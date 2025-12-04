"משימור הון להעצמת הדור הבא": הטרנד החדש של המיליארדרים

בעבר, כשהיינו רוצים לבחון את מידת עושרו של האדם היושב מולנו, תהינו האם קיימות 7 ספרות בחשבון הבנק שלו. או במילים אחרות, האם הוא מיליונר. מאז, כך נראה, העולם כבר התרגל למיליונרים ה"פשוטים", וסמל הסטטוס החדש הפך להיות מיליארדרים. זה בדיוק מה שבוחן דוח UBS, מנהלת ההון הגלובלית, שפורסם היום (ה') בפעם ה-11 - כמה אנשים הפכו למיליארדרים, באילו תחומים הם נמצאים ומה המגמות החדשות בקרב העשירים.

מנתוני הדוח עולה כי בשנת 2025 נוספו 196 מיליארדרים שיצרו את הונם בעצמם, נוסף ל-91 שירשו את הונם. בסך הכול, מספר המיליארדרים עלה ב-8.8%, מ-2,682 לכמעט 3,000. מאז החל הדוח, זו העלייה השנתית השנייה בגודלה. העלייה הראשונה בגודלה, אגב, הייתה ב-2021 לאחר מגפת הקורונה. הפעם, הצמיחה נבעה בעיקר מיצירה עסקית.

באופן כללי, הונם של המיליארדרים שהשקיעו השנה בתחום הטכנולוגיה גדל ב-23.8%, לעומת האטה בצמיחה בתחום הצרכנות והקמענאות (5.3%). הצמיחה בהון התעשייתי הייתה המהירה ביותר, עלייה של 27.1% ל-1.7 טריליון דולר, כאשר יותר מרבע מהסכום הגיע מהמיליארדרים החדשים. ההון בתחום השירותים הפיננסים עלה ב-17% ל-2.3 טריליון דולר.

גם ההון הממוצע של נשים המשיך לעלות ב-2025 - עלייה של 8.4% ל-5.2 מיליארד דולר - יותר מכפול מקצב הצמיחה של הגברים. עם זאת, עדיין יש כיום 374 מיליארדריות לעומת 2,545 מיליארדרים.

"דור חדש משנה את המפה הגלובלית"

נכון לרבעון השלישי של 2025, הבנק השוויצרי UBS מנהל נכסים בהיקף של 6.9 טריליון, ביותר מ-50 שווקים ברחבי העולם. הדוח הנוכחי סוקר כאמור מיליארדרים ומתמקד בהונם ובשאיפותיהם. בנוסף, ערכה מנהלת ההון הגלובלית סקר מקוון בקרוב לקוחות מיליארדרים הרשומים באירופה, סינגפור, הונג קונג וארה"ב.

נראה שהסיפור המרכזי של הדוח נעוץ דווקא באלו שלא יצרו את הונם בעצמם, אלא קיבלו אותו בירושה. "במחקר שלנו אנו רואים כיצד עלייתו של דור חדש של יוצרי הון ויורשים משנה את המפה הגלובלית", אמר בנג'מין קוואלי, ראש לקוחות אסטרטגיים וקישוריות גלובלית של UBS Global Wealth Management ומנהל משותף ב-EMEA One UBS. "ככל שהמשפחות הופכות ליותר בינלאומיות והעברת ההון הגדולה מואצת, המיקוד עובר משימור ההון בלבד להעצמת הדור הבא להצליח באופן עצמאי ואחראי. זה משפיע לא רק על תכנון הירושה, אלא גם על סדרי העדיפויות הפילנתרופיים והחלטות השקעה ארוכות טווח".

כך, בשנה האחרונה 91 יורשים הפכו למיליארדרים, כאשר ירשו סכום שיא של 297.8 מיליארד דולר. בסך הכל, כיום כ-860 מיליארדרים רב דוריים מנהלים נכסים בשווי כולל של 4.7 טריליון דולר. ככלל, מספר המיליארדרים מהדור השני עלה השנה ב-4.6%, מהדור השלישי עלה מספרם ב-12.3%, וגם מהדור הרביעי ומעלה המספר גדל ב-10%.

מלבד המספרים עצמם, גם סקר שנערך בדוח מראה כיצד הדינמיקה המשפחתית משתנה. יותר משמונה מכל עשרה מיליארדרים עם ילדים הביעו רצון שילדיהם יצליחו בעצמם, והם מעריכים פיתוח כישורים יותר מהסתמכות על הון ירושה. 43% מהם עדיין מקווים לראות את ילדיהם ממשיכים ומפתחים את העסק, המותג או הנכסים המשפחתיים - כדי להבטיח את המשכיות המורשת המשפחתית.

בכל הקשור לעתיד - ההערכה היא שלפחות 5.9 טריליון דולר יועברו בירושה עד 2040 - ישירות או בעקיפין דרך בני זוג. "קהילת המיליארדרים מגוונת, ניידת וחדשנית יותר מאי פעם, סיכם קוואלי. "השילוב בין רוח יזמית לבין העברת ההון הבין-דורית הגדולה ביותר בהיסטוריה יוצר הזדמנויות ואתגרים חדשים למשפחות ולמנהלי הון כאחד".

גם בישראל יש יותר מיליארדרים

כשבוחנים את סדרי העדיפויות של המשקיעים המיליארדרים, ניכר כי צפון אמריקה נותרה היעד המוביל להשקעות (63%), אחריה מערב אירופה (40%) וסין (34%). על רקע אמון מחודש בסין הגדולה ובאזור אסיה-פסיפיק בכלל, 42% מהמיליארדרים מתכננים להגדיל חשיפה למניות שווקים מתעוררים ב-12 החודשים הקרובים .

רבים מהמיליארדרים מתכננים גם להגדיל חשיפה להון פרטי (השקעות ישירות וקרנות), קרנות גידור ותשתיות ב-12 החודשים הקרובים. וממה הם מודאגים? בראש רשימת הדאגות לשנה הקרובה נמצאים המכסים (66%), הקונפליקט גיאופוליטי משמעותי (%63) ואי-ודאות מדינית (59%) .

ומה אצלנו? מספר המיליארדרים בישראל בשנת 2025 עמד על 36, עלייה של 13% לעומת 32 ב-2024. מתוכם, 83% עשו את הונם בעצמם. הונם הכולל של המיליארדרים בישראל הסתכם בשנת 2025 ב-108 מיליארד דולר, עלייה של 26.3% לעומת הון בסך 85.6 מיליארד דולר בשנת 2024.