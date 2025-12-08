באירופה מעריכים: המועד שבו ישראל תתקוף באיראן

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● האם הפרויקט השאפתני והאופטימי של ישראל וירדן יצא לפועל?

● וול סטריט ג'ורנל: מדינות שהטילו סנקציות על ישראל - רוכשות ממנה נשק כעת

1מקורות אירופיים: ישראל "ככל הנראה" תתקוף באיראן ב-2026

מקורות דיפלומטיים אירופיים אמרו לרינה בסיסט, עיתונאית ישראלית הכותבת לאתר "אל-מוניטור" מצרפת, כי "ישראל ככל הנראה תתקוף באיראן ב-2026". זאת, "אפילו עם ממשל טראמפ לא יעניק אור ירוק להתקפה שכזו". הרקע לתקיפה יהיה חידוש המאמצים האיראניים לפתח נשק גרעיני ואמצעים לשיגורו.

"הקמפיין הישראלי יהיה מהיר ועוצמתי, אבל בסופו של דבר ללא תוצאות משמעותיות", אמר דיפלומט מערבי לאתר. הדיפלומט חוזה "שידור חוזר" של המלחמה שהתרחשה ביוני, אם איראן לא תחתום על הסכם גרעין חדש ותיסוג בה מכוונותיה להשיג נשק גרעיני. לפי האירופאים, תקיפה אפשרית תשרת את ישראל בכך שתסב את תשומת הלב העולמית הרחק מעזה. כעת, נכתב בדיווח, תשומת הלב האמריקאית מרוכזת בנעשה בעזה - ובמעבר לשלב השני של הפסקת האש - ו"הנשיא טראמפ נראה כמאמין שתוכנית הגרעין האיראנית חוסלה".

מאת רינה בסיסט. מתןך אל-מוניטור. לקריאת הכתבה המלאה.

2"קנצלר גרמניה מנסה לתקן בישראל את הפורצלן שהוא עצמו ניפץ"

ביקורו של קנצלר גרמניה פרידריך מרץ בישראל ביומיים האחרונים זוכה לסיקור נרחב בכלי התקשורת הגרמנים. "המטרה העיקרית של מרץ היא לאתחל מחדש את היחסים עם ישראל", כתב ה-FAZ בנוגע לביקור, שאליו הצטרפו כתבים גרמנים רבים. העיתון ציין כי מרץ נשא נאום נרגש ביד ושם שבו "שב על ההתחייבות" של גרמניה לדאוג לביטחונה של מדינת ישראל, אך כי המונח שבו השתמשו קודמיו - "שטאטסרזון", סיבת קיום מדינית - לא נאמר באופן פומבי.

בדי ולט הפרו-ישראלי הזכירו כי מרץ מנסה לתקן את היחסים אחרי ההחלטה שקיבל, באופן עצמאי לפי הדיווחים, להטיל אמברגו נשק חלקי על ישראל באוגוסט. "הוא מנסה לתקן את הפורצלן שהוא עצמו ניפץ", ציין אתר העיתון. כלי התקשורת בגרמניה כתבו כי למרץ נדרשו שבעה חודשים להגיע ולבקר בישראל (בפעם הראשונה כקנצלר, אך הוא ביקר בישראל בעבר), לעומת שלושה חודשים לקודמיו בתפקיד. הסיבה העיקרית הייתה המלחמה הנמשכת בעזה. מרץ לא שלל במהלך הביקור מעורבות גרמנית בכוח הפיקוח על מעבר רפיח שיישלח האיחוד האירופי.

כלי התקשורת במדינה הזכירו את מסירת מערכת החץ-3 לגרמנים, ואת דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במסיבת עיתונאים שקיימו השניים אתמול (א'), שבו הודה למרץ על "שיתוף פעולה פורה בתחום הביטחוני". במסיבת העיתונאים התחמק מרץ מהשאלה לגבי הזמנת נתניהו לביקור גומלין בברלין, למרות שיש נגדו צו מעצר בינלאומי שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג.

מאת מתיאס ויסובה ופרנקה ויטנברינק. מתוך ה-FAZ. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך די ולט. לקריאת הכתבה המלאה.

3בלבנון מבקשים מהאו"ם להציב "כוח חליפי" אחרי סיום המנדט של יוניפי"ל

משלחת של תריסר נציגים בכירים של האו"ם מבקרת בימים אלה בלבנון, בניסיון לבחון ולהציע מנגנון שיישמור על הפסקת האש בדרום המדינה מול ישראל בתום השנה הבאה (2026). כך פורסם ב-AP. האו"ם הצביע לפני כארבעה חודשים על הארכה "אחרונה" של מנגנון יוניפי"ל, הפועל בדרום לבנון כבר מסוף שנות ה-70', בלחץ אמריקאי. הצרפתים דורשים כי המנגנון יוארך עוד ועוד, אולם ארה"ב - בתמיכה ישראלית - מנהלת קמפיין נגד המשך הפעילות של הגוף.

הנציגים השונים סיירו במדינה, כולל לאורך הגבול עם ישראל. הם דיווחו כי ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם, אמר להם כי ארצו תזקק ל"כוח חליפי" כדי לשמור על הגבול עם ישראל, גם אחרי היציאה המתוכננת של יוניפי"ל מלבנון. המשלחת אינה צפויה לבקר בישראל. הארגון היה אמור לאכוף את החלטת האו"ם אחרי המלחמה ב-2006 למנוע מחיזבאללה להתעצם בדרום לבנון, אך נכשל בכך. ממשלת צרפת, לפי הדיווחים, דוחפת להאריך את המנדט בתקופה נוספת גם אחרי סוף השנה הקרובה.

מתוך AP. לקריאת הכתבה המלאה.