, שהיא סוג של רשת חדשות שמגדירה את עצמה כרשת חדשות עצמאית לנוער ויש לרשת מעל ל-600 אלף עוקבים. החשבון מציין שהמיקום שלו הוא "פלסטין", אבל לפי הפיצ'ר החדש הוא מבוסס מחוץ למצרים, וזה בניגוד לחשבונות אחרים שמבוססים ב"פלסטין" כמו האמריקאית הפלסטינית מרים ברגותי.

משתמשים שונים התלוננו כי המיקום שרשום בפרופיל שלהם לא מדויק, וב-X כבר הספיקו להגיד שהנתונים לא יהיו מדויקים לחלוטין בהתייחס לחשבונות ישנים, ושהם יפתרו את הבעיות בימים הקרובים. ב-The Verge דווח כי המיקומים מפוקפקים בשל נסיעות, צוותים גלובליים, VPN או כתובות IP ישנות.