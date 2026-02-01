פיץ' צפויה להצטרף: מאחורי הודעת מודי'ס והאם העלאת הדירוג קרובה

סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית מודי'ס העלתה בסוף השבוע את תחזית הדירוג של ישראל מ"שלילית" ל"יציבה", בצעד קטן שמסמן את תחילת ההתאוששות מהורדות הדירוג חסרות התקדים שספגה ישראל מאז פרוץ המלחמה באוקטובר 2023.

סוכנות הדירוג המתחרה פיץ' צפויה לנקוט צעד דומה במהלך השבועות הקרובים, ולהעלות גם כן את תחזית האשראי של המדינה - כך מעריכים במשרד האוצר. זאת, בהמשך לשיחות שקיימו בחודש שעבר גורמים בכירים בצמרת הכלכלית עם נציגי החברה, שבהן עלה כי הסנטימנט של פיץ' השתפר באורח דומה.

בכך יישרו קו שלוש הסוכנויות הבינלאומיות בייצוב התחזית לדירוג הישראלי, אחרי שבנובמבר S&P הייתה הראשונה ביניהן להעלות את התחזית משלילית ליציבה.

הגורם שהכריע את הכף אצל מודי'ס, לפי הודעתה, הוא ירידת הסיכון הביטחוני: הסוכנות ציינה את סיום העימות הצבאי עם איראן ביוני 2025 ואת הפסקות האש עם חמאס בעזה ועם חיזבאללה בלבנון כגורמים שהובילו להערכה שהחשיפה של ישראל לסיכון גיאופוליטי "פחתה באופן מהותי".

שיפור התחזית הוא כמובן חיובי, אבל מדובר בנימוק שעשוי לעורר תמיהה. זאת משום שבאוקטובר האחרון, ארבעה חודשים לאחר סיום מבצע עם כלביא מול איראן, פרסמה מודי'ס סקירה שבה אותו סיום עימות בקושי קיבל משקל חיובי. באותו דוח, שנכתב בעקבות הסכם הפסקת האש בעזה, קבעה מודי'ס אומנם כי ההסכם "חיובי לאשראי" אך הזהירה כי "הסיכונים שההסכם לא ייושם במלואו נותרים גבוהים" והציבה "ירידה מתמשכת במתחים בין ישראל לאיראן" כתנאי עתידי שטרם התקיים. התחזית נותרה אז שלילית.

מה השתנה מאוקטובר?

מה השתנה בין אוקטובר לינואר? מבחינה ביטחונית, לא הרבה - ואולי להיפך. דווקא בימים אלה שוררת כוננות שקטה לקראת תקיפה אמריקאית אפשרית באיראן, שאם תתממש עלולה להוביל לסבב לחימה נוסף בין ישראל לאיראן. ההודעה העדכנית של מודי'ס מתעלמת לחלוטין מהסיכון הזה, ומציגה את סיום העימות של לפני חצי שנה כאילו מדובר בהתפתחות עדכנית. הנימוק הביטחוני, בקיצור, אינו עומד לבדו.

ניתן להעריך שהגורם שלא נכתב בהודעה, אך השפיע לא פחות על ההחלטה, הוא הפער שנפער בין הדירוג של מודי'ס למציאות. ישראל מדורגת אצלה Baa1 (שקול ל-BBB פלוס), נמוך בשתי דרגות מהדירוג ברמת A שמעניקות S&P ופיץ'.

בפועל, השוק מתמחר את ישראל גבוה יותר ממודי'ס: מרווחי האג"ח הממשלתיות מצביעים על רמת סיכון אשראי שמתקרבת לרמתה מלפני המלחמה. קודם למלחמה, ישראל דורגה A פלוס אצל מודי'ס ופיץ', ואף AA מינוס בסולם S&P.

מאז הורדות הדירוג במלחמה, השקל התחזק דרמטית, שוק ההון המקומי עקף את רוב הבורסות המובילות - ומודי'ס נותרה ללא הגנה על עמדתה. בנסיבות כאלה, גם אם הסביבה הביטחונית לא השתפרה מהותית מאוקטובר, הפער מול השוק ומול שתי המתחרות חייב אותה לנוע.

דרך ארוכה למעלה

לצד הרכיב הביטחוני, מודי'ס ציינה בהודעה גם את עמידות הכלכלה הישראלית, ושיפרה את תחזיות המאקרו שלה ביחס לדוח אוקטובר: היא צופה כעת צמיחה של 5% ב-2026 - לעומת 4.5% שצפתה באוקטובר, וצמיחה של 3%-3.5% בשנים שלאחר מכן - "רמה חזקה ביחס לכלכלות מפותחות אחרות".

גם תחזית החוב השתפרה מעט, מכ-70% מהתוצר ב-2026 להתייצבות על 68%. הסוכנות הדגישה את המשכיות ההשקעות בהייטק המקומי חרף המתיחות, ואת הגישה "החזקה מאוד" של ישראל לשוקי ההון. עם זאת, מודי'ס מזכירה נזק פיסקאלי ארוך-טווח: לפני 7 באוקטובר 2023 היא צפתה שיחס החוב לתוצר ירד ל-50% - פער של כ-18 נקודות אחוז מהתחזית הנוכחית, שממחיש את מחיר המלחמה.

כמה זמן ייקח להעלות את הדירוג של ישראל בחזרה לרמתו מלפני המלחמה? חברות הדירוג מעדיפות לנוע בהדרגה, כדי לקבל עוד ודאות מהשטח. בתהליך כזה השלב הבא יהיה העלאת התחזית לחיובית, בסבב הדירוג הבא בקיץ. ורק בהמשך, בשנה הבאה, ייבחנו העלאה של הדירוג עצמו, בדרגה אחת. ואולם, בתרחיש אופטימי שצופה שנתיים של התאוששות כלכלית וגירעונות סבירים, עשוי להיווצר לחץ על הסוכנויות להעלאת דירוג מהירה יחסית.