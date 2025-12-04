"ההזדמנויות עלולות לרדת לטמיון": תחזית פסימית למזרח התיכון

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1"ההזדמנות של המזרח התיכון הולכת ומתרחקת"

"השנתיים האחרונות של מלחמות הביאו מוות והרס למזרח התיכון, אך הן גם יצרו הזדמנויות יוצאות דופן לשינוי בעזה, בלבנון, בסוריה ובאיראן. למרבה הצער, ההזדמנויות הללו עלולות להתבזבז בשל טיפול לקוי ועיכובים מצד ארה"ב, ישראל והמדינות הערביות", פורסם בוושינגטון פוסט בטור דעה של העיתונאי דיוויד איגנשיוס.

בכיר במערכת הביטחונית הישראלית אמר לוושינגטון פוסט כי הדיפלומטים לא מנצלים את "המבוכה שבה נמצאות איראן ובעלות בריתה", והוסיף כי כעת "הכל תקוע".

בעוד ש"ישראל השיגה הצלחות מרשימות במערכות הדמים שלה נגד חמאס, חיזבאללה ואיראן", היא לא הצליחה "לתרגם זאת להישגים פוליטיים", הבהיר רוברט סאטלוף, מנהל המכון למדיניות המזרח הקרוב בוושינגטון. סאטלוף הזהיר כי עבור ישראל "הזדמנויות הוחמצו, עצוב ומצער".

אז מה השתבש בעצם? "מדינות שהתנדבו להצטרף לכוח הבינלאומי כמו אינדונזיה ואזרבייג'ן מתחילות לסגת, ומדינות תורמות מסרבות להתחיל פרויקטי שיקום כל עוד אין ביטחון בעזה".

ההזדמנות להחיות את מאמצי השלום "עשויה להגיע השבוע, כאשר שגריר טראמפ באו"ם, מייק וולץ, יבקר בישראל ובירדן, 'אולי הוא יוכל לחדש את התהליך התקוע'".

מתוך הוושינגטון פוסט, מאת דיוויד איגנשיוס. לקריאת הכתבה המלאה.

2הניו יורק טיימס: "כך ההתנחלויות באיו"ש מביאות לעקירת פלסטינים"

במאי האחרון ממשלת ישראל "אישרה 22 התנחלויות, ההרחבה הגדולה ביותר מזה עשרות שנים, וכעת משפחות פלסטיניות נאלצות לעזוב את בתיהן", פורסם בניו יורק טיימס. "האו"ם ובית הדין הבינלאומי לצדק קובעים שכל ההתנחלויות ביהודה ושומרון מפרות את המשפט הבינלאומי. ישראל דוחה זאת", נכתב.

עבד־רחמן, בן 58, חי עם אשתו ועם כוורות הדבורים שלו על מדרון מרוחק ביהודה ושומרון נפגע כעת מהתרחבות ההתנחלויות ואמר לניו יורק טיימס כי חיילים פינו אותו מביתו כאשר "מתנחלים ישראלים הקימו מאחז במרחק של כ־200 מטרים ממני". רחמן סיפר לניו יורק טיימס כי "עד היום אינו יכול לחזור לביתו. בחודש שעבר פרסם חבר כנסת ישראלי סרטון שבו נראה כי ביתו הוסב למקום ללימוד תורה על ידי המתנחלים".

"הם לא רק גונבים את האדמה שלנו, הם מנסים לנתק את השורשים שמחברים אותנו אליה", אמר.

"בשנה האחרונה, מתנחלים הקימו מספר שיא של מאחזים", נכתב. לפי חגית עופרן, העוקבת אחרי איו"ש עבור ארגון "שלום עכשיו", "למעלה מ־40 מאחזים הוקמו בששת החודשים האחרונים בלבד".

"רחמן אמר שהוא מוכן להילחם על ביתו, והגיש תלונה למשטרה הישראלית ולמנהל האזרחי. המשטרה לא הגיבה לבקשת תגובה", נכתב.

מתוך הניו יורק טיימס, מאת נתן אודנהיימר ופאטימה עבד אל-כרים. לקריאת הכתבה המלאה.

3מיקרוסופט מואשמת שהסתירה כי סייעה לישראל לעקוב אחר פלסטינים

"קבוצת פעילים הגישה תלונה המאשימה את חברת מיקרוסופט בהפרת חוקי הגנת המידע של האיחוד האירופי, תוך הסתמכות על טענות עובדים שלפיהן מיקרוסופט סייעה להסיר ממרכזי נתונים באירופה ראיות למעקב נרחב שמפעילה ישראל על פלסטינים", פורסם בבלומברג.

התלונה, שהוגשה השבוע באירלנד על ידי המועצה האירית לחירויות אזרחיות (ICCL) בתמיכת ארגון Ekō, דורשת "מרשות הגנת המידע האירית לחקור את עיבוד הנתונים שמבצעת מיקרוסופט עבור גורמי צבא וממשלה בישראל ולהפסיק את הפעילות הזו במקרים שבהם היא אינה חוקית".

התלונה, "המתבססת גם על מידע ממדליפים בתוך מיקרוסופט", טוענת כי "העברת הנתונים פגעה ביכולתה של אירלנד לפקח על מידע שמסווג כ'רגיש' לפי ה־GDPR, אחד מחוקי הפרטיות המחמירים בעולם".

לפי התלונה, "מרכזי הנתונים של מיקרוסופט באיחוד האירופי ממשיכים לארח יישומים המשמשים למעקב אחרי פלסטינים. האפליקציה 'אלמונסק', שפותחה על ידי ממשלת ישראל בתקופת הקורונה לצורך קבלת אישורי עבודה ונסיעה, מסתמכת בחלקה על מרכזי הנתונים של מיקרוסופט באירלנד, כך נטען. ארגוני זכויות אזרח ביקרו את האפליקציה בטענה שהיא עוקבת אחר מיקומם של המשתמשים ומהווה חלק ממערך המעקב הרחב של ישראל שנועד לשלוט בתנועתם של פלסטינים".

מתוך בלומברג, מאת מאט דיי. לקריאת הכתבה המלאה.