האם הפרויקט השאפתני והאופטימי של ישראל וירדן יצא לפועל?

● "ההזדמנויות עלולות לרדת לטמיון": תחזית פסימית למזרח התיכון

● דווקא כשהקנצלר בארץ, לופטהנזה קרגו הטילה אמברגו נשק על ישראל

1האם סוף סוף יפתח בית החולים הישראלי-ירדני?

לאחר שנים של עיכובים, ישראל וירדן מקדמות את אחד מפרויקטי הפיתוח של תוכנית "שער הירדן", פארק תעשייה משותף שעליו יוקם בית חולים ישראלי שיטפל בחולים ירדנים, פורסם ב-Green Prophet, אתר חדשות שמתמקד בחדשות הסביבה במזרח התיכון.

"הפרויקט, שנהגה עוד במהלך שיחות השלום ב־1994 בין ישראל לירדן, צובר סוף־סוף תנופה לאחר שנים של מחלוקות משפטיות ועיכובים בבנייה", נכתב. גורמים ישראליים אישרו כי בית החולים "המתוכנן בראש ובראשונה לטפל במטופלים ירדנים, נמצא תחת בחינה פעילה של הממשלה". המרכז הרפואי מתואר על ידי ראש מועצת עמק המעיינות איתמר מטיאש כ"מרכז לטיפול בסרטן, כך שאנשים מירדן או מאזורים רחוקים יותר יוכלו להגיע ולקבל טיפול".

לפי האתר, "המאפיין המרכזי של 'שער הירדן' הוא מודל הגבול ההנדסי־מדויק שלו. עובדים משתי המדינות יוכלו להיכנס לאזור התעשייה המשותף תוך שהם נשארים בתוך 'בועה אקס־טריטוריאלית'. ירדנים הנכנסים אל האזור שבצד הישראלי לא יקבלו כניסה לישראל מעבר לשטח זה, וישראלים העוברים לצד הירדני לא ייכנסו לירדן".

מתוך ה-Green Prophet מאת קרין קלוסטרמן. לקריאת הכתבה המלאה.

2הטלגרף: "אלו כל הדרכים שבהן ישראל מוחרמת"

"מחרם האירוויזיון ועד נטישות באו"ם, מדינת ישראל ניצבת מול מתקפה ציבורית כמעט בכל תחום מאז 7 באוקטובר", נכתב בטלגרף הבריטי בכתבה שסוקרת את כל הדרכים בהן ישראל מוחרמת.

לאחרונה מדינות אירופיות הכריזו כי הן מושכות את השתתפותן באירוויזיון עקב השתתפותה של ישראל. בטלגרף נכתב כי זהו חלק משורה ארוכה של ניסיונות "לבטל את המדינה היהודית בשל המלחמתה בחמאס".

גם תחרות השיאים גינס החרימה לאחרונה עמותה ישראלית כשהודיעה לעמותת "מתנת החיים" כי "התוכנית לאסוף 2,000 תורמי כליה לא תוכל להיחשב כשיא רשמי". בגינס הסבירו את המדיניות בכך ש"הנושא רגיש במיוחד כרגע".

בטלגרף נכתב כי השימוש התכוף במושג "רגישות" הפך קבוע כאשר מתייחסים לישראל מאז ה-7 באוקטובר. "ישראל מבוטלת בידי אנשים וארגונים כמעט בכל תחום של החיים הציבוריים".

גם באקדמיה, "קמפיין ה-BDS נגד ישראל פועל כבר יותר מ־20 שנה בעולם האקדמי, בהובלת איגוד המרצים הבריטי UCU, אבל קיבל תאוצה חדשה מאז פרוץ מלחמת ישראל-עזה ב־2023". "אוניברסיטאות בבלגיה, הולנד, איטליה וספרד הצביעו יותר ויותר בעד השעיית הסכמים עם מוסדות ישראליים", נכתב. חלק מהמוסדות מחרימים את ישראל באופן גלוי, אך חלק נוקטים ב"חרמות צל". כלומר "מוסדות פשוט מפסיקים לעבוד עם חוקרים ישראלים בלי לנמק".

בנוסף, "תנועת ה-BDS דוחפת קרנות פנסיה ורשויות מקומיות למשוך השקעות מחברות ביטחוניות ישראליות - ובחלק מהמקרים אף הצליחה".

גם בשדה הספורט החרם על ישראל גובר. לאחרונה, "החלטה מעוררת מחלוקת לאסור על אוהדי מכבי תל אביב להגיע למשחק מול אסטון וילה נבעה בין היתר מארגון Game Over Israel, הפועל להשעיית ישראל מהכדורגל העולמי בטענה שהיא 'מבצעת רצח עם ומשדרת אותו בשידור חי'". בנוסף, "אופ"א צפויה לדון בקריאה להשעות את ישראל מהמסגרות האירופיות".

מאמצי החרם הופנו גם לתחום הקמעונאות. "כל מוצר הקשור לישראל, החל מחנויות שהיו בבעלות יהודית כמו Marks & Spencer ועד קוקה־קולה בשל מפעל בישראל. רוב היוזמות כשלו".

"הסופרמרקט היחיד שאסר במפורש מוצרים מישראל הוא ה־Co-op, שהודיע שיפסיק לרכוש מוצרים מישראל, איראן, רוסיה, אפגניסטן ועוד 13 מדינות שמבצעות לכאורה 'הפרות זכויות אדם מוכרות בינלאומית'", נכתב.

מתוך הטלגרף מאת ניקול למפרט. לקריאת הכתבה המלאה.

3"מי שמתנגדים לחמאס ונתמכים על ידי ישראל, יסיימו את חייהם באלימות"

יאסר אבו שבאב, מנהיג מיליציית "הכוחות העממיים" מעזה שנהנתה מתמיכת ישראל, נהרג בשבוע שעבר. בניו יורק טיימס נכתב כי מותו של אבו שבאב "ממחיש את מה שאנליסטים הזהירו ממנו מזה זמן רב: פלסטינים שנבחרו על ידי ישראל כדי לערער את חמאס צפויים, ברוב המקרים, לסיים את חייהם באלימות".

הריגתו של אבו שבאב כונתה על ידי חמאס "גורלו הבלתי נמנע של כל בוגד". ארגון הטרור קרא לחברי מילציות נוספות המקורבות לישראל "להסגיר עצמם לפני שיהיה מאוחר מדי".

"מאז ימי המלחמה הראשונים, ישראל חיפשה בעלי ברית פוטנציאליים בעזה שיסייעו לערער את שליטת חמאס. לשם כך היא טיפחה לפחות ארבעה ארגוני חמושים פלסטינים קטנים", נכתב. אולם, אנליסטים "ראו ב'כוחות העממיים' את הגדולה והמאורגנת ביותר מבין המיליציות. אבו שבאב אמר באוקטובר כי בשטחו חיים כ־3,000 תושבים, פחות ממחציתם לוחמים". שלום בן־חנן, בכיר לשעבר בשב"כ, אמר לניו יורק טיימס כי "המיליציות הקטנות סייעו לאבטח אזורים בעזה עבור צה"ל, ובכך שחררו חיילים למשימות אחרות". בן־חנן הבהיר כי "לא אבו שבאב ולא יתר המיליציות הקטנות היוו איום ממשי על חמאס: מספרם היה קטן מדי, וקשריהם עם ישראל הפכו אותם מוקצים בעיני רוב הפלסטינים".

לפני מותו, אמר אבו שבאב כי "קיווה להשפיע על עתידה של עזה ללא חמאס".

מתוך הניו יורק טיימס מאת אהרון בוקסרמן. לקריאת הכתבה המלאה.

4א-שרע בכנס בדוחא: "ישראל נלחמת בסוריה ברוחות רפאים"

בכנס בינלאומי בדוחא אמר הנשיא הזמני של סוריה אחמד א-שרע כי התקיפות האוויריות והקרקעיות של צה"ל לדרום סוריה הן "לחימה ברוחות רפאים".

א-שרע אמר כי "סוריה מתעקשת לכבד את הסכם ההתנתקות מ־1974 עם ישראל - שהחזיק מעמד מעל 50 שנה; במידה מסוימת, זהו הסכם מוצלח". הוא הוסיף כי "פגיעה בהסכם וחיפוש אחר הסכמות אחרות כמו אזור מפורז... עלולים להוביל אותנו למקום מסוכן עם השלכות בלתי ידועות". א-שרע אמר כי למרות הביקורת "הוא שולח מסרים חיוביים לישראל בנושא שלום ויציבות אזורית".

א-שרע אמר כי ישראל מצדיקה את התוקפנות שלה במאבק מול חמאס. "ישראל הפכה למדינה שנלחמת נגד רוחות רפאים. הם מצדיקים הכול באמצעות דאגות ביטחוניות, ולוקחים את 7 באוקטובר ומטילים אותו על כל מה שקורה סביבם". א-שרע הוסיף כי ישראל הפכה למדינה שמייצאת משברים: "ישראל הגיבה לסוריה באלימות קיצונית, ביצעה יותר מ־1,000 תקיפות אוויריות ו־400 חדירות לשטחה. האחרונה שבהן הייתה הטבח שביצעה בעיירה בית ג'אן במחוז דמשק, שבו נהרגו עשרות".

מצד ישראל נטען כי יש חששות גוברים שמא "קבוצות קבוצות טרור המזוהות עם חמאס או עם שרע יפלשו לישראל ללא אזור חיץ יציב. ישראל השתלטה על 400 הקמ"ר של אזור החיץ המפורז בדרום סוריה".

מתוך הגרדיאן מאת פטריק ווינטור. לקריאת הכתבה המלאה.